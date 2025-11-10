Meta Vibes : le TikTok des vidéos IA débarque enfin en France

Les États-Unis en ont déjà fait l’expérience. C’est au tour de l’Europe de passer au révélateur. Meta Vibes s’invite en France et dans d’autres pays européens avec la promesse d’apporter plus de fun.

Meta l’a officiellement annoncé jeudi. Vibes fait son entrée en Europe, y compris en France, via l’application Meta AI. Les Français peuvent désormais tester ce nouveau flux de vidéos courtes générées par IA. Le lancement intervient six semaines à peine après le déploiement aux États-Unis. Donc, juste après qu’OpenAI ait lancé Sora, sa propre plateforme sociale dédiée à la vidéo IA. La guerre du divertissement génératif est officiellement ouverte.

Vibes en France : la promesse de l’IA et ses travers

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Vibes fonctionne comme n’importe quel flux vidéo social. On scrolle, on like, on commente. Sauf qu’ici, aucune vidéo n’est issue d’une caméra réelle. Tout vient de l’IA.

Meta explique que le flux se personnalise automatiquement selon les goûts. Comme sur TikTok, mais version hallucination numérique. Plus vous restez, plus on vous sert des contenus calibrés pour vous.

Côté création, les options sont plutôt larges. D’abord, vous pouvez générer une vidéo à partir de suggestions. Il vous est aussi possible de remixer une vidéo existante. La plateforme permet même de changer de style ou encore d’ajouter de la musique, des effets et des visuels.

Certes, Meta parle d’une expérience de création sociale et collaborative. Et bien sûr, l’entreprise pousse la diffusion maximale. Car vous pouvez poster dans Vibes. Mais aussi vous avez la possibilité d’envoyer en message privé ou de republier en Stories Instagram et Reels Facebook. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans la version de Vibes en France.

Mais la réception ?

Pas aussi chaleureuse que l’enthousiasme de Meta de lancer Vibes en France. Parce que lors de l’annonce initiale en septembre, Mark Zuckerberg a vu son post se faire littéralement démonter.

Sous sa publication, on retrouvait des commentaires assez directs du genre « Personne n’en veut. » et « Le mec publie des inepties sur sa propre app. » Ou encore : « Je pense parler au nom de tout le monde en disant : Quoi…? »

Cette réaction est tout à fait normale. Puisque depuis des mois, les plateformes sont déjà saturées de contenus IA de faible qualité. Tellement que YouTube, par exemple, tente activement de limiter ces contenus non originaux.

Et c’est là qu’on se frotte aux contradictions. Meta avait justement annoncé vouloir valoriser la création authentique et les histoires personnelles. Mais aujourd’hui, la firme pousse Vibes, qui semble l’inverse.

Alors, Vibes peut-il trouver son public en France ? Difficile à dire. Pour les créateurs qui aiment expérimenter, ça peut devenir un terrain de jeu décomplexé.

Pour les spectateurs, c’est un nouveau type de divertissement instantané, sans filtre, sans logique, et parfois drôle. Mais pour ceux qui regrettent déjà l’époque où les réseaux sociaux racontaient quelque chose, ça ne va clairement pas s’arranger.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.