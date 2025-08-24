Google : un leak révèle la première enceinte IA Gemini

Imaginez une enceinte qui, en plus d’offrir un son de qualité, embarque l’IA Gemini. Prometteur, non ? Une fuite affirme que Google prépare déjà cette révolution.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Comme à chaque édition, le show Made by Google a été l’occasion de dévoiler les nouveaux appareils de la marque. Cette année, le Pixel 10 et la Pixel Watch 4 étaient les stars de l’événement. Mais au milieu de ce tumulte high-tech, un appareil inattendu a attiré l’œil des plus curieux.

Officiellement, la firme de Mountain View n’a rien dit à son sujet. Pourtant, c’est le site spécialisé Android Headlines qui a levé le voile. Il semblerait que Google prépare sa toute première enceinte intelligente à être propulsée par l’IA Gemini.

Gemini s’invite dans une enceinte aux designs améliorés

Dans sa révélation, Android Headlines a nommé cette future enceinte intégrant Gemini « Home Speaker ». Bien sûr, ce nom n’est ni officiel ni définitif.

D’après la fuite, l’appareil aurait un design un peu différent. Il rappelle autant l’Echo Dot d’Amazon que le HomePod Mini d’Apple. Sa forme ronde repose sur un anneau lumineux LED, donnant presque l’impression d’un petit champignon high-tech.

Hmm, est-ce un aperçu d'une future enceinte Google Nest avec Gemini ? Je n'ai jamais vu ce produit avant. #MadeByGoogle pic.twitter.com/5W7pVwZlAS — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 20, 2025

Contrairement aux anciennes enceintes Google, la lumière ne se trouve plus sur le dessus mais autour de la base. Ce qui renforce son style moderne. En plus, la finition est en tissu, comme sur le Nest Mini. Un choix qui s’intègre facilement dans tous les intérieurs.

Enfin, il semble que l’enceinte se décline en quatre coloris, le rouge vif, le vert clair, le noir et le blanc. De quoi plaire autant aux amateurs de sobriété qu’à ceux qui aiment une touche de couleur.

Des fonctionnalités avancées

Cette enceinte intelligente ne se contenterait pas d’être jolie dans votre salon. Elle serait aussi alimentée par l’IA Gemini. En effet, Google Assistant pourrait laisser sa place. Ce qui semblerait logique. Car cette semaine, Google a présenté Gemini for Home. Un service qui devrait arriver en octobre sur les enceintes et écrans Nest.

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment tester avant de payer. Il y aurait une version gratuite, en plus de la formule payante. La version premium inclurait évidemment des fonctionnalités supplémentaires, comme Gemini Live. D’autres options pourraient aussi être réservées aux abonnés.

L’enceinte serait également compatible avec un Google TV Streamer. Cela permettrait de profiter d’un son spatialisé. Elle pourrait aussi supporter Matter, le standard pour la maison connectée.

On pourrait également y trouver plusieurs nouveautés. Parmi les voix plus naturelles, la capacité de détecter des sons inhabituels (bris de verre, alarme incendie…).

Avec toutes ces fonctions, il serait difficile de ne pas être curieux. Pourtant, pour l’instant, Google est encore discret en ce qui concerne cet appareil. Aucune date de lancement ne serait confirmée. Mais beaucoup parieraient sur une sortie en même temps que Gemini for Home cet automne.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.