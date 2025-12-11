Faites très attention aux arnaques de Noël ! Amazon lance une alerte

Chaque fin d’année voit exploser des messages frauduleux. Et ils arrivent par tous les canaux possibles. Alors, prudence !

De nombreux internautes ont déjà reçu des SMS, des e-mails ou des appels qui ressemblent à ceux d’Amazon. Les escrocs prétendent parler d’un colis bloqué. L’identité du géant du commerce est largement copiée pour tromper les clients pendant cette période chargée. Ainsi, la société tire la sonnette d’alarme !

Ne jamais baisser sa garde

Les livraisons augmentent dès que Noël approche. Les consommateurs attendent leurs cadeaux, tout en essayant de profiter des réductions du Black Friday. Cette agitation réduit l’attention de nombreux utilisateurs, selon Avast. Et les escrocs utilisent ce relâchement pour répandre encore plus de pièges.

Les fraudeurs manipulent l’apparence de services connus pour tromper leurs victimes. Amazon fait partie des noms les plus exploités dans ces détournements. Une étude de la Federal Trade Commission indique d’ailleurs que de nombreuses escroqueries recensées l’an dernier se construisent autour de cette usurpation.

Face à cette situation, Amazon mène une action d’information à grande échelle. L’entreprise a envoyé des messages préventifs à ses clients américains dès le début du mois de novembre. Début décembre, les internautes britanniques ont reçu les mêmes rappels pour encourager la vigilance.

Eh bien, Amazon rappelle qu’il existe des réflexes simples pour éviter les pièges les plus répandus. Vous devez entre autres ignorer les liens contenus dans les SMS, e-mails ou appels inattendus.

Si vous voulez vérifier une alerte, vous n’avez qu’à vous connecter à votre compte et vérifier les commandes enregistrées. L’entreprise rappelle également que les données bancaires ne doivent jamais circuler en dehors du site officiel.

Aucun paiement ne sera demandé par téléphone ou via une plateforme externe. Si cela venait à vous arriver, en aucun cas ne communiquez vos informations sensibles. Les fraudeurs utilisent souvent un ton alarmant pour pousser leurs victimes à agir trop vite.

En cas de doute, Amazon recommande même d’interrompre immédiatement l’échange. Le service client doit être contacté uniquement depuis l’application ou le site officiel. Cette simple précaution permet d’éviter des pertes financières et protège l’accès au compte.

Amazon nous encourage aussi à signaler toute tentative suspecte. L’entreprise souhaite renforcer la protection des comptes et transmettre les éléments utiles aux autorités.

