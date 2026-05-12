iOS 26.5 est là : Apple améliore encore l’expérience iPhone

Apple a lancé iOS 26.5 le 11 mai 2026, avec un déploiement progressif sur tous les iPhone compatibles à travers le monde.

Apple continue de peaufiner son iPhone avec iOS 26.5. Une mise à jour qui ne révolutionne pas totalement l’expérience, mais qui apporte plusieurs changements loin d’être anecdotiques. Certains étaient attendus depuis longtemps, d’autres montrent surtout qu’Apple commence doucement à lâcher du terrain.

Avec iOS 26.5, Apple corrige enfin un énorme manque sur iPhone

C’est clairement la nouveauté la plus importante de cette mise à jour iOS 26.5 chez Apple. Les conversations RCS profitent désormais du chiffrement de bout en bout entre un iPhone et un smartphone Android compatible. Cela signifie que les messages verts deviennent un peu plus modernes et surtout plus sécurisés.

Jusqu’ici, Apple avait adopté le RCS sans aller jusqu’au bout de la logique. De ce fait, les échanges restaient moins protégés que les conversations iMessage. Avec iOS 26.5, cette différence commence à disparaître grâce au standard RCS Universal Profile 3.0.

Apple iOS 26.5 is available for download pic.twitter.com/bc7SIQwGez — imAar_IF (@imAar_IF) May 11, 2026

Un cadenas apparaît dans les conversations compatibles pour signaler que les échanges sont chiffrés. Une avancée utile, même si tout dépend encore des opérateurs. En France, Orange, SFR, Bouygues et Free doivent encore déployer la compatibilité complète.

Certains utilisateurs devront donc patienter un peu avant de profiter du changement. Comme souvent avec les opérateurs, la notion de « bientôt » reste très philosophique.

D’autres nouveautés

Outre le RCS chiffré, Apple glisse aussi plusieurs nouveautés plus discrètes dans iOS 26.5. Et certaines pourraient avoir un vrai impact au quotidien sur iPhone.

Parmi les changements visibles, impossible de passer à côté du nouveau fond d’écran Pride Luminance. Comme chaque année, Apple dégaine une édition spéciale, sauf qu’ici la firme pousse la personnalisation beaucoup plus loin.

Les couleurs peuvent être modifiées précisément et le rendu dynamique profite du mode Always-On des modèles récents. Oui, même les utilisateurs qui gardent le même fond d’écran depuis trois ans pourraient finir par changer leurs habitudes.

L’application Rappels reçoit aussi un petit ajustement très pratique. Il est désormais possible de reporter une tâche à une heure précise, comme 15h ou 18h30. Apple continue également d’ouvrir un peu plus l’iPhone aux accessoires tiers en Europe sous la pression du DMA.

Avec iOS 26.5, certains écouteurs non Apple peuvent désormais profiter du jumelage rapide façon AirPods, avec la célèbre fenêtre pop-up qui apparaît à l’écran. Les montres connectées tierces gagnent aussi davantage d’accès aux notifications de l’iPhone.

L’application Plans évolue également avec une nouvelle fonction de recommandations locales baptisée « Lieux suggérés ». En théorie, cela permet de découvrir plus rapidement des endroits populaires autour de soi. En pratique, cela ressemble aussi beaucoup à un futur emplacement publicitaire en préparation. Apple reste Apple.

Enfin, iOS 26.5 apporte plusieurs améliorations de sécurité, quelques optimisations système et une nouvelle formule d’abonnement sur l’App Store avec paiement mensuel étalé sur un an. Rien de révolutionnaire individuellement, mais un ensemble de petits ajustements qui prépare doucement l’arrivée d’iOS 27 dans quelques semaines.

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