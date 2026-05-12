Agent View débarque sur Claude Code : votre armée d’agents IA en une vue

Anthropic ajoute une nouvelle fonctionnalité baptisée Agent View à son outil Claude Code. Cette interface regroupe toutes les sessions d’agents dans une seule vue. Ce qui permet de suivre leur progression en temps réel sans multiplier les fenêtres de terminal.

Agent View est déjà disponible pour les abonnements Pro, Max, Team, Enterprise ainsi que via l’API Claude. Bien entendu, des limites de débit sont toujours en place.

Pour l’activer, il suffit d’utiliser la commande “claude agents” depuis le terminal. Il faut cependant disposer de Claude Code version 2.1.139 minimum. Les administrateurs peuvent également désactiver cette nouveauté depuis les paramètres d’organisation.

Agent View fonctionne comme une sorte de tableau de bord vivant directement intégré dans le terminal. Chaque ligne représente une session Claude Code avec son état actuel, sa dernière activité et son statut précis.

Genre : en cours, en attente d’une réponse, terminée, inactive, arrêtée ou même en échec quand les choses tournent mal. Les développeurs peuvent par exemple envoyer une session en arrière-plan, lancer une nouvelle tâche, passer d’un agent à un autre, suivre des correctifs, des tests, des revues de code ou des mises à jour de tableaux de bord

Ou encore lancer plusieurs agents de codage en parallèle, surveiller leur progression, reprendre une session complète à tout moment. Bref, ils sont en mesure de faire tout ce qui leur chante sans perdre la trace de ce que chaque agent est en train de faire.

Cela leur permet notamment de repérer rapidement les sessions qui demandent une intervention humaine.

Derrière cette mise à jour, Anthropic poursuit une ambition beaucoup plus large. L’entreprise ne veut plus que Claude Code soit perçu comme un simple chatbot qui aide à écrire quelques lignes de code.

Elle cherche désormais à construire une véritable plateforme de gestion d’agents IA pour les équipes techniques. Ces derniers mois, la société a déjà ajouté des sous-agents, des équipes d’agents, des compétences personnalisées, des hooks, des commandes à distance, des tâches programmées et même une version web de Claude Code.

Avec Agent View, tous ces éléments commencent enfin à se retrouver au même endroit.

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