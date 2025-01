Le Japon appelle à l’aide ! Les hackers chinois se déchaînent sur le pays

Oh que non, ce n’est pas la joie au Japon. Depuis cinq ans, le pays fait face à une série de cyberattaques ciblées frappant les infrastructures sensibles et volant des données critiques.

Ces attaques risquent de compromettre la sécurité nationale et l’avenir technologique du pays. Le gouvernement japonais tire la sonnette d’alarme.

Au Japon, l’état d’alerte est déclaré

Le gouvernement japonais vient de briser le silence sur une menace grandissante, en effet. Entre 2019 et 2024 plus de 200 cyberattaques majeures portent la marque d’un seul coupable, MirrorFace.

Il s’agit d’un groupe de hackers chinois redoutables soupçonnés d’espionnage à grande échelle. D’après l’Agence nationale de police (NPA), une analyse approfondie des cibles, des méthodes et des infrastructures utilisées a permis d’établir ce lien.

Ce groupe, connu aussi sous le nom d’Earth Kasha, a déployé ses tentacules pour cibler des infrastructures stratégiques du pays. Parmi les victimes : les ministères des Affaires étrangères et de la Défense, l’agence spatiale japonaise, ainsi que des politiciens et des entreprises de pointe.

Le pire c’est qu’ils ne dérobent que les données critiques, notamment sur la sécurité nationale et les technologies avancées.

L’Agence nationale de police (NPA) a expliqué que les pirates utilisaient des méthodes sophistiquées. Le spear phishing est l’une de leurs stratégies préférées. Entre le 19 décembre 2022 et juillet 2023, par exemple, le groupe a envoyé des e-mails piégés avec des pièces jointes infectées par des logiciels malveillants.

Ces messages étaient envoyés depuis des adresses Outlook ou Gmail volées. Ils visaient des personnes et des organisations pour accéder aux données stockées sur leurs ordinateurs.

Qu’est-ce que je disais : l’état d’alerte est déclaré !

Et encore, ce n’est pas tout

Le Japon, en plein renforcement de ses capacités militaires et de défense, est exposé à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Et les menaces ne viennent pas uniquement de MirrorFace.

Ces derniers mois, des groupes pro-russes ont également orchestré des attaques DDoS. Leur but est de perturber des entités gouvernementales en réponse à l’alliance militaire renforcée entre le Japon et les États-Unis.

D’ailleurs, les entreprises japonaises emblématiques, comme Casio, NTT Docomo ou encore Japan Airlines, ont aussi été visées. Cela dit, c’est la fragilité des infrastructures étatiques qui inquiète le plus.

Une attaque massive pourrait compromettre des secteurs critiques et mettre en péril la sécurité nationale. Espérons qu’il n’en arrive pas là.

Et au fait, si c’était le cas de la France ou quel que soit votre pays, comment feriez-vous pour protéger vos données ?

