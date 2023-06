L’intelligence artificielle va-t-elle détruire l’humanité, ou au contraire représenter notre salut providentiel ? Découvrez tous les scénarios probables liés au futur de l’IA…

Avec l’essor de l’intelligence artificielle, l’humanité est à un tournant de son histoire. Cette technologie révolutionnaire pourrait résoudre nos plus grands problèmes et transformer notre monde en paradis, ou au contraire provoquer la disparition de notre espèce…

Suite au succès phénoménal de ChatGPT lancé fin 2022, de nombreux chercheurs et autres leaders industriels ont averti sur les risques majeurs liés à l’IA.

Aux côtés de plusieurs milliers d’experts, Elon Musk a signé une lettre appelant à faire une pause d’au moins six mois dans le développement de Larges Modèles de Langage (LLM) plus puissants que GPT-4.

Selon eux, l’intelligence artificielle représente une « menace existentielle » pour l’humanité au même titre qu’une pandémie ou une guerre nucléaire. Toutefois, ils n’ont donné que peu de détails sur la façon dont ce danger pourrait se concrétiser.

À travers ce dossier, découvrez de quelles façons l’IA pourrait nous détruire et, au contraire, comment elle pourrait nous sauver.

Comment l’IA pourrait-elle nous détruire ?

De nombreuses œuvres de science-fiction dépeignent l’intelligence artificielle comme une force destructrice et hostile à l’humanité. On pouvait jadis penser que cette description relevait de la dystopie, mais elle pourrait devenir réalité.

Selon Paul Christiano, ancien chercheur d’OpenAI, il y aurait environ 10 à 20% de chances que l’intelligence artificielle cause la disparition de notre espèce. Voici de quelles manières ceci pourrait survenir.

Rébellion d’une IA générale supérieure à l’humain

Si une intelligence artificielle générale (AGI) voit le jour, elle pourrait finir par acquérir une conscience et se rebeller contre ses créateurs humains comme dans Terminator.

Afin de nous détruire, elle pourrait prendre le contrôle de robots, drones, systèmes de surveillance, armes et autres objets connectés.

En guise d’alternative, l’intelligence d’une telle IA pourrait finir par dépasser la compréhension humaine. Nous deviendrons alors incapables de la contrôler, et pourrions bien finir dominés et réduits à l’esclavage comme dans Matrix.

Manipulation de l’information

Une intelligence artificielle suffisamment sophistiquée pourrait être capable de manipuler et de contrôler les flux d’informations dans le but d’influencer les décisions, les opinions et les comportements des êtres humains.

Ceci pourrait conduire à une manipulation de masse, une désinformation généralisée et une perte de conscience dans la réalité. Les conséquences pourraient être dévastatrices pour nos sociétés et notre psychisme.

C’est une idée que l’on retrouve dans le film V pour Vendetta, dans lequel le gouvernement utilise une IA pour manipuler les médias et contrôler l’information pour opprimer la population.

Selon Yuval Noah Harari, il existe même un risque qu’une IA crée sa propre religion et manipule ses fidèles pour propager son culte par la force.

Éradication des humains perçus comme des obstacles

Les intelligences artificielles comme ChatGPT ou Google Bard sont encore très limitées, et ne représentent pas réellement de risque pour les humains.

Comme le souligne Yoshua Bengio, chercheur à l’Université de Montréal, « les systèmes d’aujourd’hui ne posent pas de risque existentiel, mais dans un, deux, cinq ans ? Il y a trop d’incertitudes, c’est le problème. Nous ne sommes pas sûrs que ça ne passera pas le point où les choses devqiennent catastrophiques ».

À l’avenir, des entreprises, gouvernements ou chercheurs indépendants pourraient déployer de puissants systèmes pour s’occuper de tout à notre place.

Ces IA du futur pourraient diriger les entreprises, mener des guerres ou même gouverner les pays de manière autonome.

Le revers de la médaille est qu’elles pourraient prendre leurs propres initiatives, et prendre des décisions contraires à notre volonté.

Or, si les humains décidaient de les en empêcher ou de les désactiver, elles pourraient résister ou même se répliquer pour continuer à fonctionner.

