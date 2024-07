NFT wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles NFT

Le NFT wallet est un type de portefeuille numérique assez spécial, car il accède au stockage et à l'utilisation des jetons non fongibles. Il suffit d'en choisir le meilleur pour pouvoir profiter d'une utilisation sécurisée des jetons non fongibles.

Un NFT peut être un art numérique, de la musique ou des jeux. Une chose est sûre, il s'agit d'un actif unique en son genre. Pour optimiser son utilisation, il convient d'opter pour un portefeuille adéquat. Comme les grands fans de Bitcoin doivent choisir le meilleur Bitcoin wallet, les utilisateurs de NFT doivent aussi adopter le meilleur portefeuille crypto qui favorise leur utilisation. Ce qui permet de sécuriser les actifs, mais également de rendre les échanges plus fluides. On vous livre ainsi le top 5 des meilleurs portefeuilles NFT du moment. Au menu, les 5 meilleurs wallets, accompagnés de leurs caractéristiques, avantages et inconvénients respectifs.

Zengo : une sécurité maximale pour vos NFT On aime Authentification à 3 facteurs

Des fonctionnalités multi-chaînes On aime moins Frais de transaction élevé pour les paiements par carte

Pas de version de bureau téléchargeable Zengo Le meilleur portefeuille pour sécuriser vos NFT Voir l'offre Non seulement, c'est un portefeuille non dépositaire, mais Zengo propose les meilleures technologies pour sécuriser vos actifs. C'est pour cela qu'il est le meilleur NFT wallet de notre top 5. Effectivement, Ce portefeuille logiciel renforce la sécurité de vos jetons non fongibles en offrant l'authentification à 3 facteurs. Ce qui est moins conventionnel, mais rend le portefeuille hautement sécurisé. Il utilise en même temps le MPC ou calcul multipartite qui permet de stocker vos clés privées en petits fragments dans de multiples supports. Ceci, afin d'empêcher toute tentative de piratage, car autorise un accès séparé à chaque fragment de clé privée. Par ailleurs, Zengo est un wallet multi-chaînes. Ainsi, il prend en charge un certain nombre de blockchains dont les plus populaires telles que le Bitcoin et l'Ethereum. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 120 pièces dont Ethereum, Bitcoin, Tether, Polygon (MATIC), etc.

Type de portefeuille : portefeuille logiciel

Prise en charge de jalonnement/DéFi : Oui

Coinbase Wallet : le NFT wallet Web idéal pour les débutants On aime Disponible pour Android et iOS

Portefeuille multi-chaînes On aime moins Uniquement en extension Chrome

Limité en fonctionnalités classiques Coinbase Wallet Le meilleur portefeuille Web pour les débutants Voir l'offre Coinbase wallet est différent du compte Coinbase que la plupart des traders connaissent. Le portefeuille Coinbase est, en fait, un crypto wallet gratuit sous forme d'extension de navigateur. Son plus grand atout est qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un compte Coinbase pour pouvoir l'utiliser. Pour les collectionneurs de NFT, il est plus facile de l'utiliser pour utiliser ce wallet pour stocker des NFT et des objets de collection numériques. Pour cela, il suffit de se rendre sur les sites tels que Coinbase NFT market ou OpenSea. Mais ce n'est pas tout. Si Coinbase wallet compte parmi les meilleurs, c'est sûrement à cause de ses fonctionnalités multiples à apprécier. On peut, par exemple, mentionner la connexion par empreinte digitale ainsi que le stockage sur le cloud pour bien démarrer. On peut alors affirmer que ce portefeuille est parfait pour commencer le trading NFT. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100000

Type de portefeuille : portefeuille Web

Prise en charge de jalonnement/DéFi : Oui

Trezor Model T : le meilleur NFT wallet matériel On aime Stockage à froid idéal pour stocker des NFT en toute sécurité

Compatibilité avec un grand nombre de wallets On aime moins La gestion des actifs requiert l'utilisation d'un autre portefeuille logiciel

Un coût relativement élevé Trezor Model T Le meilleur NFT wallet matériel Voir l'offre Le Trezor Model T est un excellent choix quand il s'agit de choisir un portefeuille matériel Premium. Sur son écran tactile, vous pouvez accéder à vos actifs sans détour et en toute sécurité. En ce qui concerne les NFT, le Model T est un portefeuille adéquat pour leur stockage. Seulement, il va falloir les gérer à l'aide d'un autre portefeuille logiciel. Bref, le Model T de Trezor est idéal pour stocker vos NFT et protéger vos clés contre les hackers. Il dispose également d'une sauvegarde appelée Shamir qui permet d'assurer la sécurité des NFT. Cela-dit, le coût d'utilisation de ce portefeuille peut s'avérer plus élevé par rapport aux autres NFT wallets. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 9000

Type de portefeuille : portefeuille matériel

Prise en charge de jalonnement/DéFi : Oui

Trust Wallet : un excellent NFT wallet mobile pour les débutants On aime Prise en charge de plusieurs NFT et cryptos

Prise en charge des places du marché NFT tels que PancakeSwap et OpenSea On aime moins Accessible uniquement sur un navigateur mobile

