Indeed : tout savoir sur le moteur de recherche d’offres d’emploi

Indeed est l'un des plus grands moteurs de recherche pour des offres d'emplois. Grâce à ses bureaux implantés dans plusieurs pays, il est le premier site de ce genre dans le monde.

Le site Indeed est une plateforme multi-source qui permet à tous les demandeurs d'emploi de retrouver les offres les plus pertinentes. De la même manière, il offre une visibilité aux employeurs avec des centaines de millions de visiteurs sur le site.

Indeed : la société

Fondée en 2004, Indeed est basée à Austin, au Texas. Cette société a également un siège dans le Connecticut, à Stamford. Pour rappel, la création du site résulte d'une collaboration entre Paul Forster et Rony Kahan. Ils ont mis en place un moteur de recherche d'emploi appelé Indeed.com. Mais en réalité, il s'agit d'une filiale d'une société japonaise appelée Recruit Co. Ltd.

Bien que leur siège social soit basé au Texas et dans le Connecticut, Indeed a des bureaux dans le monde entier. Elle a des bureaux à San Francisco, San Mateo et Seattle, Japon, Australie, Canada, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Angleterre et bien sûr en France. Grâce à ces nombreux représentants, Indeed propose des offres d'emploi dans plus de soixante pays. De plus, avec 28 langues disponibles, tout le monde peut se retrouver facilement sur le site.

Indeed figure parmi les sites les mieux notés dans le secteur de la recherche d'emploi. Il apparaît comme le meilleur modèle économique en ligne en termes de moteur de recherche et d'annonces. Le site génère de bons revenus, à tel point qu'aucune levée de fonds n'a été nécessaire depuis 2005.

Indeed face à ses concurrents

Monster est un autre site de recherche d'emploi américain populaire dans le monde. Avant 2010, il était le meilleur moteur de recherche pour des offres d'emploi. Mais le nombre de trafics sur Indeed a tellement augmenté qu'il a devancé Monster.com pour prendre la tête des sites de recrutement les plus fréquentés.

En outre, la Silicon Valley dispose d'une version similaire à Indeed qui s'appelle SimplyHired. L'entreprise a levé beaucoup plus de fonds au départ, mais Indeed l'a vite dépassé, autre signe de la dominance du site.

Enfin, la société Yahoo a également tenté d'empêcher la concurrence en essayant de leur faire mettre les clés sous la porte. Elle a rejoint les services de recherches d'emploi pour évincer Indeed de la course, mais en vain.

Si Indeed est capable de proposer un grand nombre d'offres d'emplois, c'est parce qu'en réalité il s'agit d'un métamoteur de recherche. En d'autres termes, il puise ces informations à partir de plusieurs autres moteurs de recherche. Les offres qu'il propose proviennent donc de diverses sources différentes. Cela peut être une plateforme d'offres d'emplois, la rubrique de recrutement sur la page d'une entreprise ou encore des agences et des associations dans le secteur.

Il est important de préciser que l'accès aux offres d'emplois sur Indeed.com est totalement gratuit. Effectivement, depuis le lancement, les demandeurs d'emploi peuvent disposer de toutes les informations et des outils qui leur permettent de trouver du travail sans payer aucun frais. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les moteurs de recherche d'emploi.

Entre autres, les nouveaux visiteurs peuvent naviguer facilement sur le site. Les développeurs ont fait en sorte de fournir toutes les informations nécessaires pour guider les utilisateurs à trouver plus aisément ce qu'ils recherchent sur le site.

Les résultats de recherche

Indeed vise principalement à fournir les résultats de recherche les plus pertinents par rapport à la requête du demandeur d'emploi. Les critères les plus fréquemment utilisés par les visiteurs sont les questions «quoi» et «où». Cela veut dire que si un utilisateur entre ce type de question, les premiers résultats à s'afficher sont ceux qui renseignent le plus sur le sujet. Par ailleurs, les offres qui apparaissent sont triées en fonction de leur date de publication sur le site.

Afin de proposer les offres les plus pertinentes, la recherche organique privilégie les offres les plus récentes. Elles sont classées dans les premières pages. De ce fait, plus il y a de nouvelles offres, moins les anciens apparaissent dans les résultats. Et précisons que le site reçoit une dizaine de nouvelles offres par seconde.

D'autre part, Indeed propose également une option qui permet aux demandeurs de postuler rapidement pour les emplois qui leur correspondent. En 2011, ils ont mis en œuvre un système de CV en ligne. Le site ne sert plus uniquement à chercher des offres, le demandeur d'emploi peut envoyer sa candidature directement via l'annonce. Le CV mis en ligne peut être stocké sur Indeed et être utilisé pour une autre offre. Ce processus permet d'accélérer la demande pour un poste, sans devoir se connecter à une autre adresse e-mail externe.

