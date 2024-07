DeFi wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles DeFi

Bitget Wallet : un DeFi wallet gratuit qui répond à vos exigences

On aime Combinaison de hot wallet et cold wallet

Trading facile On aime moins Certains navigateurs ne le prennent pas en charge

Limité en cryptomonnaies

Prenant en charge plus de 90 blockchains, Bitget Wallet offre aussi une belle expérience DeFi pour ceux qui ont un penchant pour les portefeuilles gratuits. Le choisir implique que, non seulement vous allez pouvoir stocker et échanger vos fonds, mais aussi intégrer les protocoles DeFi et collectionner des NFT en toute quiétude. Sa fonctionnalité d'extension de portefeuille DeFi permet de rendre plus fluide les échanges de cryptos.

Sinon, Bitget Wallet propose aussi une technique de sécurisation aussi efficace. Il s'agit plus précisément d'un mécanisme de stockage à double cryptage, ou DESM, unique. Un tel mécanisme permet à ce portefeuille de garantir la sécurité des fonds de ses 8 millions d'utilisateurs. Ce qui explique pourquoi il détient le prix du plus grand DeFi wallet dans la partie d'Asie. Si vous l'essayez maintenant, vous allez certainement découvrir certains des 20.000 DApps disponibles.

Caractéristiques techniques