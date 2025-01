Interdire X : médias, Macron et LFI, tous unis contre la liberté d’expression !

Depuis quelques jours, le gouvernement français, les autorités européennes, les médias et la gauche sont à l’unisson pour une même cause : faire interdire X. Selon eux, ce réseau social est devenu une « machine de désinformation » et un instrument de propagande d’extrême-droite sous la houlette d’Elon Musk. Toutefois, derrière ce masque de vertu, se cachent des intentions bien plus sournoises…

Elon Musk est-il le nouveau Hitler ? C’est ce que l’on pourrait croire, en écoutant les cris d’orfraie poussés en chœur par le pouvoir en place, les médias traditionnels et même les figures du NFP depuis maintenant plusieurs semaines…

Le 10 janvier 2025, l’ancien commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, menaçait de faire interdire X en Europe en appliquant la loi européenne pour « protéger la démocratie ».

Peu avant, le 6 janvier 2025, lors d’une allocution devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron lui-même avait accusé Elon Musk (sans le nommer) de soutenir « une nouvelle internationale réactionnaire ».

Il lui reproche aussi « d’intervenir directement dans les élections », notamment suite à l’affirmation de Musk que « seule l’AFD peut sauver l’Allemagne ».

De même, le 12 janvier 2025, la députée écologiste Sandrine Rousseau envoyait un courrier à tous les députés du NFP pour les appeler à quitter X en dénonçant là encore « un danger pour nos démocraties ».

Hier, j’ai envoyé ce courrier à tous les députés du #NFP pour les inviter à quitter X.

On se lève, on se casse ! pic.twitter.com/9L0ftFQBmS — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) January 12, 2025

Selon elle, Elon Musk manipule son algorithme pour diffuser de fausses informations. Elle qualifie le réseau social « d’arme de destruction massive de la réalité factuelle » et de « caisse de résonance des courants d’extrême-droite ».

Les grands médias traditionnels, eux aussi, apportent leur pierre à ce piètre édifice. Au cours des derniers mois, plusieurs d’entre eux ont quitté X à l’instar de The Guardian, Ouest France ou Quotidien.

« Le résultat est sans appel », d’où ma saisie de l’Arcom car nous observons tous la même chose. https://t.co/cuA53aWRMN — Aurore Lalucq 🇪🇺 (@AuroreLalucq) January 11, 2025

Le 9 janvier 2025, le JT de 20H de France 2 a diffusé un reportage visant à « prouver » qu’Elon Musk a manipulé son algorithme pour mettre en avant ses propres tweets et ceux des personnalités d’extrême-droite.

Dans ce reportage, la journaliste crée un compte neutre et se retrouve rapidement submergée par les tweets du milliardaire américain et par des suggestions de comptes comme celui du ministre de l’intérieur français Bruno Retailleau…

La Présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen, Aurore Lalucq, a été jusqu’à porter plainte contre Elon Musk et saisir l’ARCOM.

Pour la ménagère qui s’informe via le journal télévisé du service public, cela ne fait probablement plus aucun doute : Elon Musk est un dangereux despote d’extrême droite qui tente de ranimer la « bête immonde » du nazisme en Europe.

Cependant, comme c’est souvent le cas avec la bien-pensance, les choses sont plus compliquées qu’il n’y paraît et la manipulation n’est pas forcément du côté qu’on voudrait nous le faire croire…

La transparence et l’Open-Source, des concepts qui dérangent

Ce que France 2 et les politiciens accusant Musk de manipuler son algorithme ne précisent pas, c’est que l’algorithme de X est Open Source. Tout un chacun peut consulter le code sur GitHub.

Cette ouverture était l’une des promesses de Musk lors du rachat du réseau, et il l’a tenue le 31 mars 2023. Aujourd’hui, l’algorithme est donc beaucoup plus transparent qu’avant l’acquisition du réseau par le businessman.

Les accusations de France 2 sont donc infondées, puisque Musk n’a jamais caché son intention de mettre en avant ses propres tweets. Après tout, en déboursant 44 milliards de dollars pour acheter la plateforme, n’est-il pas en droit de s’en servir comme canal de communication personnel ?

