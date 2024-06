USDT wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles USDT

Un USDT wallet est le meilleur allié pour tous ceux qui souhaitent naviguer aisément dans le domaine de la finance décentralisée ou DeFi. Effectuer des transactions USDT devient ainsi un jeu d'enfant.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Zengo est le meilleur USDT wallet, notamment avec sa technologie révolutionnaire pour sécuriser vos actifs. Il intègre ce qu'on appelle MPC ou calcul multipartite. A cela s'ajoute l'authentification multi-facteurs. En outre, Zengo vous permet de récupérer vos jetons Tether en cas de perte de votre appareil, ou s'il vous arrive d'oublier votre mot de passe. J'en profite

Quand on s'aventure dans l'univers de la cryptographie, il est impératif de se servir du meilleur portefeuille crypto. Il convient d'en choisir un selon la cryptomonnaie que vous utilisez le plus. Si vous utilisez davantage de cryptos plus populaires, vous devez utiliser un portefeuille spécifique. Par exemple, un Bitcoin wallet est le choix idéal si vous investissez plus dans le Bitcoin. Ou si vous êtes plutôt doué dans la finance décentralisée, un USDT wallet convient mieux pour vos activités. Cela dit, la sécurité est un élément primordial si vous ne voulez pas que vos actifs soient volés. Mais comment bien choisir le meilleur portefeuille quand on est nouveau dans le domaine ? Dans notre top 5, vous allez découvrir le top 5 des meilleurs portefeuilles Tether les plus prisés du moment.

Zengo : un USDT wallet hautement sécurisé On aime Suppression du spam Web3

Essai gratuit disponible On aime moins Aucune version de bureau téléchargeable

Nombre limité de cryptos prises en charge Zengo L'USDT wallet hautement sécurisé Voir l'offre La meilleure façon de sécuriser vos actifs est d'opter pour un portefeuille ultra sécurisé. Jusqu'à ce jour, Zengo demeure en tête lorsqu'il s'agit de prévenir d'éventuels piratages. En effet, l'outil utilise une technique révolutionnaire connue sous le nom de calcul multipartite ou MPC en abrégé. Cela permet de répartir des fragments des clés privées dans trois endroits différents. A part le MPC, Zengo propose également l'authentification multi-facteur. Ce qui accroît largement le niveau de sécurité de vos actifs dont le Tether. Et si jamais vous perdez votre appareil, Zengo offre un moyen de récupérer vos jetons USDT. Sinon, en choisissant ce portefeuille, vous bénéficiez également d'un suivi en ligne pour surveiller vos jetons à tout moment. A part cela, vous aurez droit à de nombreuses applications de paiement telles que SEPA et SWIFT. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 1000

Version gratuite : Oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Safepal : un USDT wallet hybride de confiance On aime Facile et rapide à installer

Compatibilité inter-chaînes On aime moins Portefeuille disponible en anglais uniquement

Batterie limitée SafePal Le meilleur portefeuille USDT hybride Voir l'offre Un portefeuille hybride est toujours plus avantageux, notamment pour ceux qui effectuent des transactions plus souvent. On vous propose donc SafePal, le meilleur USDT wallet hybride. Si vous voulez passer en portefeuille froid, il suffit de vous connecter à WalletConnect. Ce portefeuille multi-chaîne dispose également des wallets compatibles Web3. En ce qui concerne la sécurisation de vos actifs, SafePal fournit un mécanisme d'autodestruction, ainsi qu'une protection anti-falsification. Ce qui accroît le niveau de sécurité, et donc un élément essentiel pour garder vos Tether hors de portée des hackers. En plus, les transactions ont été facilitées, notamment pour ceux qui souhaitent éviter tout contact physique. Un simple scan des QR codes peut faire l'affaire. Cependant, le portefeuille propose aussi une connexion via Bluetooth pour finaliser les transactions. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 100 millions dont 45000 crypto

Version gratuite : Oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Trezor : stocker une quantité élevée de jetons USDT sans tracas On aime Intégration d'autres portefeuilles

Option de conversion en portefeuille en ligne On aime moins Nombre d'actifs pris en charge limité

Un prix moins abordable par rapport à certains concurrents Trezor Le meilleur portefeuille pour stocker une quantité élevée de jetons USDT Voir l'offre Un portefeuille matériel permet d'offrir une sécurité maximale à vos actifs. C'est la meilleure solution à adopter si vous prévoyez de stocker une grande quantité de Tether. Le fait de stocker vos clés privées, et donc vos actifs dans un support hors ligne permet de les garder en sécurité. C'est pourquoi nous avons intégré Trezor dans notre top 5 des meilleurs USDT wallets. En outre, vous êtes libre de configurer la sécurité de votre wallet en utilisant un code PIN et/ou une authentification à 2 facteurs. C'est une option envisageable pour garantir la sécurité de vos actifs, que ce soit sur un mobile ou sur un ordinateur. Actuellement, Trezor propose plusieurs options dont le Model One qui est d'entrée de gamme et le Model T, un peu plus cher. Enfin, il y a le Suite Lite, la version pour mobile. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 9 000

Peut être converti en stockage en ligne : oui

Pris en charge de jalonnement/DeFi : oui

Binance Web3 Wallet : le portefeuille DeFi idéal On aime Inscription gratuite

Intégration de MPC ou calcul multipartite On aime moins Les transactions sont payantes