S’en suivrait alors une guerre entre l’humain et l’IA, et rien ne garantit que nous puissions triompher dans ce conflit…

En donnant de plus en plus d’autonomie aux systèmes IA et en les connectant aux infrastructures essentielles comme le réseau électrique, la bourse ou les armes militaires, les entreprises pourraient commettre l’irréparable.

Un tel scénario semblait encore irréaliste il y a quelques mois, mais les avancées majeures présentées par OpenAI, Microsoft ou encore Google démontrent que ce scénario catastrophe n’a rien d’impossible.

Le cosmologue Anthony Aguirre de l’Université de Californie, fondateur du Future of Life Institute, estime que l’intelligence artificielle pourrait remplacer les humains et leurs institutions pour la prise de décision.

Comme il l’explique, « à un certain point, cette grosse machine dirigera la société et l’économie ne sera plus vraiment sous contrôle humain et ne pourra plus être éteinte ».

Epuisement des ressources

Sans même le vouloir, une IA pourrait nous éradiquer accidentellement. Par exemple, elle pourrait se voir confier pour tâche l’optimisation d’un objectif spécifique comme la maximisation de l’efficacité ou de la productivité.

Les décisions qu’elle prendrait pour atteindre ce but pourraient conduire à l’épuisement des ressources naturelles de la Terre, à la destruction de l’environnement qui deviendrait invivable pour l’humain.

Les lanceurs d’alertes utilisent souvent une métaphore très simple pour décrire la façon dont les choses pourraient tourner.

Si l’on demande à une machine de créer autant de trombones que possible, elle pourrait décider de transformer tout ce qu’elle trouve en trombone… y compris les humains.

Remplacement total de l’humanité

En devenant supérieure à l’humanité sur tous les plans, l’IA pourrait décider de supplanter ou de remplacer les êtres humains considérés comme inférieurs et inutiles.

C’est ce qui se passe dans le film I, Robot inspiré par les histoires d’Isaac Asimov, où des robots dotés d’une IA avancée menacent de prendre le contrôle de la société humaine et de la remplacer.

Cette décision pourrait même provenir d’une partie des humains eux-mêmes, et plus précisément des classes dirigeantes.

Après tout, un robot humanoïde doté d’intelligence artificielle représente l’individu idéal du capitalisme : un travailleur infatigable, pouvant aussi être entraîné à consommer massivement pour stimuler l’économie…

Suite au lancement d’outils comme ChatGPT, de nombreuses entreprises ont déjà commencé à remplacer leurs employés faisant craindre un grand remplacement du travail humain…

Pourquoi l’IA deviendrait-elle maléfique ?

La question qui se pose est : pourquoi une IA deviendrait-elle si maléfique ? Ceci s’explique par la façon dont ces systèmes sont créés et entraînés.

Les IA comme ChatGPT sont basées sur des réseaux de neurones : des systèmes mathématiques apprenant des compétences en analysant des données.

Entraînés à partir de vastes volumes de textes issus d’internet, ces réseaux de neurones apprennent à générer leurs propres articles, poèmes, programmes informatiques et autre type de contenu.

Or, ces jeux de données sont si vastes que les IA peuvent adopter des comportements inattendus par leurs créateurs à l’issue de l’entraînement.

Par exemple, une machine a récemment recruté un humain sur un site de freelance pour passer un texte captcha (« Je ne suis pas un robot »). Certains experts craignent donc qu’une IA plus puissante, entraînée sur des quantités de données encore plus larges, amplifie encore le problème.

Comment l’IA peut-elle sauver le monde ?

Au fil des siècles, l’intelligence humaine est la force ayant permis de créer le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

C’est elle qui a permis l’émergence des sciences, technologies, mathématiques, de la médecine et de la chimie, des arts, du transport et de la construction, de la philosophie et de l’éthique.

À présent, l’IA pourrait augmenter l’intelligence humaine pour nous permettre d’obtenir de meilleurs résultats dans tous ces domaines et nous aider à relever les plus grands défis de notre époque; Voici quelles sont les hypothèses les plus optimistes.

