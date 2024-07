GoDaddy s’associe à it.com pour proposer des domaines technologiques

GoDaddy propose désormais des domaines .it.com à ses 20 millions de clients. Cette collaboration répond à la demande croissante de domaines liés à la technologie. Cela concerne les startups, développeurs et entreprises technologiques afin d'établir une forte présence en ligne.

Un partenariat stratégique pour répondre à une demande croissante

GoDaddy, leader mondial des outils et technologies pour petites entreprises, annonce un nouveau partenariat. Le partenariat est établi avec it.com Domains, un fournisseur de domaines innovants pour l'industrie technologique. GoDaddy propose désormais des domaines .it.com à ses 20 millions de clients à travers le monde.

La demande croissante de domaines liés à la technologie est particulièrement forte parmi les startups. Les développeurs et entreprises technologiques cherchent à établir une présence en ligne marquée. Les domaines .it.com répondent à cette demande en combinant la puissance de la marque .com avec le populaire modificateur « IT ».

Un marché en pleine expansion

Le marché des services informatiques est estimé à environ 1 200 milliards de dollars en 2024. Ce marché devrait atteindre 1 810 milliards de dollars d'ici 2029, cela avec un taux de croissance annuel moyen de 838 % sur la période 2024-2029. Cette croissance devrait stimuler la popularité des domaines .it.com Les entreprises pourront ainsi signaler leur secteur d'activité basé sur l'informatique ou la technologie.

Des opportunités pour la communauté informatique

Joe Alagna, CSO chez it.com Domains, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à GoDaddy, un bureau d'enregistrement de domaines de premier plan qui possède une large base de clients. Il nous permettra de répondre aux besoins de la communauté informatique mondiale et de proposer nos domaines innovants .it.com aux entreprises de toutes tailles dans le monde entier. »

Un soutien actif aux startups

Tess Diaz, directrice de la distribution chez it.com Domains, ajoute : « Le monde de la technologie, des startups aux licornes, a été clair dans sa recherche de noms de domaine qui spécifient leur identité. Nous nous sommes engagés à soutenir la communauté informatique et avec GoDaddy, qui offre maintenant des domaines .it.com, nous prévoyons une croissance encore plus forte à l'avenir. »

Intégration avec les produits GoDaddy

Les noms de domaine .it.com peuvent être ajoutés à n'importe quel produit GoDaddy, tel que le courrier électronique ou l'hébergement. L'accord avec GoDaddy permettra également de proposer it.com Domains sur leurs vastes plateformes de marché secondaire dans un avenir proche.

Une expansion croissante attentue

it.com Domains LTD est l'opérateur officiel du registre de domaines .it.com. Ils proposent des domaines sous le suffixe .it.com, par exemple votrenom.it.com. La société prévoit également de devenir un fournisseur de services d'enregistrement (RSP – Registry Services Provider) dans le cadre de la prochaine série de nouveaux gTLD prévue par l'ICANN pour 2026.

Vous l'aurez compris ! Le partenariat entre GoDaddy et it.com Domains marque une étape importante dans l'expansion des options de domaines pour l'industrie technologique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.