Portefeuille uniquement dédié aux utilisateurs de Binance Binance Web3 Wallet Le meilleur portefeuille DeFi Voir l'offre Que vous soyez débutant ou trader aguerri, Binance Web3 Wallet est un autre portefeuille DeFi qui semble idéal pour la finance décentralisée. Vous pouvez gérer vos jetons en toute facilité. De plus, Binance Web3 Wallet est un portefeuille multi-chaînes. En termes de sécurisation de vos actifs, cet USDT wallet dispose de la technologie MPC ou calcul multipartite. Par ailleurs, vous aurez un contrôle absolu sur vos actifs sans partager vos clés privées avec d'autres personnes. Effectivement, il s'agit d'un portefeuille non dépositaire. Ce qui élimine toute tentative d'ingénierie sociale. Outre les transactions ordinaires telles que les échanges d'actifs, Binance Web3 Wallet propose aussi une multitude de micro-tâches telles que des quiz et des campagnes. Ces dernières vous offrent l'opportunité de gagner des Tether gratuits qui vont enrichir votre portefeuille. Caractéristiques techniques Technologie de sécurité : MPC ou calcul multipartite

Version gratuite : NA

Prise en charge de DeFi : Oui

Trust Wallet : le meilleur portefeuille USDT multi-chaîne On aime Amélioration des fonctionnalités grâce à une mise à jour régulière

Une interface conviviale On aime moins Pas de service Swap

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à cause de sa dépendance aux fournisseurs tiers Trust Wallet Le meilleur USDT wallet multi-chaîne Voir l'offre La dernière place de notre top 5 est attribuée à Trust Wallet. Il s'agit plutôt d'une plateforme multi-chaîne qui prend la sécurité très au sérieux. Vous pouvez vous en servir pour stocker vos crypto et vos jetons Tether. Actuellement, la plateforme prend en charge des millions d'actifs, mais aussi de NFT. Représentant en quelque sorte une liaison entre les chaînes individuelles et les nœuds, Trust Wallet permet d'effectuer des transactions très facilement. De surcroît, le portefeuille permet de se connecter à divers DApps telles que Sushiswap et Uniswap. La prise en charge du jalonnement offre également la possibilité de gagner des revenus passifs. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 10 millions d'actifs et plus de 600 millions NFT

Version gratuite : Oui

Prise en charge de DeFi : Oui

FAQ sur l'USDT wallet

L'achat des jetons USDT se fait en utilisant diverses plateformes dont Coinbase et Kraken. Par exemple, si vous prévoyez d'acheter des Tether sur Coinbase, il faut d'abord choisir Tether parmi les actifs de la liste. Puis, vérifier que tout est correct avant de valider l'achat. Sur Kraken, vous pouvez acheter du Tether en commençant par créer un compte gratuit. Après cela, vous devez ensuite choisir et connecter un mode de financement avant de finaliser votre achat.

Quel est l'USDT wallet le plus sûr ?

Il n'y a pas de bonne réponse, car c'est subjectif. En d'autres termes, cela dépend des besoins de chaque utilisateur, mais également de ses préférences. Néanmoins, il faut avouer que les portefeuilles matériels tels que Trezor sont bien plus sécurisés. D'autres portefeuilles chauds semblent également offrir une sécurité avancée à l'aide de divers moyens tels que l'authentification multi-facteurs et le calcul multipartite.

Comme son nom l'indique, un USDT wallet fournit une solution de stockage pour les Tether. Ce dernier étant un jeton adossé à des monnaies fiduciaires à l'instar du dollar américain. Un portefeuille Tether fonctionne de manière similaire à un compte bancaire classique. Il permet ainsi l'envoi, la réception et, bien évidemment, le stockage de jetons USDT.

Toutefois, en tant que portefeuille numérique, il dispose des clés nécessaires à l'accès dont la clé publique et la clé privée. La clé publique fournit l'accès et la gestion des actifs. Par contre, la clé privée permet de valider toute transaction. Il faut alors la conserver dans un endroit secret et sécurisé afin d'empêcher tout accès non autorisé à vos actifs.

Un USDT wallet est-il gratuit ?

Bon nombre de portefeuilles Tether disposent d'une version gratuite comme Zengo, SafePal ou encore Trust Wallet. Cela-dit, la version gratuite n'est pas très avantageuse en ce sens qu'elle est limitée en fonctionnalités. Par conséquent, il est préférable d'investir dans un USDT wallet payant pour pouvoir profiter de toutes les offres disponibles.

De plus, si vous optez pour un portefeuille matériel tel que Trezor, il est clair que vous allez payer pour en avoir un. Le prix peut varier en fonction de la marque et des fonctionnalités disponibles. Il vous appartient donc de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Pour ce faire, vous devez suivre le site officiel de chaque portefeuille afin de connaître les détails nécessaires (conditions d'adhésion, tarif, etc.).

Avant d'utiliser un portefeuille Tether, il faut d'abord le télécharger, puis l'installer sur votre appareil. Après cela, vous devez importer votre portefeuille sur l'appareil. Le cas échéant, vous devez créer un nouveau compte. Une fois connecté à votre USDT wallet, vous pouvez commencer les transactions telles que l'achat et la vente de Tether.

N'oubliez pas qu'un tel portefeuille offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comme le prêt de jetons ou le staking. Cerise sur le gâteau, comme le Tether est adossé par des monnaies fiduciaires, vous pouvez directement convertir vos jetons, en dollar par exemple. En même temps, vous avez la possibilité de convertir vos jetons en d'autres cryptomonnaies.

