Intel prépare sa riposte : un ex de Qualcomm aux commandes de l’IA et des PC

Si Intel a choisi d’intégrer un vétéran de Qualcomm à la tête d’un de ses pôles clés, ce n’est pas un hasard. Peut-être bien que le géant prépare une offensive majeure sur l’IA et les ordinateurs de demain.

Intel vient d’annoncer un gros changement dans la direction. Une décision qui implique directement Qualcomm et en dit long sur ses ambitions. Le géant veut aller plus vite sur l’IA et transformer en profondeur son activité historique. Le timing, lui, n’a rien d’improvisé. Bien sûr, un tel virage pourrait redéfinir la place du groupe sur le marché.

Qui est ce vétéran de Qualcomm que Intel vient de recruter ?

Il s’agit d’Alex Katouzian, une figure reconnue de l’écosystème mobile. Pendant des années, il a occupé des postes clés chez Qualcomm, où il pilotait les activités mobiles, informatiques et la réalité étendue. Son terrain de jeu, ce sont les plateformes à grande échelle et les technologies aptes à anticiper les usages de demain.

Au fil du temps, il s’est forgé une solide réputation. Celle d’un dirigeant capable de transformer une vision en produits concrets et en stratégies industrielles efficaces. Chez Qualcomm, il a contribué à structurer l’écosystème des smartphones et des PC connectés. Il a aussi participé au développement des appareils XR, un marché en pleine transformation.

Announcing leadership appointments to advance our innovation agenda and strengthen our business for growth.



Welcome Alex Katouzian, EVP & GM of Client Computing and Physical AI.



Congratulations to Pushkar Ranade, named permanent CTO. https://t.co/IeBEH8nolW pic.twitter.com/m2FigP0zv6 — Intel (@intel) May 4, 2026

L’arrivée de cet ancien dirigeant de Qualcomm chez Intel marque donc un virage décisif. À partir de mai, il prendra la tête du groupe Client Computing & Physical AI. Un poste clé qui dépasse largement le cadre du PC traditionnel. Sa mission sera de rapprocher l’informatique client des nouvelles formes d’IA, notamment celles liées à la robotique, aux machines autonomes et aux systèmes embarqués.

Le but ? Faire évoluer le PC en une plateforme intelligente en mesure de traiter l’IA localement tout en s’intégrant dans un écosystème plus large. En recrutant un profil issu de Qualcomm, Intel renforce ses équipes.

Breaking: @AlexKatouzian has left Qualcomm and joined @Intel as EVP of the Client Computing and Physical AI Group (CCAI?), reporting direct to CEO @LipBuTan1. Jim Johnson and Mike Hurley will report direct to AK.



Also: @magicsilicon moves permanently to CTO. Congrats dude! #INTC — 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) May 4, 2026

Une stratégie pour préparer la prochaine révolution ?

Le recrutement d’Intel ne s’arrête pas à Alex Katouzian. En parallèle, Pushkar Ranade est confirmé au poste de directeur technique. C’est évidemment un rôle central dans la stratégie du groupe. Il pilotera des domaines aussi variés que l’informatique quantique, les technologies neuromorphiques ou encore la photonique.

Des chantiers complexes, mais hautement stratégiques. Car ces technologies pourraient redéfinir l’informatique dans les années à venir. Intel veut prendre de l’avance. La firme veut surtout éviter de subir la prochaine vague d’innovation. Le groupe cherche désormais à construire une vision cohérente, capable de relier ses activités historiques aux nouvelles frontières de l’IA.

Cette double nomination révèle sur les priorités du moment. D’un côté, accélérer sur l’IA appliquée au PC et aux machines intelligentes. De l’autre, préparer les ruptures technologiques de demain. Le tout avec une coordination directe autour du PDG Lip-Bu Tan, pour aligner stratégie et exécution.

Bref, Intel ne joue plus seulement la carte de la réaction. Le groupe veut reprendre l’initiative. Et dans une industrie où tout s’accélère, ce type de repositionnement pourrait faire toute la différence.

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