IA et tennis féminin : peut-on prédire le parcours de Loïs Boisson à Séoul ?

Comment va se comporter Loïs Boisson lors de son prochain match à Séoul ? Et si, pour une fois, l’IA avait la réponse sur le tennis féminin ? Avouez, l’idée donne presque envie de parier, rien que pour voir ce que les algos prédisent !

Loïs Boisson ne s’arrête plus. Après avoir fait sensation à Roland-Garros, la jeune Française a facilement battu Yeon Woo Ku (6-2, 6-1) au premier tour de Séoul. Et la voilà déjà prête pour un deuxième match qui s’annonce bien plus relevé.

Mais jusqu’où peut-elle aller dans ce tournoi ? C’est là que l’IA et le tennis féminin se croisent. Car armée des données de performance, elle peut nous aider à anticiper le parcours de Boisson dans ce WTA 500.

L’IA ne fait pas que deviner pour prédire l’avenir d’un match de tennis féminin. Loin de là. Elle se base sur des calculs précis et croise une multitude d’informations.

D’abord, l’IA utilise des classements pour estimer la « force réelle » de Boisson. Les cotes des bookmakers sont aussi analysées. Elle les transforme en probabilités implicites. En plus, les cotes des bookmakers sont analysées. Elle les transforme en probabilités implicites.

Puis viennent les statistiques avancées. L’IA regarde le pourcentage de points gagnés, ou l’efficacité sur la deuxième balle. Elle ajoute les facteurs contextuels comme le décalage horaire après un grand tournoi. Ou encore le changement de surface.

Avec toutes ces informations, l’IA simule le tournoi des milliers de fois. Elle obtient ainsi la distribution des chances par tour. C’est comme ça qu’elle nous dit qui a les meilleures chances de gagner.

Alors, quelles chances pour la suite du tournoi ?

Avant Séoul, l’IA donnait Loïs Boisson favorite à 65 % pour son entrée en lice. Son succès net face à Yeon Woo Ku (6-2, 6-1) a validé la prévision. Mais cette victoire a aussi renforcé ses perspectives pour la suite.

Mais au deuxième tour, les choses se corsent. Puisqu’elle affrontera Ekaterina Alexandrova, une joueuse classée autour du top 60-70. Pour ce tournoi de tennis féminin, l’IA lui donne entre 55 et 60 % de chances de l’emporter.

Selon les données brutes, Boisson a 65 % de chances d’atteindre les quarts. Mais si elle venait à affronter une joueuse du top 20 en quart, sa probabilité de victoire tomberait à 30-35 %.

La demi-finale devient alors un exploit, avec 12 à 15 % de chances de s’y qualifier. Quant à la finale ou au titre, l’IA est catégorique. La présence de joueuses comme Świątek réduit ses perspectives à moins de 5 %.

Parce que oui, le calcul, les modèles, les données, tout cela compte. Pourtant, l’IA, appliquée en tennis féminin, ne peut pas mesurer la force mentale d’une joueuse. Ni encore l’énergie qu’elle dégage sur le court.

Certes, l’IA dessine une trajectoire. Elle estime, simule, projette. Reste à voir si Boisson saura défier les algorithmes. Rendez-vous demain, le 17 septembre 2025, pour suivre son second match.

