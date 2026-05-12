WhatsApp Plus débarque sur iPhone : une révolution pour la messagerie ?

Meta commence à déployer WhatsApp Plus sur iPhone en Europe. Il s’agit d’une version “boostée” de l’application classique avec des options supplémentaires. L’abonnement est bien sûr payant.

Meta cherche sans doute de nouvelles sources de revenus pour l’application, elle qui ne peut pas miser sur la publicité comme Facebook ou Instagram.

Pour l’instant, le service est encore en rodage. Il n’est accessible qu’à un petit groupe d’utilisateurs sur iPhone. Mais un déploiement plus large est déjà dans les tuyaux, avec Android en ligne de mire dans les prochaines semaines.

WhatsApp Plus : qu’est-ce qui change ?

Côté sécurité, rien ne change. Les discussions restent protégées par le chiffrement de bout en bout, une fonction toujours gratuite sur WhatsApp Messenger. Contrairement à certaines rumeurs ou confusions autour d’autres plateformes, il n’y a pas de sécurité réservée aux abonnés.

Même si Meta expérimente des changements ailleurs, WhatsApp garde donc son socle de confidentialité pour tout le monde. L’abonnement ne touche pas aux messages privés ni à leur protection.

Il se concentre surtout sur des options visuelles et de confort, autrement dit tout ce qui rend l’app un peu plus “personnalisable”. WhatsApp Plus ajoute par exemple une nouvelle collection de stickers premium.

Certains sont animés et s’affichent en superposition dans les conversations. Ils donnent un effet plus dynamique aux échanges, même si leur utilité reste surtout… décorative.

Autre chose. Là où WhatsApp classique propose seulement le mode clair ou sombre, la version Plus débloque 18 thèmes complets. L’interface change alors de couleur de façon globale. Ce qui casse un peu le fameux vert historique de l’application.

Même logique pour l’icône de l’app : les abonnés peuvent choisir parmi 14 designs différents, allant du très discret au beaucoup plus voyant. De quoi transformer son écran d’accueil en petit terrain d’expression personnelle.

C’est tout ?

Non. Mis à part cela, WhatsApp Plus élargit la limite des conversations épinglées. On passe de quelques chats en haut de liste à jusqu’à 20 conversations fixées. Une option pensée surtout pour les utilisateurs très actifs. Ceux qui jonglent entre boulot, famille, groupes et discussions qui s’empilent.

L’autre ajout plus structurant concerne les listes de discussions. L’idée est de regrouper ses conversations par univers : travail, proches, loisirs… et d’aller encore plus loin que la version classique.

Chaque liste peut désormais avoir son thème, mais aussi sa sonnerie dédiée pour les messages et les appels. Résultat : on peut presque reconnaître “qui écrit” rien qu’au son.

Pour le moment, comme dit tout haut, tout le monde n’y a pas accès. WhatsApp Plus est en cours de déploiement progressif sur iPhone en Europe. Il faut disposer de la dernière version de WhatsApp Messenger sur iOS pour espérer voir apparaître l’offre dans les paramètres.

En ce qui concerne le tarif, l’abonnement est fixé à 2,49 euros par mois. Une période d’essai gratuite d’une semaine permet de tester les fonctionnalités avant de sortir la carte bancaire.

Attention toutefois ! L’abonnement est renouvelé automatiquement. Il doit être annulé manuellement via l’App Store au moins 24 heures avant la date de reconduction, sous peine d’être facturé pour le mois suivant.

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