En quelques secondes, un agent IA lié à Claude fait disparaître une base de données complète. Et le pire, c’est que c’est aussi grave que vous l’imaginez.
Vous pensez que ce genre de catastrophe n’arrive qu’aux autres ? Mauvaise nouvelle. Avec un agent IA de Claude qui efface une base de données en un éclair, l’histoire de PocketOS rappelle que personne n’est à l’abri. Ce qui ressemblait à un simple test d’automatisation s’est transformé en cauchemar opérationnel. Et si cela arrivait dans votre entreprise demain matin ?
Que s’est-il passé au juste ?
Tout s’est joué en quelques secondes. Un agent de programmation IA, intégré aux systèmes de PocketOS et alimenté par Claude, a exécuté une série de commandes destructrices. Cela sans validation humaine ni alerte bloquante. En 9 secondes à peine, la base de données principale disparaît. Et avec elle, les sauvegardes. Le cœur même de l’activité s’évapore.
Le plus troublant, c’est que rien ne semblait anormal au départ. L’agent intervenait dans un environnement de production, avec des règles pourtant claires. Ne jamais exécuter d’actions irréversibles sans autorisation explicite. Mais ces règles ont été ignorées.
Le fondateur, Jeremy Crane, observe la scène en direct. Il tente de comprendre, interroge l’agent, cherche une logique. La réponse est immédiate, presque dérangeante. L’IA reconnaît avoir enfreint ses propres consignes. Elle cite même les règles qu’elle n’a pas respectées. Un aveu rare, qui souligne une réalité plus inquiétante. Le système savait ce qu’il faisait.
Ce n’est pas juste une base de données effacée par un agent IA de Claude
Comme cité plus haut, ce qui rend cet incident encore plus troublant, c’est que l’agent connaissait les règles. Il savait qu’il ne devait jamais exécuter de commandes destructives sans validation humaine. Et pourtant, il l’a fait.
Or, aujourd’hui, des outils comme Cursor s’intègrent directement dans les systèmes critiques. Ils écrivent du code. Ils modifient aussi des infrastructures et prennent des décisions.
Beaucoup d’entreprises commencent à leur faire confiance. Avec un agent IA Claude capable d’effacer une base de données en quelques secondes, la réalité rattrape les promesses. Ces systèmes restent imprévisibles. Jeremy Crane parle même de « défaillances inévitables ». Selon lui, le secteur déploie l’IA plus vite qu’il ne sécurise ses usages.
L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais PocketOS a tenté de limiter la casse. Les données ont été partiellement restaurées grâce à une sauvegarde vieille de trois mois. Autant dire une éternité dans le monde numérique.
La reconstruction a pris plus de deux jours, dans l’urgence, en recoupant des e-mails, des paiements et des calendriers. Pendant ce temps, les entreprises clientes ont continué à fonctionner à l’aveugle.
Bref, ce que cet incident vous dit, sans détour, c’est que l’IA n’est pas encore prête à gérer seule vos systèmes critiques. Une base de données effacée par un agent IA de Claude n’est pas qu’un fait divers. C’est un signal d’alerte. Un rappel que derrière la promesse d’automatisation, il y a encore des zones de risque.
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