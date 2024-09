LeBonCoin : il évite de peu une arnaque à 5000€, voici son avertissement

Un septuagénaire a cliqué sur un lien sur la plateforme LeBonCoin et a failli tomber sur une arnaque de 5 700 euros. Voici son histoire !

François, originaire de Caen, a été victime d’une tentative d’escroquerie sur LeBonCoin après avoir posté une annonce sur la plateforme. Ce septuagénaire raconte ses mésaventures et comment il a réussi à échapper à une arnaque de plusieurs millions d’euros. En tout cas, il insiste sur le fait qu’il ne faut jamais cliquer sur un lien externe à la plateforme ni donner ses coordonnées bancaires.

Une vente de canapé qui a failli mal tourner

François a mis une annonce sur LeBonCoin pour vendre un canapé. Peu de temps après, il a été contacté par une personne se faisant appeler Nathalie à partir de la messagerie du Bon Coin. Puis elle lui demande de se parler par téléphone.

Malgré les règles du site qui incite à ne jamais renseigner les coordonnées et à parler exclusivement via la plateforme, il a donné son numéro.

Nathalie lui dit ainsi qu’elle a déjà payé à partir de la plateforme et l’appel pour lui expliquer le processus. Elle raconte qu’il va dans un premier temps recevoir un lien par SMS, puis il devra cliquer dessus pour effectuer la validation de sa transaction.

"Comme un con, j’ai cliqué" : un septuagénaire échappe de justesse à une arnaque de 5700 euros sur Le Bon Coin https://t.co/UeFB0rhVXC — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) September 11, 2024

Rappelons que les règles du Bon Coin sont claires : un acheteur doit seulement payer à partir du système de paiement de la plateforme. Ensuite, le vendeur recevra une confirmation de la transaction via la messagerie de la plateforme après avoir renseigné son RIB sur son compte. Notons également que le site n’enverra jamais un lien par mail ou par SMS.

Une fois le SMS reçu, François a cliqué sur le lien et a été redirigé vers un site ressemblant à celui de la plateforme. Il y trouve un formulaire demandant à François de donner le nom de sa banque, son mot de passe ainsi que son numéro d’identifiant LBC.

Il évite de peu une arnaque de 5 700 euros

L’histoire continue alors qu’il reçoit un nouveau SMS qui l’informe qu’un professionnel du Bon Coin va le contacter en appel masqué. Lorsqu’il décroche, un homme l’informe qu’il va obtenir une requête de validation de sa banque qu’il devra accepter.

Plus précisément, il lui demande de valider un virement. Là encore, il accepte et l’arnaqueur lui prélève une somme de 1 800 euros.

Heureusement, François était réactif et a aussitôt contacté sa banque. Ils ont pu bloquer le virement et celui de deux autres d’une valeur de 1 900 euros et 2 000 euros. Seul un virement de 100 euros est passé.

Finalement, François s’en sort très bien et tient à prévenir les utilisateurs à respecter les règles sur ce genre de plateforme.

Qu’en pensez-vous de son histoire ? Les arnaques sont de plus en plus nombreuses, alors comment peut-on se protéger ? Donnez votre avis dans les commentaires.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.