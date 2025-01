Les océans n’ont jamais été aussi chauds, et on sait enfin pourquoi

Les océans atteignent des températures records, et cette tendance s’accélère. Depuis 2023, les records de température s’enchaînent, déjouant toutes les prévisions.

Le réchauffement des océans dépasse le cadre du dérèglement climatique. L’excès d’énergie accumulé dans l’atmosphère amplifie l’absorption de chaleur par les eaux. Conséquence : des écosystèmes marins fragiles et des phénomènes météorologiques plus intenses.

Le réchauffement des océans s’intensifie

Le réchauffement des océans a plus que quadruplé en 40 ans. En effet, une étude de l’Université de Reading établit un lien direct entre cette tendance et l’accumulation de gaz à effet de serre. L’augmentation du dioxyde de carbone et du méthane renforce le déséquilibre énergétique.

L’énergie solaire qui reste piégée dans l’atmosphère est plus importante que celle qui échappe dans l’espace. Depuis 2010, cet écart a doublé, ce qui accélère ainsi la montée des températures marines.

Par ailleurs, les chercheurs ont analysé les relevés satellitaires depuis 1985. Ils ont trouvé une forte corrélation entre ce déséquilibre thermique et l’évolution des températures des océans. Ce phénomène dépasse le simple effet du changement climatique et d’un cycle naturel tel qu’El Niño.

Un effet domino sur le climat

Les océans absorbent environ 90 % de l’excès de chaleur généré par l’activité humaine. Une partie s’enfonce en profondeur, l’autre remonte à la surface et réchauffe l’atmosphère. Cette interaction thermique influe directement sur les conditions météorologiques.

Les ouragans, alimentés par des eaux plus chaudes, deviennent plus puissants. Les sécheresses et les précipitations extrêmes sont de plus en plus fréquents. Tandis que le blanchissement des coraux s’accélère. En avril 2024, 77 % des récifs coralliens mondiaux ont souffert d’un stress thermique excessif. Ce phénomène inédit menace ainsi la vie marine et l’économie des régions côtières.

Les chercheurs s’inquiètent de cette évolution rapide. Une étude récente prévoit même un réchauffement des océans supérieur à celui observé depuis 1980 au cours des 20 prochaines années.

L’impact des activités humaines

La réduction de la pollution atmosphérique a entraîné un effet inattendu. Les particules d’aérosols émises par l’industrie et le transport maritime favorisaient la formation des nuages, qui réfléchissaient une partie du rayonnement solaire. Depuis 2020, la baisse des émissions de soufre a réduit cette couverture nuageuse, augmentant l’absorption de chaleur par les océans.

Cela découle de la mise en place de nouvelles normes environnementales dans le secteur maritime. En limitant la pollution au soufre, l’Organisation maritime internationale a indirectement favorisé le réchauffement des eaux de surface. Ce paradoxe pousse alors les scientifiques à réévaluer l’effet des politiques environnementales sur l’équilibre thermique de la planète.

Les experts s’accordent sur un point essentiel : la hausse de température des océans ne ralentira pas de sitôt. L’accélération observée ces dernières années confirme une tendance lourde. Sans une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, les températures continueront d’augmenter. Les répercussions sur le climat global seront de plus en plus marquées.

