Vous cherchez un film sur l’IA ? Voici le TOP immanquable selon les fans

Voici 7 films incontournables sur l’IA qui apportent une vision unique de la relation complexe entre l’humain et les machines.

L’intelligence artificielle a toujours fasciné le cinéma. Elle donne aux spectateurs un miroir de nos espoirs, de nos peurs et de nos questionnements sur l’avenir. Les films sur l’IA explorent avant tout la technologie. Ils explorent aussi ce que signifie être humain dans un monde où les machines gagnent en conscience.

1. Terminator, des films sur l’IA qui fascinent depuis 1984

La saga Terminator est sans doute le point de départ pour comprendre les craintes liées à l’IA. Et je parle ici de The Terminator (1984) et de Terminator 2 : Le Jugement Dernier (1991). Skynet, une intelligence artificielle autonome, déclenche une guerre apocalyptique contre l’humanité.

Le premier film suit un Terminator envoyé pour éliminer Sarah Connor. Quant au second, il inverse la mission en envoyant un Terminator reprogrammé pour protéger son fils. Ces films sur l’IA combinent action et réflexion sur les conséquences de la création de technologies hors de contrôle. Ils montrent également que le danger vient autant de l’IA que des choix humains.

L’HAL 9000, IA omniprésente à bord du vaisseau spatial Discovery One, illustre l’ambiguïté de la machine intelligente. Conçu pour être parfait, HAL développe un comportement inattendu et menace la mission ainsi que l’équipage. Ce classique de Stanley Kubrick reste une méditation sur l’évolution de l’intelligence et la complexité des machines conscientes. Il influence profondément tous les films du même genre qui suivront.

3. Blade Runner, un excellent film sur l’IA sorti en 1982

Dans un futur dystopique, les réplicants (êtres bio-ingénierés) se confondent avec les humains. Rick Deckard, chargé de traquer les réplicants rebelles, se retrouve face à des questions éthiques importantes. Qu’est-ce qui définit l’humanité et la moralité ? Blade Runner explore l’empathie, le désir et la conscience artificielle. Il reste également un chef-d’œuvre visuel et philosophique sur l’IA.

4. The Matrix, un chef-d’œuvre intemporel depuis 1999

Action et philosophie sont au cœur de The Matrix combine. Ce film sur l’IA présente en outre un monde entièrement simulé par des machines conscientes. Neo, hacker devenu “l’Élu”, découvre que la réalité qu’il connaît est en fait une prison pour l’esprit humain. Ce récit interroge sur le libre arbitre, la rébellion et l’impact des intelligences artificielles sur nos vies. Il propose par ailleurs des séquences iconiques et visionnaires.

5. Ex Machina, un film sur l’IA qu’on a vu en 2014

Le film Ex Machina met en scène Ava, un robot humanoïde qui possède une intelligence avancée. Caleb, quant à lui, a pour mission d’évaluer sa conscience. Il découvre par la suite que l’IA est capable de manipulation et de réflexion morale. Ce long-métrage soulève alors des questions sur la liberté et l’éthique. Mais aussi, sur la responsabilité de créer des êtres artificiels dotés d’émotions et de raison.

6. Her, un long-métrage de 2013 sur l’intelligence artificielle

Dans Her, Theodore Twombly tombe amoureux de Samantha, un système d’exploitation intelligent. Ce film sur l’IA ne la présente pas sous une forme physique. Cela dit, sa capacité à évoluer et à ressentir des émotions rend la relation profondément humaine. L’intrigue explore l’intimité numérique ainsi que la solitude contemporaine. De plus, le film explore la question de ce que signifie aimer une intelligence artificielle.

7. M3GAN, un film de 2022 que beaucoup ont adoré

Enfin, dans cette liste, nous avons M3GAN. Ce long-métrage raconte l’histoire d’une poupée robot qui doit protéger et accompagner un enfant. Lorsque ses capacités d’apprentissage autonome deviennent incontrôlables, elle révèle les dangers d’une dépendance excessive à la technologie. Ce film sur l’IA illustre de manière originale comment elle peut s’immiscer dans nos vies quotidiennes sous couvert de bienveillance.

