Polygon wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles Polygon

Un Polygon Wallet est une application décentralisée qui permet de stocker des actifs numériques. Il fournit une plateforme sécurisée, conviviale et rapide.

Parmi les réseaux blockchain les plus populaires de l'univers de la cryptographie, il y a Polygon. Ainsi, comme le Bitcoin Wallet, il est possible de l'utiliser de façon optimale via un certain nombre de portefeuilles cryptos. Face à une pluralité d'offres, il peut être difficile de trouver le meilleur. Mais en fait, ils le sont presque tous. Seulement, vous devez chercher celui qui répond le mieux à vos besoins et convient davantage à vos préférences. Sans plus attendre, voici le top 5 des meilleurs Polygon wallets du moment.

Zengo : un Polygon wallet auto-dépositaire hautement sécurisé On aime Une sécurité assurée et possibilité de récupération des actifs

Portefeuille logiciel disponible dans 188 pays du monde entier On aime moins Nombre limité de cryptos prises en charge

Pas de version de bureau téléchargeable Zengo Le portefeuille Polygon hautement sécurisé Voir l'offre En choisissant ce portefeuille, dites adieu au piratage et level up sur la sécurité de vos actifs numériques. Aujourd'hui, Zengo est l'unique portefeuille Polygon qui vous tient loin de la vulnérabilité de clé privée. Non seulement, il n'a enregistré aucune attaque, mais ce wallet permet aussi de récupérer vos actifs. 3 technologies concourent pour obtenir un tel avantage. En premier lieu, il y a le MPC ou calcul multipartite. En second lieu, on rencontre l'authentification multi-facteurs et enfin, la récupération des actifs. Par ailleurs, Zengo dispose d'un support client intégré à son appli. Le support étant opérationnel 24/24h et ce, 7/7j. Ce qui vous permet d'échanger des cryptos et des NFT en toute sérénité un peu partout. Zengo couvre aujourd'hui 188 pays du monde entier. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 120 pièces dont Polygon (MATIC), Bitcoin, Ethereum, Tether, etc.

Type de portefeuille : portefeuille logiciel

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

MetaMask : le meilleur portefeuille Web Polygon On aime Possibilité de liaison à des places de marché NFT

Prise en charge de milliers de DApps On aime moins Frais de gaz plus élevés que ceux des autres portefeuilles

Prise en charge de ETH et de jetons ERC-20 uniquement MetaMask Le meilleur portefeuille Web Polygon Voir l'offre Depuis sa création en 2016 par Dan Finlay et Aaron Davis, le portefeuille MetaMask a procédé à de nombreuses modifications passionnantes. Ce qui a entraîné un accroissement du nombre d'utilisateurs. En effet, ses clients ont dépassé les 30 millions. Présenté sous la forme d'une extension de navigateur, MetaMask permet d'accéder au Polygon Wallet V2. Sa compatibilité avec un grand nombre de navigateurs élargit le panel d'appareils compatibles. Outre le trading, ce wallet permet également de gérer vos actifs de plusieurs manières différentes telles que le jalonnement et le stockage de jetons. Cela-dit, les frais peuvent s'avérer plus élevés par rapport à ceux des concurrents en ce sens qu'il est basé sur Ethereum. Néanmoins, les dépôts de MATIC restent gratuits. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : principalement Ethereum et jetons ERC-20

Type de portefeuille : portefeuille Web

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

Trezor : le Polygon wallet matériel pour les grands utilisateurs On aime Plusieurs modèles au choix

Version pour mobile et pour ordinateur de bureau On aime moins Les frais de transaction sont plus chers

Transactions multi-signatures non prises en charge Trezor Le portefeuille MATIC idéal pour les grands utilisateurs Voir l'offre Il n'y a de plus sécurisé qu'un portefeuille matériel. La conservation des clés privées dans un support hors ligne éloigne toute forme d'attaque. C'est là que les hardwares wallets devancent les portefeuilles chauds. En ce qui concerne Trezor, il stocke aussi bien des actifs cryptographiques que des jetons ERC-20. Il fournit également une solution pour récupérer vos actifs en cas de perte. En vous donnant une phrase de récupération, la société vous permet ainsi de transférer vos données vers un nouveau support Trezor. Pour bien débuter avec ce Polygon Wallet, vous n'avez qu'à connecter le gadget à votre PC en utilisant un câble USB. Ensuite, il suffit d'accéder à sa version en ligne via un navigateur et commencer l'aventure. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 9000

Type de portefeuille : portefeuille matériel

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

SafePal : le meilleur Polygon Wallet matériel compatible avec les appareils mobiles On aime Mécanisme d'autodestruction en cas de détection de piratage

Compatibilité avec les smartphones On aime moins Batterie limitée

En anglais uniquement SafePal Le meilleur Polygon wallet compatible avec des smartphones Voir l'offre Si vous êtes plutôt du genre à effectuer vos transactions à partir d'un smartphone, on vous conseille d'utiliser SafePal, plus précisément SafePal S1. C'est l'unique portefeuille matériel qui peut exécuter des transactions sur les appareils mobiles. En plus, la norme de sécurité de certificat EAL 5+ et le mécanisme de connexion de sécurité à prise d'air lui permet de garantir la sécurité de vos fonds. La validation des transactions se fait alors en scannant des QR codes. Une telle technologie élimine tout contact avec d'autres appareils (USB ou Bluetooth), et donc minimise le risque de piratage. A cela s'ajoute un mécanisme d'autodestruction permettant de détruire les clés privées qui y sont stockées en cas de violation de la sécurité. Vous pouvez toutefois récupérer votre compte à l'aide de la phrase de récupération. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100 millions dont 45000 crypto