Cela va sans dire que les recruteurs qui publient des annonces d'offres d'emploi sur Indeed espèrent obtenir une bonne visibilité dans les résultats de recherche. Généralement, les dix premières pages de résultats sont les plus visitées par les visiteurs du site.

Étant donné que les annonces les plus récentes sont classées en tête de liste, elles obtiennent en général un flux de clic initial. Toutefois, un visiteur qui clique sur une offre ne va pas forcément postuler pour l'emploi en question. Si elle n'est pas servie au bon public, ou que les descriptions ne conviennent pas au demandeur d'emploi, elle ne sera pas effective. Pareillement, si les missions exigées ne correspondent pas au poste à pourvoir ou que les démarches pour la candidature sont trop complexes, le visiteur n'achèvera pas sa candidature.

Élaborer une offre pertinente

Pour être bien classé dans les résultats de recherche sur Indeed, il faut utiliser un titre court et concis. En effet, ce dernier doit comprendre exactement entre 5 et 80 caractères. Et notez que les caractères spéciaux tels que « &, *, /, :,; » ne sont pas pris en charge par les algorithmes de recherche. Il faut donc l'éviter, tout comme les abréviations et les acronymes.

En outre, le titre doit donner une idée précise du poste. Autrement dit, il doit fournir le plus de détails possible, tout en respectant le nombre de caractères exigé. De même, il faut mentionner le type de contrat dans l'intitulé de l'annonce, s'agit-il d'un travail à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

Ce serait aussi une bonne idée d'utiliser des techniques de référencement pour optimiser les contenus de l'annonce. Entre autres, la présence des mots-clés dans le titre favorise le classement dans les résultats de recherche.

En outre, il est inutile de mentionner la localisation dans la nomination de l'annonce sur Indeed. Elle sera extraite automatiquement depuis le champ ATS. Et comme nous l'avons mentionné plus haut, plus les démarches sont simplifiées, mieux la candidature a la chance d'aboutir.

Pour finir, rappelons que les offres récentes bénéficient du flux de clics initial. Toutefois, pour rester visible sur Indeed malgré l'ancienneté de l'annonce, le recruteur peut alors passer en mode coût par clic.

Faut-il poster son CV sur Indeed ?

Indeed se targue d'être une plateforme simple et accessible, tant pour les employeurs que pour les demandeurs d'emploi. Cette plateforme dispose de plusieurs équipes dans le monde entier qui s'attachent à garantir la sécurité et l'authenticité des offres d'emploi publiées.

Le fait de télécharger un CV sur Indeed permet aux recruteurs de parcourir les qualifications du candidat et de le prendre en considération pour des postes ouverts. S'ils trouvent ce qu'ils recherchent dans celui-ci, ces recruteurs peuvent directement les contacter. De plus, Indeed permet de télécharger un CV pour un processus de candidature rapide et facile.

Il faut par ailleurs noter que le candidat a le contrôle total sur qui peut voir son CV. Au moment où il télécharge ou crée son document, il peut régler les paramètres de confidentialité sur « public » ou « privé ». Les recruteurs et les responsables du recrutement peuvent trouver un CV public. Toutefois, toutes les informations ne sont pas affichées immédiatement.

Les informations personnelles, telles que l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone, n'apparaissent que lorsqu'il postule à un emploi. Si un internaute consulte le document, il ne verra pas ces informations privées.

Le stockage des informations personnelles sur Indeed est aussi sécurisé que celui de la plupart des autres services en ligne ou entreprises réputés qui détiennent les informations personnelles.

Rappelons encore une fois que les visiteurs du site ne paient pas des frais pour accéder aux services de Indeed. Aussi la question se pose : comment gagnent-ils leur argent ? En fait, c'est tout simplement grâce aux publicités sur le moteur de recherche. Les recruteurs paient une modalité pour avoir une bonne visibilité sur le site. Et de leur côté, les employeurs en tirent également parti, avec le système de paiement par clic. En effet, ils ne paient que lorsque l'annonce reçoit un clic.

D'autre part, Indeed présente également des offres sponsorisées qui s'affichent en priorité. Elles restent visibles même si la date de publication n'est plus récente. Et grâce à ces annonces, le flux de clic augmente, ce qui génère plus de gains.

Le site reçoit environ 250 millions de visiteurs uniques par mois. En multipliant le nombre de visites par le nombre de clics, nous comprenons pourquoi ils n'ont pas besoin de lever des fonds pour rester à la tête du marché.

Les limites du moteur de recherche

Malgré la notoriété du moteur de recherche d'offres d'emploi, il existe certains points qui pourraient être améliorés. Un utilisateur a indiqué avoir reçu plusieurs messages provenant du site, dont certains refus pour des offres auxquels il n'a pas postulé. Les responsables chez Indeed ont attribué ce souci au compte d'un piratage, ce qui présente éventuellement un léger souci de sécurité. Du côté des employeurs, certains ne sont pas satisfaits de la qualification des postulants.

