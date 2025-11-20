Marre des vidéos IA sur TikTok ? Voici comment les retirer de votre feed

Votre feed TikTok déborde de vidéos générées par IA ? L’app déploie enfin un contrôle simple et clair pour reprendre la main sur ce flot de contenus artificiels.

TikTok accélère sur la transparence et donne aux utilisateurs un outil pour maîtriser la présence de vidéos générées par IA dans leur fil. Chacun pourra ajuster précisément la quantité d’AIGC visible dans son feed. C’est une réponse directe à l’arrivée de plusieurs vidéos IA depuis les lancements de Vibes (Meta) et Sora (OpenAI). Alors, si votre feed ressemble à un festival IA, deepfakes de célébrités, faux documentaires historiques, personnages imaginaires plus que réalistes, vous allez enfin pouvoir souffler.

Un contrôle AIGC enfin accessible sur TikTok

Ces derniers mois, TikTok a été envahie par des vidéos générées par IA. Face à cette vague, la plateforme active une nouvelle option baptisée contrôle du contenu AIGC. Et celle-ci est en cours de déploiement dans la section Gérer les sujets.

Je me souviens que ce menu servait déjà à moduler la fréquence de catégories comme la danse, la gastronomie ou le sport. Désormais, on y trouve un curseur dédié aux contenus générés par IA. TikTok insiste qu’ils ne veulent pas supprimer ces vidéos du feed, mais de laisser chaque utilisateur doser la variété du contenu qu’il voit.

Nous avons vu que Meta a dégainé son flux Vibes, orienté vidéos IA, tandis qu’OpenAI a lancé Sora, sa plateforme dédiée à la création et au partage de clips complètement générés. Ainsi, TikTok s’est retrouvé envahi par des vidéos parfois reboostées par IA pour illustrer des sujets historiques, des people ou des faits divers. Et tout le monde n’apprécie pas.

TikTok a rendu la manip assez clean. Il vous suffit d’aller dans Paramètres > Préférences de contenu > Gérer les sujets. Là, vous retrouverez un curseur dédié au contenu AIGC. Vous pouvez donc décider d’en voir moins ou plus. De plus, TikTok confirme que ce réglage sera disponible globalement dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, TikTok teste une technologie de marquage invisible. Il s’agit d’un filigrane que seule l’application peut lire. L’idée est d’éviter que les étiquettes obligatoires pour le contenu IA disparaissent lorsqu’une vidéo est repostée ailleurs ou modifiée.

TikTok's new trick: Control AI-generated content in your For You feed! Head to Settings > Content Preferences > Manage Topics, slide the AIGC bar to see more/less AI vids. Plus, invisible watermarks for better labeling & a $2M fund for AI literacy via orgs like Girls Who Code.… pic.twitter.com/U7VTkar0jU — HeavenAI (@HeaveAI) November 20, 2025

La plateforme utilise déjà les Content Credentials de la C2PA, des métadonnées qui identifient les contenus générés par IA. Mais celles-ci sont facilement supprimables. D’où ce nouveau filigrane résistant, qui s’applique automatiquement aux créations réalisées via AI Editor Pro ou aux contenus contenant les certificats C2PA.

Cerise sur le chipset ! La plateforme lance aussi un fonds de 2 millions de dollars pour l’alphabétisation en IA. Ainsi, TikTok est en partenariat avec des organisations comme Girls Who Code. Apparemment, ils veulent aider le public à mieux comprendre ce qu’il regarde, et où commence la magie de l’IA.