Les reproches concernant la suggestion de comptes à suivre comme celui de Bruno Retailleau sont encore plus grotesques. Pour cause, dans le reportage, cette suggestion survient après que la journaliste se soit « résignée » à suivre le compte d’Elon Musk en se sentant harcelée…

Étant donné que c’est le seul compte qu’elle a suivi, il est logique que l’algorithme lui propose des comptes similaires. Cela veut tout simplement dire que les followers français de Musk sont nombreux à suivre Retailleau. La démarche de France 2 est tout simplement malhonnête.

Certains soulignent que le code source publié sur GitHub n’a pas été mis à jour depuis juillet 2023, et que l’algorithme a donc forcément été mis à jour sans qu’on ne puisse consulter la nouvelle version.

Cependant, rien ne permet de prouver que l’algorithme a été modifié pour mettre en avant des contenus spécifiques. Il ne s’agit que de pures suppositions présentées comme factuelles.

Pourquoi la gauche et les médias détestent les Notes Communautaires ?

Les accusations sur la diffusion de fausses informations sont encore plus infondées, car X n’a en réalité jamais été aussi transparent.

Depuis le rachat du réseau, Elon Musk a mis en place un système de Notes Communautaires pour lutter contre la désinformation tout en évitant une censure centralisée.

Ce système repose sur l’intelligence collective pour garantir l’exactitude et la pertinence des informations, en s’appuyant sur les contributions des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent signaler les publications qu’ils considèrent comme trompeuses, et ajouter des notes pour contextualiser ou corriger le contenu.

Les membres du programme peuvent proposer des commentaires explicatifs, ajouter des sources vérifiables, ou corriger les faits mentionnés dans le tweet.

Par la suite, les autres utilisateurs peuvent noter les contributions comme utiles ou non-utiles. Une note n’est jugée pertinente que si elle est approuvée par un groupe diversifié d’utilisateurs, ayant des opinions variées.

Si une note obtient un large consensus entre des contributeurs aux opinions divergentes, elle est rendue publique et attachée directement au tweet concerné sous forme d’annotation visible accompagnée de sources ou d’explications détaillées.

On peut difficilement imaginer un système favorisant davantage la véracité de l’information ! Ce système renforce la neutralité, la transparence et l’honnêteté intellectuelle.

Et c’est justement ce qui dérange les politiciens de gauche, le gouvernement ou encore les médias. Pour cause, leurs tweets sont très souvent corrigés par des notes communautaires qui exposent leurs mensonges au grand jour.

Avant le rachat de Twitter par Elon Musk, la modération était totalement arbitraire et le moindre propos n’embrassant pas la pensée wokiste et la doxa était censuré et pouvait facilement entraîner un bannissement de votre compte.

Ce que la gauche dénonce comme une machine à propagande et à désinformation, c’est tout simplement le rétablissement de la liberté d’expression et de la neutralité qui ne joue clairement pas en sa faveur…

Quand la presse aux ordres s’agrippe au monopole de la désinformation

On reproche souvent aux autres ses propres travers. Il s’agit d’un concept bien connu en psychologie sous le nom de projection, théorisé par Sigmund Freud. Selon lui, c’est un mécanisme de défense visant à ne pas reconnaître ses propres défauts.

Force est de constater que c’est exactement ce que font les médias en accusant X de désinformation et de manipulation !

Dans le journal Libération du 13 janvier 2025, Matthieu Pigasse livre une interview qui a de quoi faire sourire. Ce banquier d’affaires est propriétaire de médias comme Le Monde, Télérama, Courrier International, Les Inrocks ou encore Radio Nova.

Or, il déclare explicitement vouloir « mettre les médias qu’il contrôle dans le combat contre la droite radicale ». Ne s’agit-il pas là d’une forme de manipulation ouvertement avouée ?

🔴"Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale" : le banquier d’extrême-gauche Matthieu Pigasse, propriétaire du Monde, assume l'absence de liberté éditoriale et le manque d'objectivité de ses médias. pic.twitter.com/WYwJtU9kxR — Observatoire du journalisme (Ojim) (@ojim_france) January 13, 2025

Comment un journal revendiquant son militantisme politique peut-il prétendre rester neutre et impartial dans sa façon d’informer ?

Les mêmes personnes qui dénoncent les « manipulations » d’Elon Musk acclament chaleureusement la politisation des journaux de ce militant NFP…

De même, la communauté française de Reddit, r/France, cumulant 2,2 millions d’abonnés, a pris la décision radicale d’interdire toutes les sources d’information détenues par Vincent Bolloré.

https://twitter.com/bouliboulibouli/status/1878765718726136103

Ceci inclut CNews, Europe 1, Canal + ou encore le JDD. Seules les informations provenant de sources orientées à gauche comme France Inter ou Libération seront acceptées sur ce forum. Là encore, où sont l’objectivité et la liberté d’expression ?

