Les armes cassées de Zelda enfin réparables sur Switch 2 (mais Nintendo a eu une idée étrange)

Parmi les nouveautés attendues sur les versions Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, l’une d’elles offrira enfin la possibilité de réparer les armes et autres équipements fragiles.

À mesure que les joueurs explorent les éditions rétrocompatibles sur Nintendo Switch 2, une surprise de taille se dévoile dans les versions remasterisées de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Pour la Switch 2, les joueurs attendent des améliorations techniques comme la résolution 4K, HDR et temps de chargement allégés. Toutefois, il semblerait que Nintendo ait introduit une nouveauté via son application mobile : Zelda Notes. C’est une petite révolution pensée pour adoucir l’une des mécaniques les plus critiquées de la saga.

Une nouveauté qui permet d’enrichir encore plus l’expérience Zelda

Pour une meilleure expérience de jeux, Nintendo a intégré Zelda Notes aux jeux sur la Switch 2. Avec cet outil, Nintendo propose aux joueurs une nouvelle manière d’interagir avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Cette application mobile offrira un bonus quotidien aléatoire que vous pouvez utiliser directement en jeu. Cela peut aller de repas aux boosts de santé.

Le plus génial, comme l’a repéré le youtubeur spécialisé Zeltik, il peut s’agir d’un bonus rare qui permet de réparer les équipements de jeux.

Plus précisément, cette récompense permet de restaurer une arme juste avant qu’elle ne se casse et prolonger ainsi sa durée de vie.

Attention cependant ! Le bonus ne peut être obtenu qu’une fois toutes les 24 heures et son usage est limité à un seul objet par jour. Autant dire qu’il faudra bien réfléchir avant de l’utiliser…

Notez que seuls les utilisateurs de Zelda Notes y auront accès. Ainsi, vous devez penser à installer l’application, sinon, vous allez passer à côté.

Disponible gratuitement dès fin mai 2025, Zelda Notes proposera aussi un assistant de navigation. L’application proposera aussi des statistiques à comparer avec d’autres joueurs, et un espace pour partager les meilleures créations issues de la communauté Tears of the Kingdom.

4K, HDR et rétrocompatibilité : le trio gagnant

En plus des nouvelles fonctionnalités, les éditions Switch 2 de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom bénéficient d’un véritable lifting technique.

Grâce au HDR, les paysages de Hyrule gagnent en profondeur. De plus, les ombres sont plus nettes. Par ailleurs, le framerate atteint désormais un 60 images par seconde constant, même dans les zones les plus chargées.

Pour ce qui est du temps de chargement, qui est un autre point noir de la version originale, ils seraient réduits de 40 %, selon les premières mesures.

