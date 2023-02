Apple iCloud : pourquoi le chiffrement de bout en bout va tout changer ?

Apple a annoncé la mise en place d’un nouveau système de chiffrement plus sécurisé sur son service iCloud. Ce nouveau système offre une protection plus robuste pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations stockées dans le cloud.

Le chiffrement s’effectue à la source, ce qui signifie qu’Apple protège les données avant de les synchroniser sur iCloud. Seuls les utilisateurs peuvent les déchiffrer avec son mot de passe. Cette mise à jour de sécurité sur iCloud montre l’engagement d’Apple à la protection des informations de ses utilisateurs.

Apple iCloud : un nouveau chiffrement plus sécurisé

La « protection avancée des données » est une nouvelle mesure de sécurité d’Apple sur sa plateforme iCloud. Cette technologie propose de sécuriser les données stockées sur iCloud avec un chiffrement de bout en bout depuis la source.

Voici une liste de quelques données protégées par ce nouveau chiffrement :

sauvegarde de l’appareil

sauvegarde des messages

disque iCloud

notes

photos

rappels

signets Safari

raccourcis Siri

mémos vocaux

passes de portefeuille

Il est à noter que les mots de passe, les données de santé et les informations cartographiques ont déjà bénéficié d’un chiffrement de bout en bout. Les clés de décryptage seront stockées sur les appareils de l’utilisateur. Cela garantit une sécurité accrue pour les données. Même Apple ne pourra pas accéder à ces données.

Chiffrement avancé des données : un développement important sur iCloud

Cette mise à jour représente un développement très important pour les utilisateurs d’iCloud. En effet, la plupart d’entre eux ont évité les outils de sauvegarde dans le nuage en raison de l’absence de chiffrement de bout en bout.

« La possibilité de disposer d’un chiffrement de bout en bout pour le stockage dans le cloud est un grand pas pour Apple », a déclaré Alan Woodward, professeur de cybersécurité à l’Université du Surrey, lors d’une interview en ligne.

La mise en place de ce nouveau système peut susciter des réactions des forces de l’ordre. En effet, suite aux réclamations du FBI en 2020, Apple avait abandonné son initiative de chiffrer les sauvegardes dans iCloud. Aujourd’hui, Apple estime que les clients apprécieront cette sécurité accrue pour leurs données personnelles et c’est le plus important pour la firme.

Comment activer et utiliser la protection avancée des données sur iCloud

Pour activer cette fonction, les utilisateurs doivent accéder à leurs paramètres iCloud et cocher l’option « Protection des données avancée ». Après avoir effectué cette étape, le dispositif entrera dans un processus d’installation qui prend quelques minutes. Il est important de noter que les appareils doivent être mis à jour avec la dernière version de leur système d’exploitation.

Lors de la configuration de la protection des données avancée, il est crucial de sauvegarder les informations de récupération, car Apple ne peut pas fournir d’assistance en cas de perte d’accès. Pour ce faire, Apple vous demandera de noter un code de récupération de 28 caractères et de le conserver en lieu sûr. De plus, Apple vous offrira la possibilité de désigner un « contact de récupération ». Cela signifie que vous devez choisir une personne de confiance utilisant également des produits Apple. La personne pourra ensuite vous fournir un code pour accéder à votre compte.