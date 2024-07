L’IA détruit Internet : Google révèle la sinistre vérité

Les chercheurs de Google viennent de publier une étude édifiante, révélant que l'intelligence artificielle est en train de détruire internet via la prolifération de fausses informations et d'images trompeuses. Un travail de recherche qui semble confirmer la « théorie de l'internet mort »…

Au commencement, avec le lancement d'outils tels que ChatGPT, l'IA générative était porteuse de nombreuses promesses.

On nous la présentait notamment comme une technologie capable de remplacer les moteurs de recherche web, ou encore de permettre à n'importe qui de libérer sa créativité via des générateurs d'image comme DALL-E et MidJourney.

Malheureusement, les choses n'ont pas tourné comme prévu. À la place, de nombreux sites web peu scrupuleux ont décidé de remplacer leurs rédacteurs par l'IA.

Or, ce phénomène est en passe de détruire totalement internet avec du contenu de piètre qualité… voire tout bonnement de fausses informations. C'est ce que révèlent les chercheurs de Google, dans une étude explosive qui vient d'être publiée.

L'IA générative détournée pour le profit et la désinformation

En menant l'enquête, ces chercheurs ont découvert qu'une grande majorité d'utilisateurs de l'IA générative exploitent cette technologie pour « effacer la frontière entre l'authenticité et la tromperie ».

Ils publient sur le web du contenu faux ou trafiqué, tels que des textes, des images ou des vidéos. Cette vaste étude s'appuie aussi sur de précédents travaux et sur près de 200 articles d'actualité évoquant le mauvais usage de cette technologie.

Après cette recherche de grande envergure, le verdict de l'équipe est sans appel : « la manipulation de la ressemblance humaine et la falsification des preuves sont les tactiques les plus répandues dans les cas d'abus ».

Ils ajoutent que « la plupart d'entre eux ont été déployés dans l'intention perceptible d'influencer l'opinion publique, de permettre des escroqueries ou des activités frauduleuses, ou de générer des profits ».

Et le problème ne risque pas de s'atténuer, bien au contraire. Les chercheurs soulignent que les systèmes d'IA générative sont de plus en plus avancés et facilement disponibles, nécessitant très peu d'expertise.

Au fil du temps, ces dérives de l'intelligence artificielle risquent de « déformer la compréhension collective de la réalité sociopolitique ou du consensus scientifique ».

Vers une perte totale de confiance envers internet

Par ailleurs, toujours selon les chercheurs, ce chaos semé par l'IA est aussi l'occasion de tester la capacité des gens à discerner le faux du vrai.

Ils expliquent que « la production massive de contenus synthétiques de mauvaise qualité, de type spam ou néfaste, risque d'accroître le scepticisme des gens à l'égard des informations numériques et de surcharger les utilisateurs de tâches de vérification ».

Dans certains cas, « des individus de haut niveau sont capables de présenter des contenus authentiques comme générés par l'IA, renversant la charge de la preuve de manière coûteuse et inefficace ».

En d'autres termes, certains n'hésitent pas à se dédouaner de leurs actes en faisant croire que les vidéos ou les images prouvant leurs délits sont des DeepFakes.

On peut néanmoins espérer que cette perte de confiance à l'égard du contenu diffusé sur internet pousse les gens à développer leur esprit critique et à mieux remettre en question les informations…

Google, principal coupable de l'avalanche de faux contenus IA ?

Soulignons toutefois l'ironie de voir Google déplorer l'essor du faux contenu IA sur le web, alors qu'il est lui-même l'un des principaux acteurs du marché avec son Gemini.

D'ailleurs, cette IA est particulièrement dangereuse puisqu'elle n'hésite pas à remplacer les personnages historiques blancs par des personnes de couleur, par souci de diversité et d'inclusivité.

Cette tendance à modifier la réalité et à réécrire l'histoire au nom de l'idéologie woke semble particulièrement destructrice. Pourtant, à aucun moment de l'étude, les chercheurs ne font mention de ces frasques de Gemini…

Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous constaté une augmentation du contenu généré par IA sur internet ? Pour plus d'informations sur ce même sujet, consultez notre dossier sur la théorie de l'internet mort !

