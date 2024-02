ULTRARAM : c’est quoi cette tech surpuissante qui va bouleverser le stockage ?

Quinas Technology a inventé une nouvelle technologie de données baptisée ULTRARAM, capable de stocker des données pendant un millier d’années. L’invention, qui a été primée lors de l’événement Flash Memory Summit, est beaucoup plus durable, plus rapide et consomme beaucoup moins d’énergie que ses homologues.

ULTRARAM, une parfaite combinaison du DRAM et du NAND

Le marché de la mémoire est évalué à 165 milliards de dollars par an. Le secteur est principalement dominé par la technologie DRAM ( Dynamic Random Access Memory ou mémoire vive dynamique) et la mémoire Flash NAND, une mémoire non volatile ne nécessitant aucune alimentation pour le stockage des données.

La DRAM est connue pour sa rapidité et sa durabilité. Néanmoins, elle est volatile et nécessite un rafraîchissement continu des données. À l’inverse, le flash NAND est non volatile, mais il est plus lent. La mémoire flash est aussi moins durable dans les cycles de programmation/effacement.

La mémoire ULTRARAM, elle, combine les meilleurs de ces deux technologies. Cette innovation majeure de Quinas Technology (une division créée par l’Université de Lancaster au Royaume-Uni) offre une mémoire rapide et non volatile. Cette mémoire se caractérise également par son efficacité énergétique.

Stocker des informations jusqu’à 1 000 ans

Les puces ULTRARAM peuvent stocker des informations jusqu’à 1 000 ans. Elles fonctionnent avec 100 fois moins d’énergie que la DRAM et 1 000 fois moins que la NAND Flash. À l’heure où les centres de données consomment une importante quantité d’énergie et où les tendances en matière de durabilité environnementale sont de plus en plus répandues, une telle technologie arrive à point nommé.

An excellent result from the Innovate UK ICURe Explore event. The expert panel recognised the clear global opportunity of #ULTRARAM and has recommended we commercialise the technology!https://t.co/e2z7Z8xLYo — ULTRARAM Team (@ULTRARAM_tech) April 5, 2023

La mémoire ULTRARAM est développée par des physiciens des universités de Lancaster et de Warwick. Les premiers articles scientifiques sur cette invention sont parus dans la revue scientifique Nature en 2019. Il y a un an, un prototype fonctionnel a été créé au laboratoire de fabrication de l’Université de Warwick pour valider ses performances.

Suite à quoi, la technologie était prête à être commercialisée. Le centre de recherche de a donc créé une entreprise ad hoc, Quinas Technology, pour s’occuper de l’aspect pratique de cette commercialisation. Beaucoup pensent que cette invention ouvrira la voie à des avancées révolutionnaires dans le secteur technologique tout en répondant aux impératifs environnementaux.

