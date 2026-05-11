Gemini Omni : ce pourrait être l’IA la plus dangereuse pour le montage vidéo

Google prépare-t-il une bombe dans le monde du montage vidéo ? À quelques jours de la conférence Google I/O 2026, plusieurs fuites autour de Gemini Omni, cette nouvelle IA vidéo, affolent déjà les réseaux. Apparemment, elle serait d’une puissance rarement vue dans le domaine du montage vidéo assisté par IA.

Dans le monde de la technologie, les fuites ne sont jamais une surprise. Surtout à quelques jours d’un événement aussi surveillé que le Google I/O. Mais le leak autour de l’IA Gemini Omni intrigue un peu plus que d’habitude. Parce qu’il ne s’agit pas d’une fonction cachée ou d’un redesign discret. Les premiers indices pointent vers un modèle capable de modifier et de remixer des vidéos directement dans une conversation. Et honnêtement, ça ressemble moins à une évolution classique qu’à une tentative de réinventer le montage vidéo.

Ce que pourrait faire cette IA Gemini Omni

Les indices retrouvés dans l’application Gemini évoquent un système agressif sur le terrain de la création vidéo. Plusieurs lignes de texte mentionnent des fonctionnalités comme « edit directly in chat », « try a template » ou encore « remix your videos ».

Autrement dit, Google semble vouloir supprimer les étapes classiques du montage. Plus besoin de jongler entre plusieurs logiciels ou d’apprendre une timeline complexe. L’utilisateur pourrait discuter avec l’outil pour modifier une vidéo. Une phrase du type « rends cette scène plus dynamique avec une musique épique » pourrait suffire.

GOOGLE I/O 🔥: New evidence of the upcoming Gemini Omni vide model has been spotted on the Gemini mobile app.



A video sample below 👀



> "Meet our new video model. Remix your videos, edit directly in chat, try a template, and more."



> Based on the description, we might be… pic.twitter.com/FOAgYRuxAV — 🚨 AI News | TestingCatalog (@testingcatalog) May 11, 2026

Les premières vidéos repérées en ligne montrent aussi une réactivité impressionnante. Les modifications semblent rapides, fluides et plutôt cohérentes. Certains utilisateurs évoquent même une consommation très élevée des limites d’utilisation, signe que Google testerait déjà un modèle lourd en calcul.

Derrière le nom Gemini Omni, plusieurs observateurs pensent surtout voir la disparition progressive de Veo, le modèle vidéo actuel de Google. L’objectif serait peut-être de fusionner tous les outils créatifs dans une seule IA universelle.

Une IA omnicanale qui pourrait bouleverser toute l’industrie

Le mot « Omni » n’a probablement pas été choisi au hasard. Dans l’industrie de l’IA, ce terme désigne généralement des modèles capables de comprendre plusieurs formats de contenu en même temps. Et c’est précisément ce qui rend Gemini Omni redoutable.

Aujourd’hui, même les meilleurs outils d’IA restent fragmentés. Un modèle génère des images. Un autre produit de la vidéo. Un troisième gère l’audio. Google semble vouloir casser cette séparation avec un système unique capable de tout faire de manière native.

Le résultat pourrait être vertigineux. Une simple idée tapée dans un chat pourrait devenir une publicité complète, un court-métrage ou une vidéo TikTok prête à poster en quelques minutes.

Évidemment, Google n’est pas seul sur ce terrain. OpenAI, Runway ou encore Pika avancent eux aussi très vite. Mais les fuites autour de Gemini Omni suggèrent quelque chose de plus ambitieux.

Google devrait dévoiler Gemini Omni lors du Google I/O 2026 des 19 et 20 mai prochains. En attendant, mieux vaut garder la tête froide. Car pour l’instant, ces informations reposent surtout sur des fuites et des spéculations.

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