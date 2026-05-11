Des joueurs avaient trouvé YouTube caché sur la Switch 2… Nintendo a tout bloqué en quelques heures

Des joueurs avaient trouvé un moyen détourné d’ouvrir YouTube sur la Switch 2 grâce à un jeu gratuit. Mais visiblement, Nintendo ne voulait pas laisser passer ça.

Pendant quelques heures, la Switch 2 a enfin eu droit à YouTube grâce à une astuce improbable cachée dans un jeu gratuit. Cela signifiait qu’il était possible de regarder des vidéos directement sur la consoler, alors même que Nintendo ne propose toujours aucune application officielle pour le faire. Forcément, la découverte a enflammé Reddit et les réseaux sociaux. Mais l’excitation n’a pas duré longtemps.

Depuis son lancement, la Switch 2 traîne un drôle de paradoxe. La console fait tourner des jeux ambitieux et affiche une fiche technique moderne. Mais elle reste incapable de proposer des applications vidéo basiques comme YouTube ou Netflix. Une absence qui commence à agacer certains joueurs, surtout près d’un an après la sortie de la machine.

Dès qu’une astuce permettant d’accéder à YouTube sur la Switch 2 a été découverte, Internet s’est emballé. Ce bricolage est rapidement devenu viral.

You can now watch YouTube on Nintendo Switch 2 by downloading an indie battle royale game



Super Animal Royale allows access to YouTube through a browser, but videos are limited to 360p pic.twitter.com/JUlbBCPvRJ — Dexerto (@Dexerto) May 6, 2026

L’astuce passait par Super Animal Royale, un battle royale gratuit disponible sur l’eShop. Rien de particulièrement suspect à première vue. Pourtant, des utilisateurs ont remarqué qu’en cliquant sur un lien vidéo intégré dans le fil d’actualités du jeu, puis sur l’option « Regarder sur YouTube », la console ouvrait discrètement un navigateur web caché.

La découverte a circulé sur Reddit, notamment sur le subreddit dédié à la console. Et forcément, des centaines de joueurs ont tenté l’expérience dans la foulée.

Un résultat basique, mais suffisant pour enflammer Internet

Les vidéos YouTube sur la Switch 2 se lançaient en 360p. Cela avec un affichage plein écran imposé, des miniatures parfois cassées et aucune possibilité de se connecter à son compte Google. On est loin du confort d’une application native.

Mais le simple fait que cela fonctionne suffisait à intriguer les joueurs. D’autant que Nintendo n’a toujours proposé aucune alternative officielle. Le plus ironique dans l’histoire, c’est que cette fonction cachée révélait surtout qu’un navigateur web existe bel et bien dans le système de la Switch 2.

Il est simplement verrouillé pour le grand public. Une situation qui rappelle un peu les anciens menus cachés des consoles Nintendo. Sauf qu’ici il ne s’agit pas d’un bonus nostalgique mais d’un outil que certains espéraient utiliser au quotidien.

Le buzz n’aura toutefois duré que quelques heures. Très vite, des utilisateurs ont signalé l’apparition du code d’erreur 2800-1230 lorsqu’ils tentaient la manipulation. Le lien permettant d’ouvrir le navigateur ne fonctionne plus. Impossible de savoir précisément si Nintendo a déployé une mise à jour système express ou si le studio derrière Super Animal Royale a été invité à corriger le problème.

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