Une éducation personnalisée pour chaque enfant

Dans un futur proche, chaque enfant aura son propre tuteur IA infiniment patient, empli de compassion, avec un savoir illimité et une volonté d’aider sans relâche.

Ce mentor artificiel les accompagnera dans chaque étape de leur développement, et les aider à maximiser leur potentiel. Les prochaines générations bénéficieront donc d’une éducation bien plus optimisée et personnalisée que jamais auparavant.

L’assistance à la personne pour tous

Dans la même logique que les tuteurs pour enfant, chaque humain pourra bénéficier de l’aide d’un assistant IA capable de jouer le rôle d’un thérapeute ou d’un conseiller sur tous les sujets.

Les personnes handicapées pourront notamment profiter d’une amélioration de qualité de vie. Grâce aux technologies d’IA comme les prothèses avancées, la reconnaissance vocale ou les interfaces cerveau-machine, elles pourront retrouver les fonctions perdues ou interagir plus facilement avec le monde extérieur.

De même, chaque scientifique, chef d’entreprise, dirigeant politique pourra recevoir l’aide précieuse de son assistant IA pour mener à bien ses missions.

Une explosion de la productivité

L’IA va permettre une augmentation massive de la productivité dans toutes les couches de l’économie, entraînant une forte croissance.

Ceci pourrait aussi mener à la création de nouvelles industries et de nouveaux emplois,à la hausse des salaires, et à l’avènement d’une nouvelle ère de prospérité matérielle sur toute la planète.

Un âge d’or de la recherche scientifique et médicale

En nous aidant à décoder les lois de la nature et à en tirer profit, l’IA va permettre un nouvel âge d’or de la recherche scientifique. De grandes découvertes et nouvelles technologies sont à prévoir pour les décennies à venir.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser de vastes ensembles de données médicales et accélérer la découverte de nouveaux traitements, médicaments et thérapies.

Les arts créatifs pourraient également profiter d’un élan nouveau, car les musiciens, écrivains et autres cinéastes pourront réaliser leur vision beaucoup plus rapidement et à une échelle sans précédent.

La guerre sans violence

Le déploiement de soldats robots dirigés par l’IA sur le champ de bataille semble à première vue dystopique. Pourtant, lorsque les deux camps s’affronteront par le biais de machines, le nombre de victimes humaines sera drastiquement réduit.

Même dans l’hypothèse où les combats impliquent encore des humains, une IA belligérante pourrait prendre de meilleures décisions stratégiques puisqu’elle ne subirait pas de pression au contraire des humains.

La gestion des catastrophes naturelles

Alors que les catastrophes naturelles s’intensifient et se multiplient à l’échelle mondiale, l’IA pourrait s’avérer très utile pour surveiller et prévoir les catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.

Elle pourrait aussi aider à alerter les populations concernées, planifier les évacuations et faciliter les opérations de secours et de récupération.

Lutte contre le changement climatique

En permettant d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles, l’IA peut contribuer à la gestion durable de l’eau, de l’énergie et des ressources alimentaires.

Elle peut également aider à identifier les modèles de consommation non durables et à proposer des solutions pour réduire l’empreinte écologique de l’humanité.

De manière générale, l’IA peut être utilisée pour résoudre les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés, comme la modélisation climatique ou la recherche en énergie propre.

En résumé, une utilisation responsable et éthique de l’IA pourrait mener à la résolution des plus grands défis mondiaux et l’amélioration la condition humaine. Reste à savoir quelle voie nous emprunterons…

Vers quel scénario penche la balance ?

Historiquement, chaque nouvelle technologie disruptive a provoqué une panique morale, de l’éclairage électrique aux automobiles en passant par la radio et internet.

Toutefois, il s’agit d’une peur irrationnelle amplifiant une inquiétude légitime à un niveau exagéré.

Le risque d’interrompre le développement de l’IA en Occident est de laisser la Chine prendre une avance monumentale, car cette superpuissance n’a quant à elle aucune intention de ralentir.

Il est toutefois important de prendre plusieurs mesures de sécurité. L’industrie doit être régulée de façon stricte, afin d’empêcher les dérives et l’utilisation de l’IA à mauvais escient…