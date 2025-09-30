OpenAI va lancer son propre TikTok ! Avec 100% de vidéos créées par IA

Et si TikTok devenait un monde sans humains ? C’est le pari d’OpenAI qui prépare une application sociale autonome propulsée par son futur modèle vidéo Sora 2. Une app au format TikTok, mais où chaque vidéo est générée par intelligence artificielle. Utopie créative ou futur cauchemar numérique ?

Vous trouviez déjà TikTok trop artificiel ? Attendez de voir la version OpenAI. L’application reprend tous les codes du réseau star : fil vertical, navigation par swipe, likes et remix en un geste. Mais différence de taille : aucune vidéo filmée par smartphone. Tout le contenu sera produit par l’IA.

Pour limiter les débordements (et la puissance de calcul), OpenAI impose une règle stricte : 10 secondes maximum par clip. À comparer avec TikTok, qui permet aujourd’hui des vidéos de 10 minutes. Une durée ultra-courte qui fait penser aux premiers jours de Vine… sauf que cette fois, ce sont les algorithmes qui improvisent.

Ton visage devient un filtre

Finies les oreilles de chien et les filtres licorne : OpenAI passe à la vitesse supérieure. L’application intégrera un système d’identité vérifiée : une fois validé, votre visage pourra apparaître dans les vidéos générées par Sora 2.

Mieux (ou pire ?) : les autres utilisateurs pourront taguer ou remixer votre avatar dans leurs propres créations. Pour éviter les dérapages, OpenAI promet un garde-fou inédit : vous recevrez une notification instantanée dès qu’une vidéo utilise votre image, même si elle n’est jamais publiée.

Une sécurité bienvenue, mais qui n’efface pas les questions éthiques : jusqu’où accepterons-nous que nos visages deviennent des « assets » recyclables à volonté ?

La bataille des droits d’auteur s’annonce sportive

Disney et Universal vont-ils passer leurs journées à cliquer sur « opt-out » ? C’est possible. Selon le Wall Street Journal, Sora 2 fonctionnera sur un principe controversé : tout contenu est utilisable par défaut, sauf si les ayants droit choisissent explicitement de s’en retirer.

Impossible en revanche de générer des vidéos avec des personnalités publiques sans consentement. Mais pour les artistes indépendants, les photographes ou les studios plus modestes, la ligne est floue. On se dirige donc vers une vague de contentieux à répétition, comparable à ce qu’on a vu sur la musique avec Spotify et YouTube.

Pourquoi OpenAI se rêve en réseau social ?

Quand on imprime des billets, pourquoi s’arrêter à la monnaie ? Après ChatGPT et Sora, OpenAI veut aussi créer son écosystème social. Le timing n’est pas un hasard : aux États-Unis, TikTok est menacé de bannissement depuis des années, avec des délais sans cesse repoussés par Donald Trump.

OpenAI pourrait donc profiter d’une fenêtre d’opportunité géopolitique pour imposer une alternative « made in America ». Et surtout, verrouiller ses utilisateurs : en quittant l’app, ils abandonneraient aussi la communauté et leur « capital créatif ».

La concurrence est déjà en embuscade : Meta a lancé « Vibes », Google teste son modèle vidéo Veo 3 sur YouTube, et Microsoft a intégré Sora dans Bing Video Creator. Le champ de bataille de la vidéo générative s’annonce sanglant.

Un marché en plein emballement

Les investisseurs n’ont jamais mis autant d’argent dans des vidéos… que personne n’a filmées.

Le marché mondial des générateurs vidéo IA pesait déjà 554 M$ en 2023 et pourrait atteindre 1,9 Md$ d’ici 2030 (Grand View Research).

et pourrait atteindre (Grand View Research). Segment “éditeur + générateur” : de 0,6 Md$ en 2023 à 9,3 Md$ en 2033 (+30,7 % par an, Allied Market Research).

à (+30,7 % par an, Allied Market Research). La startup britannique Synthesia est déjà valorisée 2,1 milliards de dollars.

Bref, les milliards pleuvent sur un secteur qui n’existait quasiment pas il y a cinq ans. Et OpenAI entend bien être plus qu’un fournisseur de technologie : un acteur culturel et social à part entière.

Promesse d’un nouvel espace de création sans limites matérielles ? Ou cauchemar d’un réseau saturé de deepfakes, de clones et de contenus interchangeables ?

Une chose est sûre : OpenAI veut transformer la vidéo générative en plateforme sociale planétaire. Reste à savoir si les utilisateurs — et les régulateurs — suivront cette fois encore…

