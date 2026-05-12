OpenAI lance Daybreak : La fin des failles de sécurité informatiques ?

OpenAI vient de lancer Daybreak, une nouvelle plateforme, boostée à l’IA, dédiée à la cybersécurité. Le système est conçu pour repérer les failles, vérifier les correctifs et sécuriser les logiciels beaucoup plus rapidement.

Sur X, Sam Altman a présenté Daybreak comme « un effort visant à accélérer la cyberdéfense et à sécuriser les logiciels en continu ». Selon lui, l’IA est déjà très performante dans ce domaine et pourrait bientôt devenir redoutablement efficace.

Évidemment, cette nouvelle plateforme n’en reste pas moins la réponse d’OpenAI à Claude Mythos. Le modèle d’IA d’Anthropic encore indisponible au grand public, spécialement conçu, lui aussi, pour les besoins de cyberdéfense.

Introducing Daybreak: frontier AI for cyber defenders.



Daybreak brings together the most capable OpenAI models, Codex, and our security partners to accelerate cyber defense and continuously secure software.



A step toward a future where security teams can move at the speed… pic.twitter.com/AGfXhmJb5E — OpenAI (@OpenAI) May 11, 2026

Si l’on croit OpenAI, le système doit permettre d’identifier rapidement les failles les plus critiques. Il réduit les analyses qui prenaient auparavant plusieurs heures à seulement quelques minutes.

L’outil peut ensuite générer et tester automatiquement des correctifs directement dans les dépôts de code. Une fois le travail terminé, les résultats sont renvoyés aux clients avec des preuves compatibles avec les exigences d’audit.

Pour ce faire, Daybreak combine plusieurs variantes de GPT-5.5 avec Codex Security. Il sera ainsi proposé sous trois niveaux d’accès différents.

L’offre Standard reposant sur GPT-5.5 classique sera dédiée aux tâches générales. GPT-5.5 avec “Trusted Access for Cyber” prendra en charge la majorité des opérations de sécurité défensive.

Cela inclut notamment l’analyse sécurisée du code, le tri des vulnérabilités, l’analyse de logiciels malveillants, la création de systèmes de détection et la validation des correctifs.

Enfin, GPT-5.5-Cyber représente la version la plus avancée. Celle-ci est réservée aux équipes certifiées chargées des analyses de code, des enquêtes sur les logiciels malveillants et des tests d’intrusion autorisés.

Et bien sûr, OpenAI promet que Daybreak intègre des mécanismes de contrôle, de vérification et de protection afin d’encadrer l’utilisation de ces outils. Car certes, l’IA peut aider les défenseurs. Mais elle peut aussi être détournée par des acteurs malveillants.

Bref, le projet reçoit déjà le soutien de plusieurs acteurs majeurs du secteur. Le directeur technique de Cloudflare a notamment salué la précision du raisonnement de sécurité proposé par Daybreak. Il estime que le système améliore nettement l’analyse des risques et des vulnérabilités.

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