Portefeuille gratuit qui applique des frais de gaz sur les transactions Trust Wallet Le meilleur NFT wallet mobile Voir l'offre Trouver le meilleur NFT wallet peut prendre du temps quand on est débutant. On vous évite un tel casse-tête en vous proposant Trust Wallet. Il s'agit d'une application mobile avec une interface intuitive qui facilite la découverte des NFT et leur utilisation. Ce portefeuille dispose, en plus, d'une section dédiée à la statistique concernant vos NFT. Ce qui permet de comprendre très facilement le fonctionnement de ces jetons. En outre, Trust Wallet intègre la finance décentralisée. Cela permet aux utilisateurs de trouver une place du marché NFT plus aisément, et éventuellement d'effectuer des échanges contre des cryptomonnaies. Mais ce qui le rend aussi pratique, c'est surtout le fait que vous pouvez effectuer des transactions même pendant vos divers déplacements. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 10 millions

Type de portefeuille : portefeuille Web mobile

Prise en charge de jalonnement/DéFi : Oui

Enjin : parfait pour les grand joueurs et les développeurs de jeux On aime Une solution de facilité pour les créateurs de jeux NFT

Sécurisation de la connexion via numérisation des empreintes digitales On aime moins Disponibles uniquement sur Android et pas sur iOS

Prend en charge principalement les NFT ERC-1155 Enjin Le meilleur NFT wallet pour les joueurs et développeurs de jeux Voir l'offre Enjin est un portefeuille logiciel basé sur Ethereum. De la société mère Enjin, basée à Singapour, ce NFT wallet bat son plein dans l'univers blockchain. La raison ? Il propose toute une panoplie de jeux NFT, « Age Of Rust » en l'occurrence. De plus, les développeurs de jeux peuvent également l'utiliser pour créer des NFT ERC-1155 sans enregistrer une expérience probante en matière de codage. En un mot, c'est le seul portefeuille qui met les NFT au centre de son activité. Cela se concrétise notamment par le stockage et l'échange de jetons non fongibles. Pour couronner le tout, Enjin se connecte à sa propre place du marché. Ceci, en vue de faciliter les échanges d'actifs. Aussi, si vous faites partie de la communauté des gamers (Play-to-earn), on vous le recommande vivement. Caractéristiques techniques Blockchain : Ethereum

Type de portefeuille : sans garde

Idéal pour : joueurs et développeurs de jeux NFT

FAQ sur le NFT wallet

Qu'est-ce qu'un NFT et qu'est-ce qu'un portefeuille NFT ?

Avant d'apporter une lumière sur ce type de portefeuille, il convient de définir ce qu'est un NFT. En fait, il s'agit d'objets numériques comme l'art, la musique, la vidéo, etc. dont vous pouvez acheter et vendre au moyen de cryptomonnaies. Pour effectuer une quelconque transaction avec les NFT, il faut disposer d'un portefeuille adéquat. C'est là qu'entre en jeu le NFT wallet.

C'est un type un peu spécial de portefeuille numérique qui prend en charge les jetons non fongibles. Il accède surtout au stockage et à l'utilisation de NFT. Un portefeuille NFT peut être dépositaire ou non. Mais tous les portefeuilles ne peuvent pas supporter les NFT.

Tout achat ou autre transaction NFT sur une place de marché occasionne des frais d'achat ou de gaz. C'est surtout pour cela qu'il faut utiliser un portefeuille compatible NFT pour que l'action soit exécutable.

Au moment où vous créez un wallet numérique, cela occasionne une génération automatique d'une série de mots, la phrase de récupération ou seed phrase. Cette phrase servira ensuite pour créer des clés privées. Rappelons que les clés privées servent à valider toute transaction, tandis que la phrase de récupération permet de récupérer le portefeuille en cas de perte. Par conséquent, aucune autre personne ne doit les connaître, car cela risque de les inciter à consulter, voire utiliser vos fonds.

Le NFT wallet est comme une sorte de gestionnaire de mot de passe, mais uniquement pour vos actifs numériques. Ainsi, la phrase de récupération se définit comme le mot de passe principal. Toutefois, il est impossible de récupérer la phrase de récupération si celle-ci venait à se perdre. Une telle perte signifie aussi que l'accès à vos actifs est bloqué de façon définitive.

Pourquoi utiliser un portefeuille NFT ?

Tout comme les autres portefeuilles crypto, l'utilisation d'un NFT wallet se justifie par d'innombrables raisons. Parmi tant d'autres, en voici quelques-unes qui sont également considérées comme principales :

Tout d'abord, un tel portefeuille ne stocke pas réellement des NFT, mais plutôt les clés privées affiliées à un compte crypto. Les collectionneurs utilisent ce compte pour interagir avec les autres utilisateurs de NFT (achat/vente). En d'autres termes, l'accès aux jetons non fongibles n'est possible sans disposer d'un wallet spécialisé.

Ensuite, un NFT wallet est le seul et unique moyen permettant d'utiliser des NFT, les acheter ou les vendre sur les places de marché. En passant, une place de marché est un magasin numérique où s'effectuent les échanges d'actifs numériques comme le NFT. Il faut s'y rendre pour échanger des jetons non fongibles. Pour cela, il faut avoir une adresse de portefeuille qui va servir d'identifiant. Enfin, un NFT wallet sert d'intermédiaire de transaction en ce sens que les utilisateurs doivent payer des frais de gaz lors d'une transaction. Il en est autant pour les achats. Le paiement s'effectue ainsi au moyen d'un NFT wallet qui sert, en quelque sorte, de stockage de fonds.

