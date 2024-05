Bitcoin wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles crypto

Un Bitcoin wallet peut servir pour faire des transactions avec du Bitcoin, mais aussi avec d'autres cryptomonnaies. Chaud ou froid, tous les deux présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Il suffit de faire le bon choix pour mieux en profiter.

Un portefeuille crypto permet de protéger l'accès à vos actifs numériques. En effet, un tel type d'actif doit être protégé par des informations secrètes. Difficile de choisir entre portefeuille dépositaire ou non dépositaire. L'un, comme l'autre, présente des risques bien que leur degré n'est pas le même. En outre, le coût de transfert d'actifs entre les différents portefeuilles devient de plus en plus élevé. De la sorte, certains utilisateurs adoptent plusieurs portefeuilles pour faire du trading et pour stocker des actifs. Si vous faites partie de ces derniers, alors, notre top 5 des meilleurs portefeuilles crypto vous intéresse.

Zengo : le meilleur bitcoin wallet chaud

On aime Aucun point de défaillance unique

Achat de cryptos par carte de crédit, de débit ou de virement bancaire et Apple Pay On aime moins Discorde entre les traders à cause de l'absence de clés privées

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles partout Zengo Le meilleur Bitcoin wallet chaud Voir l'offre Actuellement, de nouvelles technologies permettent de sécuriser un portefeuille crypto. Parmi celles-ci, il y a ce qu'on appelle calcul multipartite ou MPC, permettant de faire des transactions, mais aussi de sécuriser les actifs numériques. Zengo utilise cette nouvelle cryptographie, raison pour laquelle ce portefeuille a obtenu la première place dans notre top 7. A l'opposé des institutions, Zengo est le premier portefeuille destiné au grand public qui opère de la sorte. Celui-ci ambitionne ainsi d'accroître la sécurité et d'écarter tout problème sur la gestion des clés privées et des phrases de récupération. Jusqu'ici, aucun de ses portefeuilles n'a été victime d'hameçonnage, piratage ou toute autre forme d'hacking. Si vous utilisez Zengo comme Bitcoin wallet, vous pouvez le convertir en portefeuille froid sur un ordinateur de bureau. Ce portefeuille est cependant meilleur pour stocker vos avoirs en ligne. De plus, il prend en charge plus de 1000 actifs. Il faut noter que Zengo ne prend pas en charge certains cryptomonnaies comme Solana ou Cardano. Aucune version de bureau n'est téléchargeable. Néanmoins, il reste le meilleur portefeuille pour les utilisateurs de la plus vieille cryptomonnaie. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 1000

Particularité : sécurisation via calcul multipartite

Conversion en portefeuille froid : oui, sur ordinateur de bureau

Prise en charge de DeFi : Oui

SafePal : le meilleur Bitcoin wallet hybride On aime Prise en charge de plus de 30000 cryptomonnaies

Portefeuille d'entrée de gamme abordable On aime moins Intégration matérielle limitée pour le portefeuille froid

En anglais uniquement SafePal Le meilleur Bitcoin wallet hybride Voir l'offre Si vous préférez plutôt un portefeuille hybride, on vous propose d'utiliser SafePal. Ses solutions s'intègrent en toute facilité les unes aux autres, que ce soit des solutions logicielles ou matérielles. En effet, vous pouvez choisir entre utiliser uniquement son portefeuille crypto chaud ou froid. SafePal est disponible sous forme d'application ou d'extension de navigateur. Il peut également se présenter sous forme matérielle en adoptant divers modèles de portefeuilles cryptos froids. Aussi, tout utilisateur qui adopte les deux types de portefeuille en même temps gagne en flexibilité et dispose d'une couche de fonctionnalité supplémentaire. Actuellement, SafePal prend en charge plus de 15 langues. On y rencontre également plus de 30000 actifs numériques, dont le Bitcoin, sur plus d'une centaine de blockchains. Cerise sur le gâteau, il fournit des portefeuilles cryptos compatibles Web3. Par conséquent, les utilisateurs peuvent interagir avec les dApps, échanger des NFTs sur les marchés. Ils ont même l'opportunité de tester des projets DeFi. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100 millions dont 45000 crypto

