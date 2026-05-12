Android et iPhone passent enfin au RCS chiffré : vos messages seront-ils plus privés ?

Vous savez ce que signifie l’adoption du RCS chiffré de bout en bout par Android et iPhone ? Que les messages deviennent bien plus sécurisés entre les deux plateformes. C’est sans doute l’un des changements que beaucoup attendaient depuis des années.

Pendant longtemps, envoyer un message entre un iPhone et un smartphone Android revenait à faire un bond dans le passé. Photos compressées, accusés de réception absents, discussions de groupe bancales, et surtout, une sécurité loin des standards modernes. Pendant que WhatsApp, Signal ou iMessage chiffraient déjà les conversations, les bons vieux SMS continuaient de circuler quasiment à découvert. Mais les choses changent enfin. Google et Apple ont annoncé le déploiement progressif du chiffrement de bout en bout pour les conversations RCS entre Android et iPhone.

Le RCS chiffré entre Android et iPhone : ce que ça change

Le RCS, souvent présenté comme le successeur du SMS, permet déjà d’envoyer des photos en meilleure qualité. Cette technologie offre aussi la possibilité de voir quand quelqu’un écrit ou encore de créer des groupes plus modernes. Le problème, c’est que la sécurité n’était pas uniforme entre les plateformes. Maintenant, les conversations compatibles pourront être chiffrées automatiquement.

Autrement dit, les messages échangés ne pourront être lus que par l’expéditeur et le destinataire. Même principe que sur WhatsApp. Ni les opérateurs, ni Google, ni Apple ne devraient pouvoir accéder au contenu pendant la transmission.

Google, @Apple and @GSMA have led a cross-industry effort to make the RCS messaging standard more secure and private with end-to-end encryption. #E2EE for RCS messaging begins rolling out to Android and iPhone users today. This capability will gradually roll out over the coming… — News from Google (@NewsFromGoogle) May 11, 2026

En principe, les utilisateurs verront apparaître une icône de cadenas dans les conversations RCS sécurisées. Le chiffrement sera activé par défaut et étendu progressivement aux nouvelles conversations ainsi qu’aux discussions déjà existantes.

Oui, c’est une étape importante pour Android et le RCS chiffré. Car la messagerie entre plateformes restait jusqu’ici l’un des points faibles de l’écosystème mobile. Apple protégeait iMessage, mais uniquement entre iPhone. Dès qu’un utilisateur Android entrait dans la conversation, retour à une expérience beaucoup moins sécurisée.

Ce changement réduit donc cette différence technique. Même si, soyons honnêtes, Apple n’a pas exactement accéléré le mouvement par pure générosité. L’Union européenne, la pression réglementaire et l’évolution des usages ont aussi joué un rôle évident dans cette ouverture progressive.

Alors, les messages seront-ils vraiment plus privés ?

Oui, mais avec quelques nuances importantes. Le chiffrement de bout en bout améliore la confidentialité des échanges. C’est aujourd’hui devenu un standard minimal pour une messagerie moderne. Sans lui, un message peut être intercepté ou consulté durant son transit.

Mais cela ne transforme pas non plus le RCS en forteresse numérique absolue. Les métadonnées, comme l’heure d’envoi ou certains détails techniques, peuvent toujours exister. Et surtout, tout dépendra du bon déploiement chez les opérateurs et des appareils compatibles.

Autre détail à ne pas oublier : si une conversation bascule encore en SMS classique, le chiffrement disparaît. Le fameux cadenas reste donc le meilleur indicateur pour savoir si une discussion est réellement protégée.

Quoi qu’il en soit, cette évolution marque enfin une petite révolution. D’après ce qu’a annoncé Google, le déploiement commence dès maintenant pour les utilisateurs Android ayant la dernière version de Google Messages. Les iPhone sous iOS 26.5 peuvent aussi en profiter chez les opérateurs compatibles.

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