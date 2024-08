Ingénierie du chaos : cette technique qui permet de protéger le Cloud

Il est désormais possible de protéger et d'augmenter la robustesse d'un système de cloud grâce à l'ingénierie du chaos. Ce dernier utilise différentes techniques pour rendre votre système beaucoup plus fiable.

Le cloud computing est l'une des technologies les plus importantes d'aujourd'hui. De nombreuses institutions et entreprises s'en servent au quotidien pour avoir des services basés sur le cloud. À l'instar de tout logiciel et tout matériel, ces systèmes peuvent subir des pannes ou encore être la cible de cyberattaques. Pour éviter les problèmes de systèmes de cloud, l'ingénierie de chaos se révèle être une solution efficace.

Des attaques de plus en plus sophistiquées contre les systèmes de cloud

Les cybercriminels ciblent de plus en plus les systèmes cloud. Parmi les tactiques les plus utilisées par ces groupes, on peut citer l'attaque par déni de service distribué (DDoS). Il s'agit d'une attaque qui envahit les systèmes des entreprises avec autant de requêtes et de trafic que leurs systèmes ne peuvent gérer.

Ainsi, les utilisateurs légitimes ne peuvent plus accéder au service, entraînant des problèmes majeurs pour les entreprises, comme une perte de revenu, etc. Cela se révèle être aussi une source de problèmes importants pour les géants comme Google et Amazon qui proposent des services de cloud computing pour héberger les données.

La dernière analyse trimestrielle des menaces de cybersécurité de Cloudflare au troisième trimestre 2023 révèle une augmentation de 65 % des attaques DDoS. Pour le deuxième trimestre 2024, ils ont enregistré quatre millions d'attaques DDoS.

En plus de ces attaques DDoS et autres attaques délibérées, ces systèmes peuvent être exposés à des pannes provoquées par des problèmes de connexion, des pannes de serveur physiques, une faute de frappe, etc. Rappelons que la dernière panne de CrowdStrike a causé une panne informatique mondiale.

Résoudre la fragilité grâce à l'ingénierie du chaos

La complexité du cloud et sa dépendance à d'autres systèmes rendent la résolution de ce genre de pannes difficile. De plus, il faut toujours quelques heures à quelques jours pour trouver des correctifs fiables.

À l'heure actuelle, les solutions se résument à gérer les effets des incidents au lieu de se concentrer sur la résolution des problèmes, qui est de créer des systèmes cloud à la fois résilients et fiables. Pour éviter les pannes, il est essentiel d'intégrer en standard des tests avancés des logiciels permettant d'évaluer leur résilience et leur fiabilité sous pression.

C'est aussi dans ce contexte que l'ingénierie du chaos entre en scène. Cette technique consiste à entrer délibérément des failles dans un système pour ensuite mesurer les résultats. Elle permet ainsi de connaître et de traiter les vulnérabilités et les faiblesses potentielles dans la création, les pratiques opérationnelles d'un système ou encore l'architecture.

L'ingénierie du chaos peut impliquer différentes méthodes comme l'injection de latence et d'erreurs, l'arrêt d'un service, la simulation de cyberattaques, l'arrêt de processus ou de tâches, etc. Cette technique peut être utilisée pour comprendre la manière dont les systèmes cloud se comportent dans des scénarios stressants comme des attaques ou des défauts.

Que pensez-vous de l'ingénierie du chaos ? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires pour pouvoir en discuter avec d'autres lecteurs.