Particularité : stockage hybride

Conversion en portefeuille froid : oui, via WalletConnect

Prise en charge de DeFi : Oui

Trezor : le meilleur portefeuille crypto froid haut de gamme On aime Deux modèles au choix

Version pour mobile et pour ordinateur de bureau On aime moins Frais de transaction élevés

Ne prend pas en charge les transactions multisignatures Trezor Le meilleur portefeuille crypto froid haut de gamme Voir l'offre SatoshiLabs a développé Trezor, en tant que premier portefeuille de crypto matériel. Il compte parmi les portefeuilles matériels haut de gamme jamais conçus dans l'univers de la cryptographie. Aujourd'hui, il présente deux modèles intégrant les meilleures mesures de sécurité. Chaque modèle prend également en charge divers actifs. Il propose un modèle d'entrée de gamme, Trezor Model One, disponible à 60$ environ. A part cela, la marque dispose aussi d'un modèle plus cher, avec un écran tactile, accessible à un peu moins de 200$. En outre, avec ce Bitcoin wallet, il est possible d'effectuer du jalonnement et acheter des cryptomonnaies à l'aide de ses produits logiciels. Sinon, Trezor propose des intégrations avec d'autres sociétés comme Exodus. Pour cela, vous pouvez choisir entre la version mobile, Trezor Suite Lite et l'offre de bureau. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 9000

Particularité : des matériels haut de gamme

Conversion en stockage en ligne : oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Coinbase Wallet : le Bitcoin wallet parfait pour les débutants On aime Authentification biométrique grâce à l'utilisation de la puce Secure Enclave

Possibilité de récupération des actifs perdus ou volés via la plateforme de trading On aime moins Version web uniquement en extension Chrome

Absence de certaines fonctionnalités disponibles chez les autres wallets Coinbase Le meilleur Bitcoin wallet pour les débutants Voir l'offre A cause de son interface intuitive et son niveau de sécurité élevé, Coinbase s'avère être le meilleur portefeuille chaud pour les débutants. La connexion de son application à la majorité des comptes bancaires figure parmi ses atouts irréprochables. En plus de cela, vous pouvez stocker les cryptomonnaies les plus connues telles que Bitcoin et Dogecoin dans ce wallet. De surcroît, bien que vous ne disposiez pas de compte auprès de sa plateforme d'échange, Coinbase, vous pouvez l'utiliser quand même. En outre, il n'est pas dépositaire. Ce qui veut dire que c'est votre appareil qui enregistre la clé privée et non ses serveurs. Par conséquent, son niveau de sécurité est élevé ; vous ne courez aucun risque de cyberattaque. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100000

Particularité : la plus grande bourse de cryptomonnaie aux Etats-Unis

Conversion en stockage à froid : oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Electrum : le portefeuille Bitcoin exclusif On aime Mise en place facile et rapide

Possibilité de personnaliser les frais de transaction On aime moins Prise en main difficile pour les débutants

Absence d'assistance client Electrum Le portefuille Bitcoin exclusif Voir l'offre Pour terminer notre top 5, voici Electrum, le Bitcoin wallet exclusif. Autrement dit, il ne prend en charge que cette cryptomonnaie. Heureusement, il s'agit de la crypto la plus répandue et la plus prisée du marché. Electrum est un portefeuille crypto gratuit open source qui propose une authentification à double facteurs. Par ailleurs, il prend en charge les transactions multisignatures, afin d'accroître son niveau de sécurité. A l'heure actuelle, il n'est disponible que sous forme d'une application de bureau et une application mobile pour Android. Les utilisateurs d'appareils iOS ne peuvent donc pas l'utiliser. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : un (Bitcoin)

Particularité : ne prend en charge qu'un seul actif

Conversion en stockage à froid : oui

Prise en charge de DeFi : non

FAQ sur les portefeuilles crypto

Qu'est-ce qu'un portefeuille crypto ?

