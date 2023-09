Arnaques LeBonCoin : voici les plus connues et comment les éviter !

Pour les consommateurs, l’achat en ligne est totalement inscrit dans les habitudes, ce qui constitue une aubaine pour les arnaqueurs. Ciblant les sites e-commerce à fort trafic comme LeBonCoin, les escrocs multiplient les petites combines pour voler les utilisateurs. Connaître leurs méthodes vous permettra d’ores et de déjouer les pièges. Voici les arnaques les plus connues et comment les éviter.

Prudence avec les offres trop alléchantes

L’expression « Trop beau pour être vrai » doit parfois vous interpeller face à certaines offres particulièrement alléchantes sur les sites e-commerce comme Amazon ou LeBonCoin. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une arnaque. Ce type d’escroquerie fait largement partie des plus courants sur ce site. Les escrocs proposent souvent des produits haut de gamme ou de grande qualité à prix bradés.

Le vendeur tentera de vous vendre un produit ou un article défectueux. Il peut également vous vendre quelque chose que vous ne recevrez jamais. Vous aurez payé pour rien. Si une offre vous paraît réellement trop alléchante, mieux vaut y renoncer, à moins de ne pouvoir vérifier par vous-même l’état (ou l’existence) de l’article.

Méfiez-vous de l’arnaque au paiement PayPal

Il existe plusieurs cas d’arnaque au PayPal, dont l’escroquerie au paiement. L’arnaque au paiement pullule sur LeBonCoin. Dans ce cas précis, l’acheteur ment au vendeur à propos d’un faux paiement qu’il aura effectué pour un achat.

L’arnaqueur vous dira que PayPal ne débloquera pas l’argent tant que vous n’auriez pas fourni un numéro de suivi d’expédition. Vous envoyez l’article, mais vous ne recevrez jamais le paiement.

Pour éviter ce genre d’arnaque, assurez-vous d’avoir reçu la somme dans votre compte PayPal avant d’expédier l’article. Ne vous contentez pas d’un quelconque mail ou autre document de confirmation de transaction que les escrocs fabriquent aujourd’hui de toute pièce.

Attention aux contrefaçons !

La vente de produits et d’articles contrefaits figure également sur la liste des arnaques les plus courantes sur LeBonCoin. Cette arnaque est particulièrement difficile à détecter, les produits contrefaits étant parfaitement imités. Vous aurez du mal à percevoir l’arnaque sur les photos.

🎙Le 1er épisode “La lutte anti-contrefaçon” est en ligne !



💡Cette semaine, nous accueillons 3 experts d'horizons différents, engagés dans la lutte contre le fléau de la contrefaçon.

👉🏼Responsabilité des influenceurs, réseaux sociaux, et importance de la sensibilisation… pic.twitter.com/VqTOwhYwGw — R2PI – Podcast (@R2PI_podcast) October 12, 2022

Pour vous assurez qu’il s’agit bien d’un produit authentique, posez les bonnes questions au vendeur. Demandez-lui par exemple la facture qui vous permettra d’avoir les détails sur le lieu d’achat, s’il s’agit ou non d’un distributeur officiel.

Vous pouvez également consulter le site officiel de la marque et recueillir des informations pertinentes sur le produit et faire la comparaison avec l’article en vente sur LeBonCoin. À partir des informations obtenues, posez d’autres questions au vendeur.

Prenez garde à l’escroquerie au trop-perçu

Sur LeBonCoin, l’arnaque au trop-perçu est également très courante. Avec cette filouterie, l’escroc vous incite à rembourser un montant qu’il aurait payé en trop avec un faux chèque ou une carte de crédit volée.

L’acheteur/arnaqueur vous enverra un chèque pour l’article acheté, mais d’un montant bien supérieur au prix demandé. Vous déposez le chèque sur votre compte, puis envoyez les fonds supplémentaires par virement électronique ou virement bancaire sur un compte tiers spécifié par « l’acheteur ».

Une fois le chèque traité, vous découvrirez qu’il était frauduleux. Vous ne toucherez donc pas le prix de vente. Pire encore, vous aurez transféré de l’argent sur le compte tiers qui appartient réellement à l’escroc. En cas de trop-perçu, prenez toujours le temps de vérifier les mouvements de votre compte et évitez de réaliser un virement de restitution.