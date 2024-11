Gardez votre pizza au chaud grâce à la PS5 : l’idée insolite de Pizza Hut

Pizza Hut transforme la PS5 en réchaud à pizza avec un gadget audacieux et insolite : le PIZZAWRMR.

Le monde de la technologie et de la restauration rapide vient de franchir une nouvelle étape audacieuse. Pizza Hut, célèbre pour ses innovations alimentaires, utilise la chaleur dégagée par la PlayStation 5 de Sony pour garder votre pizza au chaud.

Le PIZZAWRMR n’est pas un gadget ordinaire que vous pourriez acheter en magasin. Il s’agit d’un module complémentaire imprimé en 3D, dont les plans sont disponibles en ligne. Les amateurs de jeux et de pizzas peuvent les télécharger sur le site de Pizza Hut Canada et imprimer leur propre PIZZAWRMR. Une idée qui, sur le papier, ravit les passionnés de technologie et de gastronomie.

Le PIZZAWRMR fonctionne en couvrant l’évent de la PS5, un point de chaleur bien connu des joueurs. Mais ce choix de design pourrait causer des problèmes. La console est déjà sensible à la chaleur et ce dispositif pourrait augmenter les risques de surchauffe. Bien que ce concept semble amusant, il pourrait inquiéter certains utilisateurs quant à la sécurité de leur console.

Un coup marketing qui enflamme les réseaux

Pizza Hut n’est pas la première entreprise alimentaire à se lancer dans ce genre de stratégies marketing farfelues. Souvenez-vous de la KFConsole de KFC, un PC de jeu personnalisé avec une chambre à poulet intégrée pour maintenir le poulet frit au chaud. Ou encore la Coca-Cola Game Gear, une console portable Sega des années 90 livrée avec un jeu mettant en vedette la mascotte Coca-Cola Kid. Ces campagnes virales visent à capter l’attention des fans de jeux vidéo et à générer du buzz.

Bien que le PIZZAWRMR semble plus être un coup de marketing qu’un produit pratique, il illustre l’impact de la culture des jeux vidéo sur le monde de la restauration rapide. Pizza Hut espère que ce concept fera parler de lui, tout en amusant les joueurs et les amateurs de pizza. Mais les utilisateurs devront décider si la chaleur de leur PS5 vaut vraiment le risque pour une pizza bien chaude.