Alors qu’elle prétend défendre ces valeurs, la gauche renoue en réalité avec le totalitarisme de ses racines staliniennes. Et c’est d’ailleurs lors du rachat de Twitter qu’Elon Musk a découvert qu’une telle censure systématique était en vigueur, ce qui l’a profondément choqué.

La gauche qui dénonce les Fake News, ou l’hôpital qui se moque de la charité

Lorsque la gauche dénonce la désinformation sur Twitter, il s’agit tout simplement du comble de l’ironie. Comme nous le disions plus haut, les tweets des figures du NFP sont très souvent corrigés par des Notes Communautaires sourcées et chiffrées.

Pour cause, le mensonge et la tromperie sont les seules méthodes qui restent à ce camp pour tenter de rester crédible et ne pas disparaître définitivement du paysage politique.

Cela fonctionnait très bien à l’époque où internet n’existait pas, et lorsque Twitter était contrôlé par le mouvement wokiste. Désormais toutefois, le subterfuge ne prend plus.

Prenons pour exemple parlant Marine Tondelier, secrétaire nationale de EELV, qui appelait le 13 janvier 2025 à interdire X pour « protéger notre démocratie et l’information ».

Marine Tondelier : il faut interdire X en Europe pour protéger notre démocratie des fake news ! Marine Tondelier 30 sec plus tard : balance une énorme fake news en direct. C’est sublime. pic.twitter.com/p59UPHJ4kh — Antonin Ferreira Roche (@Antonin_FR_) January 13, 2025

Immédiatement après, elle a affirmé haut et fort que « 40% de la population de Gaza a été exterminée depuis octobre 2023 ». Un mensonge éhonté, qu’elle a été contrainte d’admettre lorsque les internautes ont rétabli la vérité !

Elle avait en réalité déformé une information de la revue The Lancet, indiquant que le nombre de morts à Gaza est potentiellement sous-estimé à hauteur de 40%. Les deux statistiques n’ont absolument rien à voir, mais ce type d’approximation ne dérange pas le NFP.

Et c’est précisément pour pouvoir continuer à tronquer librement la vérité que cette gauche radicale souhaiterait pouvoir interdire X…

Comment continuer à utiliser X même en cas d’interdiction ?

Si jamais cette coalition du pouvoir et de la gauche parvenait à faire interdire X en France et en Europe, rassurez-vous : il devrait être possible de continuer à y accéder à l’aide d’un simple VPN.

Ce type de logiciel permet de simuler une connexion depuis un pays étranger, en masquant votre adresse IP réelle et en la remplaçant par celle d’un serveur distant.

Vous pourrez donc choisir un serveur VPN situé dans un pays où X est autorisé, afin de contourner cette interdiction locale. Consultez dès maintenant notre sélection des meilleurs VPN gratuits pour choisir l’outil qui vous convient !

Ils veulent interdire X parce qu’ils ne supportent pas que leurs mensonges soient démasqués ! pic.twitter.com/NrmiIk0OfL — Myriam Palomba (@myriampalomba) January 13, 2025

Je pense personnellement que cette croisade contre X ne vise pas réellement à combattre la désinformation, mais plutôt à étouffer les voix dissidentes et à préserver le narratif dominant par tous les moyens.

L’écrivain américain Mark Twain disait « un journaliste, c’est quelqu’un qui distingue le vrai du faux… et qui publie le faux ». La raison pour laquelle les médias traditionnels détestent X est qu’il révèle au grand jour leur obsolescence, et met en péril les subventions grâce auxquels ils subsistent.

De leur côté, les politiciens craignent de perdre leur pouvoir de manipulation face à une liberté d’expression sans chaînes. Comme le disait Georges Clemenceau, « le mensonge en politique est une arme aussi nécessaire que l’est la poudre à canon dans la guerre »…

Et vous, qu’en pensez-vous ? La volonté d’interdire X en France est-elle justifiée, ou s’agit-il d’une tentative de censurer la vérité ? Utilisez-vous ce réseau social ? Partagez votre opinion en commentaire !

