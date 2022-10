Vinted, Leboncoin, Facebook : tout le monde se fait avoir par cette arnaque PayPal

PayPal a toujours été en proie aux arnaques. Plus il gagne en popularité, plus le système de paiement devient une cible privilégiée des escrocs. L’arnaque au paiement fait partie des escroqueries les plus courantes et continue de sévir sur les plateformes de vente comme Leboncoin, Vinted, etc.

Arnaque au paiement PayPal : les vendeurs dans le collimateur des escrocs

L’arnaque au paiement PayPal est probablement née avec le service lui-même et n’a cessé de proliférer, surtout avec la popularité grandissante du service. Pour monsieur et madame tout le monde, avoir recours aux plateformes de vente en ligne offre certainement des avantages. Mais cela les expose également aux arnaques.

Sur les plateformes comme Vinted ou encore Leboncoin, la cible, c’est le vendeur. L’escroc, c’est l’acheteur. Opérant sous une fausse identité, ce dernier achète un article en précisant un paiement via PayPal. Suite à quoi, l’escroc envoie à la cible un mail supposé l’aider pour la transaction. L’email contient un lien de phishing.

En cliquant sur le lien, la cible est redirigée vers une page de formulaire pour saisir les coordonnées bancaires ainsi que ses informations de connexion PayPal. Ces dernières sont supposées servir à l’acheteur (l’escroc) pour régler l’achat.

Le vendeur ne recevra jamais les fonds, et s’il a déjà envoyé l’article, il sera doublement perdant. Parce que souvent, en plus du prix de l’article, l’acheteur propose d’avancer les frais de port. Cela pourrait inciter le vendeur à effectuer rapidement l’envoi.

D’autres arnaques PayPal courantes à connaître

Dans la liste des arnaques PayPal, le mail de phishing prétextant un « Problème avec votre compte » reste une des techniques les plus courantes. Il y a également l’escroquerie aux offres promotionnelles. Cette méthode consiste à rediriger la cible vers un site frauduleux sur lequel elle doit se connecter pour bénéficier de la soit-disante remise

Les cybercriminels utilisent aussi largement l’escroquerie du trop- perçu. Cela se produit lorsque l’escroc surpaye et contacte l’acheteur pour obtenir le remboursement du montant supplémentaire. Suite à quoi, l’escroc contacte PayPal et fait une demande de rétrofacturation pour fraude.

De cette façon, l’escroc s’en tire avec le produit et le montant remboursé. Côté vendeur (la victime), la transaction a été annulée par PayPal. Bref, l’arnaque PayPal peut prendre différentes formes. Il est important de comprendre quelles sont les escroqueries PayPal les plus populaires pour mieux les éviter.

Éviter de cliquer systématiquement sur les liens contenus dans les emails ou SMS aide également les utilisateurs de PayPal à se prémunir des arnaques. En cas de doute, ne jamais hésiter à contacter directement les fournisseurs de service.