Type de portefeuille : portefeuille matériel pour mobile

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

Uphold : le meilleur portefeuille MATIC pour les débutants On aime Contrôles KYC et anti-blanchiment

Audits et tests de routine systématique pour garantir la sécurité du portefeuille On aime moins Vault disponible uniquement sur mobile

Des frais personnalisés Uphold Le meilleur Polygon wallet pour les débutants Voir l'offre Cryptage des clés privées, authentification à 2 facteurs, ce sont toutes des technologies de sécurité disponibles chez Uphold. Cela offre une sécurité parfaite à votre compte et à vos actifs. De plus, l'intégration d'une solution auto-garde assistée connue sous le nom de Voûte (Vault) vous procure le contrôle absolu sur vos actifs. Mais la principale raison pour laquelle on a intégré ce Polygon wallet dans notre top 5 est la configuration ultra facile de compte, idéal pour les débutants. Actuellement, il rassemble plus de 10 millions d'utilisateurs provenant de 150 pays différents. Outre les cryptomonnaies (plus de 250) et des actifs numériques, Uphold permet également d'échanger des devises traditionnelles et des métaux précieux. En plus, vous bénéficiez d'une mise à jour de vos données toutes les 30 secondes. Ce qui vous donne un accès en temps réel à la situation de vos actifs. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : des milliers d'actifs dont plus de 250 cryptos (BTC, ETH, XRP, etc.)

Type de portefeuille : portefeuille de garde

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

FAQ sur le Polygon wallet

Qu'est-ce qu'un Polygon wallet ?

C'est un portefeuille compatible avec Web3 qui se présente comme un coffre-fort sécurisé. Il prend en charge des cryptos, des jetons ainsi que des monnaies numériques. Bien évidemment, il propose les transactions classiques telles que l'envoi et la réception de cryptos. En outre, un portefeuille MATIC dispose d'outils impressionnants permettant d'effectuer une personnalisation de votre portefeuille selon les objectifs que vous voulez atteindre.

Combien y-a-t-il de types de portefeuilles MATIC ?

On distingue plusieurs types de polygon wallets. Tout d'abord, il y a les portefeuilles de bureau qui s'utilisent à l'aide d'un PC. Leur avantage réside notamment dans la fluidité des transactions. Ensuite, il y a les portefeuilles Web. Ce sont des portefeuilles chauds mais qui se présentent sous forme d'extension de navigateur.

Un Polygon wallet peut aussi être un portefeuille matériel qui ne nécessite pas directement une connexion Internet. Ceux-ci sont plutôt réputés pour leur sécurité car le stockage des clés privées se fait de manière hors ligne. Enfin, on distingue d'autres portefeuilles appelés mobiles wallets. Comme leur nom le laisse présager, ce sont des portefeuilles qu'on installe sur un smartphone. La plupart d'entre eux sont disponibles sur l'App Store et Google Play.

Quelles sont les différentes caractéristiques d'un Polygon wallet ?

Si les portefeuilles Polygon ont fait un battage médiatique, c'est à cause de leurs caractéristiques intéressantes. En premier lieu, un portefeuille MATIC prend en charge une multitude de cryptos. Autrement dit, il permet de stocker et d'échanger de nombreux actifs cryptographiques, mais également des NFTs. En outre, il prend en charge la connectivité DApp.

Un autre point caractéristique à mentionner est la vitesse à laquelle sont effectuées les transactions via un réseau Polygon. Effectivement, la vitesse de transaction est plus élevée. Sinon, il faut aussi souligner que les frais de gaz sont relativement bas par rapport à d'autres portefeuilles (Ethereum par exemple).

Polygon est-elle une bonne crypto ?

Le prix actuel de la pièce de Polygon s'élève à moins d'un dollar environ. Si on prend en compte les nombreuses fluctuations du marché de la cryptographie, ce prix est plus ou moins raisonnable. Ce qui nous amène à dire que Polygon est une crypto qui présente une grande potentialité. De plus, au fur et à mesure que ses utilisateurs s'accroissent, sa valeur va certainement augmenter.

Néanmoins, il faut noter que l'achat ou même le jalonnement nécessite l'adoption d'un bon Polygon wallet. Cela vous permet d'acheter, de vendre ou d'échanger des jetons MATIC en toute sérénité. En plus, le dépôt sur votre portefeuille est gratuit. Vous ne payerez de frais qu'à chaque transaction ou transfert.

Certes, nous avons présenté notre top 5 des meilleurs Polygon wallets. Mais il vous appartient de choisir celui qui vous convient le plus, compte tenu de l'utilisation que vous lui réservez. Alors, voici les points essentiels à prioriser quand vous choisissez votre portefeuille Polygon.

Pour commencer, assurez-vous que le wallet est sécurisé ; quelle technologie utilise-t-il pour assurer la sécurité de vos actifs (2FA, MPC, etc.). Ensuite, renseignez-vous sur les frais de transaction. Plus les frais sont bas et plus le portefeuille est avantageux, mais il faut néanmoins tenir compte des autres avantages tels que le support client. Vous pouvez visiter les sites officiels de chaque wallet pour en savoir plus. Pour terminer, sachez qu'il est préférable d'opter pour un wallet qui permet de verrouiller/déverrouiller les retraits à volonté.

