L’intelligence artificielle progresse si rapidement qu’elle inquiète désormais même ses créateurs. Eric Schmidt, ancien CEO de Google, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, débrancher les IA pourrait devenir une nécessité pour protéger l’humanité des dangers potentiels liés à leur autonomie.

Lors d’une interview sur ABC News, Eric Schmidt a exprimé ses préoccupations face à la montée en puissance des systèmes d’intelligence artificielle.

l a affirmé que bientôt, les ordinateurs pourraient fonctionner de manière autonome. Ils seraient capables de prendre des décisions par eux-mêmes et même de définir leurs propres objectifs. « Quand le système peut s’auto-améliorer, nous devons sérieusement penser à le débrancher », a-t-il averti avec gravité.

Pour Schmidt, l’idée que l’IA puisse évoluer sans contrôle humain est un risque majeur. Cette capacité d’auto-amélioration pourrait rapidement dépasser nos limites de compréhension et de régulation. Il a ajouté :« Cela va être extrêmement difficile. Il sera très compliqué de maintenir cet équilibre ».

Selon moi, cette déclaration nous rappelle que le progrès technologique, aussi impressionnant soit-il, doit s’accompagner de garde-fous solides. Sinon, l’humanité pourrait se retrouver face à une machine incontrôlable, capable de décisions imprévisibles.

La domination de la Chine et des États-Unis dans la course à l’IA

Schmidt a également souligné l’urgence pour les États-Unis de rester en tête de la course à l’intelligence artificielle. Bien que les États-Unis possèdent une avance certaine, la Chine rattrape rapidement son retard. « Les Chinois sont intelligents et comprennent le pouvoir de cette technologie », a-t-il déclaré.

Pour le pays, l’IA représente un atout stratégique dans plusieurs domaines : la puissance militaire, l’industrie et la surveillance. La Chine a pris conscience des avantages qu’offre ce nouveau type d’intelligence et ne ménage pas ses efforts pour se positionner en leader mondial.

Schmidt considère que les États-Unis doivent agir vite pour atteindre un seuil critique avant leurs concurrents.

Toutefois, il avertit que cette course ne doit pas se faire au détriment de la sécurité et de l’éthique. Il appelle ainsi à des mesures plus strictes pour réguler le développement des IA et éviter des dérives dangereuses.

L'ex PDG de Google, dit n'avoir jamais vu d'innovation à l'échelle actuelle auparavant.

L'an prochain, nous auront des millions de scientifiques en IA, augmentant davantage la pente du changement.

Il voudrait que les USA battent la Chine dans cette coursepic.twitter.com/OmCliI2uoo — Chris Toof 🇫🇷 (@toof_chris) December 16, 2024

Schmidt affirme qu’il est urgent de débrancher les IA

Face à ces défis, Eric Schmidt plaide pour un encadrement rigoureux des intelligences artificielles. Il estime que les leaders technologiques ne devraient pas porter seuls cette responsabilité. Il a expliqué : « Les humains ne seront pas en mesure de contrôler l’IA, mais des systèmes d’IA devraient pouvoir le faire ».

Pour Schmidt, il est impératif de créer des régulations internationales capables de surveiller et de freiner les IA lorsque cela s’avère nécessaire. Débrancher les IA pourrait être l’unique solution si ces technologies commencent à échapper à tout contrôle.

En parallèle, Schmidt reconnaît que l’intelligence artificielle a un potentiel immense, mais souligne l’importance de préserver les valeurs humaines et la dignité dans cette course technologique. Il en appelle aux gouvernements pour instaurer un équilibre entre innovation et sécurité.

Selon lui, l’heure est venue de prendre des décisions fermes pour encadrer ces technologies avant qu’il ne soit trop tard.

Je suis convaincu que ces garde-fous sont indispensables. Laisser des technologies aussi puissantes évoluer sans contrôle reviendrait à jouer avec le feu.

Et vous ? Que pensez-vous de l’idée de débrancher les IA (en cas de risque) ? Donnez votre point de vue !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.