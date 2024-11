La nouvelle application Nvidia arrive : fin de GeForce Experience !

Nvidia annonce la sortie de sa nouvelle application PC qui remplace GeForce Experience. Après une phase bêta entamée plus tôt cette année, l’application est enfin prête.

Nvidia considère maintenant ses fonctionnalités comme suffisamment stables. Ainsi, l’application sera bientôt intégrée aux pilotes GeForce.

L’application Nvidia présente une superposition redessinée avec des options impressionnantes. Parmi celles-ci, notons la capture vidéo AV1 en 4K à 120 images par seconde. De plus, elle propose des filtres de jeu RTX boostés par l’intelligence artificielle. La superposition de statistiques est également personnalisable et rend l’expérience encore plus fluide et pratique.

Comme GeForce Experience, la nouvelle application Nvidia offre des paramètres de jeu optimaux. Cependant, elle va plus loin en intégrant des fonctionnalités auparavant exclusives au Panneau de configuration Nvidia. Par exemple, vous pouvez configurer vos écrans, activer G-Sync, ou ajuster les performances GPU. Cela se fait directement dans l’application principale, sans avoir besoin d’outils supplémentaires.

Nvidia a précisé que d’autres options du Panneau de configuration seront ajoutées progressivement. L’équipe GeForce promet de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines mises à jour. Par exemple, les paramètres Surround et le Mode d’affichage multiple feront partie des prochaines améliorations. « Nous continuerons à enrichir l’application avec ces options », a déclaré Nvidia. Cela s’ajoute à d’autres fonctionnalités prévues.

Des nouveautés pour les utilisateurs de RTX

Les utilisateurs de GPU RTX bénéficieront aussi de nouvelles options. Nvidia a ajouté des paramètres d’affichage avancés, notamment des curseurs HDR pour la vidéo. De plus, la Super Résolution vidéo RTX est désormais prise en charge. Ces ajouts permettent de maximiser la puissance des GPU Nvidia. Les joueurs et créateurs de contenu en tireront un avantage considérable.

Un des aspects les plus pratiques de cette nouvelle application est sa simplicité. Contrairement à GeForce Experience, vous n’avez plus besoin de vous connecter à un compte Nvidia. Cela améliore l’accessibilité tout en conservant des fonctionnalités avancées. « La migration des fonctionnalités de GeForce Experience et Nvidia RTX Experience est complète », a déclaré Nvidia. Désormais, l’application sera incluse dans les pilotes Game Ready et Studio Ready.

Cette transition de GeForce Experience vers l’application Nvidia représente une étape importante. Nvidia prouve son engagement à proposer des solutions performantes et accessibles. Que vous soyez un gamer passionné ou un créateur, cette application répondra à vos besoins. Grâce à son interface modernisée et ses fonctionnalités enrichies, elle promet une expérience améliorée pour tous.

