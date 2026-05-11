Claude devient beaucoup plus accessible : AWS ouvre toute la plateforme IA d’Anthropic

Claude et AWS resserrent encore leurs liens : Anthropic ouvre désormais toute sa plateforme IA aux clients du cloud d’Amazon. Cette évolution pourrait accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises.

Anthropic continue de renforcer sa présence dans l’écosystème Amazon. Ce lundi 11 mai 2026, l’entreprise annonce que l’intégralité de la plateforme Claude est accessible directement via Amazon Web Services. Qu’est-ce que cela change au juste ? En principe, les entreprises utilisant déjà AWS peuvent ainsi profiter de toutes les fonctionnalités de Claude sans quitter leur environnement habituel.

Dit comme ça, l’arrivée de Claude dans AWS ressemble à une simple mise à jour d’infrastructure. Mais dans le monde du cloud et de l’IA, ce genre d’annonce pèse lourd. Parce que jusqu’ici, certaines fonctions avancées de Claude restaient uniquement disponibles via l’API native d’Anthropic.

Mais à partir d’aujourd’hui, AWS ouvre grand les portes. Authentification IAM, facturation unifiée, audits via CloudTrail ou encore accès immédiat aux nouveautés, tout est intégré dans le même environnement.

The Claude Platform on AWS is now generally available.



AWS customers get the full set of Claude API features, with AWS authentication, billing, and commitment retirement. pic.twitter.com/9WPrEgCpkg — Claude (@claudeai) May 11, 2026

Et bien sûr, Amazon n’y perd pas au change. Plus les entreprises construisent leurs outils IA dans AWS, plus elles restent enfermées dans l’écosystème du géant américain. Le cloud adore les abonnements longue durée.

Dans les faits, cette nouvelle version de la plateforme Claude sur AWS apporte surtout un énorme gain de simplicité pour les équipes techniques. Les entreprises n’ont plus besoin de jongler entre plusieurs systèmes de connexion, de facturation ou de gestion des permissions.

Anthropic met aussi en avant plusieurs outils plutôt ambitieux. Parmi eux, les Claude Managed Agents, conçus pour déployer des agents IA à grande échelle. La plateforme intègre également l’exécution de code Python via API ainsi qu’un système de recherche web intégré.

Anthropic ajoute enfin des Skills permettant à Claude d’apprendre certains comportements ou méthodes de travail spécifiques.

Où passent réellement les données ?

Anthropic précise que, sur cette plateforme Claude intégrée à AWS, le traitement des données s’effectue hors de l’environnement AWS classique. Une nuance qui pourrait faire grincer certaines entreprises très sensibles aux questions de souveraineté ou de conformité.

C’est d’ailleurs pour cela qu’Anthropic maintient aussi Claude sur Amazon Bedrock. Dans cette version, AWS reste l’opérateur principal et les données demeurent dans l’infrastructure Amazon. Deux approches différentes, pour deux types d’entreprises.

Cette annonce confirme en tout cas une tendance de plus en plus visible. Les géants du cloud deviennent progressivement les portes d’entrée de l’IA générative. Et au milieu de cette bataille industrielle, Claude continue de se rapprocher d’AWS.

Quoi qu’il en soit, le timing n’a rien d’un hasard. Depuis plusieurs mois, la guerre de l’IA se joue autant sur les modèles eux-mêmes que sur les outils autour. OpenAI pousse ChatGPT Enterprise. Google multiplie les intégrations Gemini, pendant que Microsoft verrouille tout dans Azure. Anthropic devait donc muscler son jeu pour éviter de devenir simplement l’autre acteur de l’IA.

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