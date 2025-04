Google lance un générateur de mèmes avec IA (et le résultat est totalement fou)

Google planche sur un nouveau « meme studio » pour Gboard. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de créer des mèmes, soit manuellement, soit à l’aide de l’intelligence artificielle.

Google continue d’explorer les usages ludiques de l’IA avec le développement d’un générateur de mèmes intégré à Gboard. Cette fonctionnalité baptisée « meme studio » est encore en test. Par ailleurs, elle propose deux modes de création : manuel ou automatique via des prompts textuels ou des modèles prédéfinis.

Pour l’instant, la partie IA laisse à désirer ! Pourquoi ? Elle génère souvent des textes absurdes et choisit des images de base plutôt étranges. Elle est encore loin de pouvoir rivaliser avec la créativité humaine.

Générateur de mèmes ? C’est quoi exactement ?

Ce générateur de mèmes de Google est appelé en interne le « meme studio ». Il s’agit d’un outil conçu pour simplifier la création de mèmes via Gboard. Cet outil propose deux options : un mode personnalisé et un mode généré par IA.

Avec le mode personnalisé, les utilisateurs peuvent choisir une image de base parmi des milliers de visuels pré-étiquetés automatiquement par Google. Cette option permet aussi d’importer votre propre image.

Une fois l’image sélectionnée, elle est ouverte dans un éditeur rudimentaire. Ensuite, on peut y ajouter des légendes, déplacer, redimensionner ou faire pivoter le texte.

Toutefois, vous devez savoir qu’il est impossible de changer la police ou la couleur. Une fois le mème terminé, il peut être enregistré dans Gboard ou partagé directement.

Par contre, le mode généré, lui, mise sur l’IA. Il suffit d’entrer un sujet pour que l’outil sélectionne une image de base et génère plusieurs propositions de légendes. Avec ce mode, vous pouvez aussi saisir votre propre prompt.

Notez que le processus repose sur le cloud et nécessite une connexion internet !

Une expérience encore loin d’être aboutie

Les premiers tests mettent en lumière plusieurs limites de l’outil. Outre la qualité discutable des mèmes générés, de nombreux prompts se heurtent à des filtres de sécurité trop stricts.

De ce fait, certaines requêtes inoffensives sont bloquées. Cela pourrait impacter la créativité des utilisateurs sans explication claire.

Kamila Wojciechowska, journaliste chez Android Authority, a pu essayer le « meme studio » et pense que l’outil est « loin d’être prêt pour le grand public ». Elle a également noté que la fonctionnalité semble davantage pensée pour un public peu familier des codes classiques des mèmes, particulièrement les utilisateurs plus âgés.

Malgré ces défauts, je dois avouer que le potentiel est bien là. Avec des réglages techniques plus fins et une meilleure compréhension des usages réels, Google pourrait transformer ce « meme studio » en un outil ludique et accessible pour enrichir l’expérience Gboard.

Par ailleurs, il faut savoir que pour le moment, le « meme studio » de Google reste dissimulé dans une version bêta de Gboard. De plus, son activation requiert quelques manipulations manuelles.

Si vous avez hâte de l’essayer, sachez que vous allez devoir attendre encore ! En fait, aucune date officielle de déploiement n’a été communiquée jusqu’à ce jour.

Cependant, l’état avancé du développement laisse penser qu’un lancement public pourrait avoir lieu prochainement.

Qu’en pensez-vous ? Partager votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.