Malgré son nom, un portefeuille crypto ne stocke pas activement des cryptomonnaies. En réalité, il s'agit d'un endroit où les traders stockent leurs codes sécurisés nécessaires à l'interaction avec une blockchain. Cette interaction est justifiée par la nécessité d'identifier la cryptomonnaie associée à l'adresse de l'utilisateur dans la blockchain.

Un portefeuille crypto, tel qu'un Bitcoin wallet, fonctionne comme étant l'identité même de son propriétaire sur un réseau blockchain. De ce fait, il permet d'accéder à l'historique de ses transactions.

Comment fonctionne un Bitcoin wallet ?

En matière de transaction numérique, l'envoi d'une cryptomonnaie, telle que le Bitcoin, à un wallet ne signifie pas le transfert réel de pièces. En fait, c'est la signature de la propriété de cette crypto à l'adresse du portefeuille. Autrement dit, une fois la transaction achevée, la crypto envoyée, le Bitcoin en l'occurrence, appartient désormais à l'adresse du portefeuille de son nouveau propriétaire.

Un tel processus requiert l'utilisation de deux codes numériques ou clés : une clé privée et une clé publique. Une clé privée est une série de lettres et de chiffres dont le propriétaire est le seul qui le connaît. Une clé publique, par contre, est une chaîne générée de manière automatique par le fournisseur du Bitcoin wallet.

La clé privée peut être assimilée au mot de passe de votre adresse e-mail tandis que la clé publique, votre adresse elle-même. Si vous souhaitez effectuer des transactions, vous devez partager votre clé publique avec d'autres personnes. Toutefois, vous n'allez pas leur donner la clé privée, cela équivaut à donner votre mot de passe à qui que ce soit. Cela risque de compromettre sa propre sécurité.

Les deux clés doivent correspondre afin de confirmer la transaction numérique. La vérification de ces deux clés concrétise ainsi la transaction, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution du solde de votre portefeuille crypto.

Qu'est-ce qu'un portefeuille chaud ?

On dit qu'il s'agit d'un portefeuille chaud lorsque son utilisation requiert une connexion Internet. Dans ce cas, l'utilisateur peut y accéder via un ordinateur de bureau ou un appareil mobile pour négocier ou pour vérifier leur solde. Certains Bitcoin wallet sont aussi disponibles en tant qu'extension de navigateur ou via le Web.

Un portefeuille chaud est plus commode, car, il stocke les clés (publiques et privées) sur le site Web ou sur l'application. De ce fait, celles-ci sont accessibles depuis n'importe où, du moment où vous disposez d'une connexion Internet. Cependant, cette facilité d'accession l'expose à un risque de cyberattaque, notamment pour les wallets Web hébergés par les plateformes d'échange de crypto.

Qu'est-ce qu'un portefeuille froid ?

A l'opposé du portefeuille chaud, celui-ci fournit un stockage hors ligne pour les clés numériques. Généralement, ce type de portefeuille se présente sous la forme de clé USB. Tout échange de cryptomonnaie s'effectue donc en le connectant à un ordinateur.

S'il s'agit d'un portefeuille « papier », les clés peuvent s'obtenir par le biais d'un code QR imprimé ou écrites sur un bout de papier. Celles-ci peuvent également être gravées sur un matériau plus solide comme le métal.

Le grand avantage avec un portefeuille froid est qu'il éloigne les hackers. Le seul moyen possible pour pirater les clés numériques reste le phishing. Sinon, le voleur doit d'abord voler la clé USB et déchiffrer le mot de passe pour pouvoir accéder à votre Bitcoin wallet.

