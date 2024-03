LeBonCoin n’est plus si bon : une fuite expose vos données personnelles !

Mauvaise nouvelle ! Une faille de sécurité sur LeBonCoin a causé la fuite des données personnelles des acheteurs.

Récemment, LeBonCoin, le populaire site de petites annonces, a vécu un moment difficile. En effet, le 20 mars, suite à un incident technique, une faille de sécurité a été découverte. Cette faille a malheureusement mené à la fuite de données personnelles de plusieurs utilisateurs.

À la suite de cet événement regrettable, une multitude de données personnelles d'un nombre incertain d'utilisateurs se sont retrouvées exposées sans autorisation. De multiples signalements ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, venant d'utilisateurs inquiets. C'est suite à cela que l'incident a été officiellement reconnu.

En effet, des informations cruciales, à savoir les noms, prénoms, adresses, et numéros de téléphone, se sont retrouvées à la portée de tous. De façon plus précise, ces informations étaient accessibles non seulement dans la messagerie interne du site mais également sur l'application mobile, et ce, durant 2 jours entiers, les 16 et 17 mars.

Réaction rapide de LeBonCoin face à la fuite de données

Au moment de cette révélation, LeBonCoin a agi vite. La plateforme a déployé des mesures pour circonscrire l'incident. En même temps, elle a fait des efforts pour rassurer sa communauté. Elle a rapidement précisé que seules les informations des acheteurs en conversation directe avec les vendeurs étaient concernées. En insistant sur le fait que « aucun tiers n'a eu accès à ces éléments », l'objectif était clair : réduire l'inquiétude générale.

Par ailleurs, conformément aux obligations légales dictées par le RGPD, LeBonCoin a également pris l'initiative d'informer la Cnil de cet incident. Cet acte démontrait non seulement leur conformité mais aussi leur engagement à résoudre le problème.

Vos données en ligne sont-elles vraiment sécurisées ?

Cette situation suscite des préoccupations importantes concernant la sécurité des données en ligne. Certes, LeBonCoin a réagi rapidement pour réparer la faille, néanmoins, une inquiétude persistante entoure désormais la plateforme.

Il devient donc impératif pour les utilisateurs de garder une vigilance constante, en prêtant une attention particulière à la manière et aux lieux où leurs informations sont diffusées. Effectivement, cet incident sur LeBonCoin n'est pas un cas unique dans l'univers numérique. Toutefois, il renforce l'urgence d'adopter une culture solide de sécurité des données.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.