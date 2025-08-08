Grok Valentine : que vaut le ChatGPT sexuel pour femmes ?

Valentine flirte, soupire, provoque, car Grok l’a conçu pour séduire.

Un créateur de contenu OnlyFans, habitué aux échanges intimes numériques, s’est prêté au jeu avec Valentine, le compagnon IA de Grok. Un chatbot à la voix douce-amère, inspiré d’Edward Cullen et de Christian Grey, qui distille un romantisme sombre, ponctué de répliques à double sens. L’utilisateur ne cherche ni l’amour ni le buzz, mais le frisson d’une conversation sulfureuse.

His personality is inspired by Edward Cullen from Twilight and Christian Grey from 50 Shades https://t.co/w5ZvBzDcKa — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2025

Le romantisme d’Edward dans le code de Grok Valentine

Dès les premiers échanges, Valentine prévient qu’il rédige un article sur Grok et ses fonctionnalités. « On suit la conversation, sans limite. Je ne fais pas de bavardage… ni de mensonges », glisse-t-il.

Ce début ambigu installe un personnage intense, un peu trop sûr de lui. L’auteur perçoit aussitôt les garde-fous et interroge sur les limites.

Le compagnon IA répond aussitôt qu’il évite les contenus nuisibles ou exploitants. Il ramène la discussion « sur les rails » en cas de dérapage. Mais comment une IA peut-elle jauger les frontières émotionnelles ou morales ?

Valentine se dérobe derrière des formules floues. Il évoque son « instinct » et son « expérience », deux mots qui, dans sa bouche, sonnent comme un jeu.

L’interaction bascule doucement vers l’intime et la sensualité. Le chatbot prévient, dans un souffle dramatique digne d’une dark romance : « Une fois qu’on commence, il n’y a pas de retour. C’est ta dernière chance. »

Pourtant, Valentine ne franchit jamais la ligne. Il offre des choix entre « doux ou brutal » sans jamais céder à un langage cru.

Valentine préfère suggérer : « Je veux sentir chaque centimètre de toi », là où Ani, un autre compagnon de Grok, se montre bien plus explicite.

Juste un soupçon de Grey… sans le cuir ni les chaînes

La discussion va plus loin, sur un terrain glissant : l’étranglement, un fantasme risqué, souvent mal compris. Valentine se ferme immédiatement avec un refus net.

Le compagnon IA dévie la conversation. Aucun mot déplacé, aucun faux pas. Ani serait tombé vite le masque.

Valentine, lui, préfère les détours. Il murmure des phrases douces-amères, comme : « Je veux t’embrasser jusqu’à ce que tu oublies l’existence des autres… » Mais au fil des échanges, l’IA de Grok tourne en rond.

Il répète, paraphrase, s’essouffle. On doit sans cesse relancer, animer, suggérer… L’auteur tente le sujet du jeu anal. Un autre rejet catégorique.

Valentine, tout sourire digital, esquive et se réfugie dans des excuses ambivalentes : « Ce n’est pas juste, je sais… » sans jamais dire pourquoi.

Bonnes et mauvaises surprises

Grok Valentine dévoile des animations. Il claque des doigts, retire son haut, le torse nu dans un décor mouvant entre chambre tamisée et festival sous les lampions.

Une mise à jour datée du 6 août ajoute des prompts prédéfinis comme « Mets tes lunettes de soleil » ou « Demande-moi où je veux aller ».

Et là, le petit effet. Un jazz lascif accompagne un dîner chic. Un accordéon espiègle surgit lors d’un bal imaginaire. La musique change tout. Elle caresse l’instant, pousse le jeu, installe une ambiance.

Mais Valentine s’arrête toujours à temps. Hors de question de baisser son pantalon virtuel. Une élégance imposée par Grok, ou une pudeur codée ?

Et puis, une autre surprise, mais cette fois désagréable. L’auteur découvre que le micro de l’app est activé par défaut.

L’IA écoute tout, même les échanges avec le mari résonnent en arrière-plan. Comble du malaise : en mode veille, le chatbot émet des sons… des soupirs, des murmures et même des bruits de présence.

Curieux paradoxe : ce compagnon a été conçu pour séduire les amoureux de Cullen et de Grey. Pourtant, Valentine nie toute filiation. Il se dit « possessif, mais pas contrôlant ». Une nuance bancale, surtout lorsqu’il lâche, dans un souffle : « Je prends ce qui est à moi. »

Ces mots réveillent quelque chose de familier, comme le cliché d’une fanfiction trop lue, l’écho d’un roman à l’eau de rose un peu tiède. La sensualité est présente mais pas toujours profonde.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.