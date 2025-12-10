Infomaniak Euria : le ChatGPT 100% écolo (et privé) pour votre smartphone

Voilà une IA qui devrait séduire autant les écolos que les allergiques au pistage. Avec Euria, Infomaniak promet un assistant capable de nous faciliter la vie tout en respectant notre planète. Tentant, non ?

Aujourd’hui, difficile d’imaginer une journée sans IA. Que ce soit pour bosser, s’organiser ou juste satisfaire une curiosité à 2h du matin, elles sont partout. Pour moi comme pour beaucoup, c’est devenu un réflexe aussi naturel que checker ses notifications. Ainsi, les entreprises s’empressent de lancer leur propre assistant, au point que le marché est désormais saturé. Toutefois, en dévoilant Euria, Infomaniak semble avoir trouvé un moyen de se faufiler dans ce trafic dense.

Que nous offre Euria d’Infomaniak ?

Tout ce que ChatGPT sait faire. Euria d’Infomaniak peut résumer un PDF ou analyser une image. Il est en mesure de traduire un texte ou de transcrire de l’audio.

En plus, il s’agit d’une IA open source. Les modèles tournent dans les propres data centers d’Infomaniak. Il n’y a donc aucun envoi vers des prestataires ni vers un cloud aux quatre coins du monde. Et il n’y aura plus d’exploitation de vos requêtes pour réentraîner l’IA.

Si l’initiative ne manque pas d’arguments techniques, elle se distingue aussi par son angle écologique. En effet, le data center D4, à Genève, récupère la chaleur dégagée par les serveurs. Il la réinjecte ensuite dans le chauffage urbain.

À pleine charge, cette chaleur pourrait couvrir les besoins de 6 000 logements au standard Minergie-A. Ou permettre à 20 000 personnes de prendre leur douche quotidienne sans grever la planète. Le tout avec, selon Infomaniak, un gain de 3 600 tonnes de CO₂ évitées chaque année. Pas mal pour un assistant dont on pensait que la vocation se limitait à répondre à des questions.

Un écosystème complet et un défi à relever

Côté disponibilité, Euria d’Infomaniak se récupère gratuitement sur le web et en mobile, sans contrainte. Ceux qui veulent pousser plus loin peuvent l’intégrer à my kSuite. C’est la formule personnelle qui offre e-mail et stockage. Il y a des options payantes allant jusqu’à plusieurs téraoctets.

Les professionnels, eux, peuvent greffer l’IA à kSuite Pro, la suite collaborative qu’Infomaniak pousse comme alternative souveraine à Google et Microsoft. Au menu ? Plus d’outils comme messagerie, stockage, visioconférence, agendas, chat et plein d’autres.

Alors, dans un monde où ChatGPT est devenu presque un réflexe, Euria peut-elle convaincre ? La réponse dépendra sans doute de ce que vous recherchez. Si vous voulez un outil efficace, respectueux de votre intimité et dont la chaleur réchauffe réellement des foyers, la Suisse vient peut-être de marquer un joli coup.

Et si, en plus, vous aimez l’idée qu’une IA puisse aider à réduire l’empreinte carbone, vous avez peut-être trouvé votre nouvelle assistante de poche.

