Meta lance Movie Gen, son IA pour créer des vidéos ! OpenAI Sora déjà dépassée ?

La guerre des IA génératrices de vidéos est lancée ! Meta frappe fort avec Movie Gen, une IA capable de créer des clips à partir de simples textes. En plus, cet outil peut aussi modifier des séquences existantes. Pendant ce temps, OpenAI, avec son projet Sora, reste dans les starting-blocks. Alors, qui sortira victorieux de cette grande bataille technologique ?

Ce 4 octobre, Meta a dévoilé Movie Gen, un générateur de vidéos basé sur l’IA. Celui-ci peut produire des clips haute définition à partir de simples instructions textuelles et d’éditer des séquences existantes. Vous pouvez même y ajouter du son. L’annonce survient plusieurs mois après la révélation de Sora, le modèle de conversion de texte en vidéo d’OpenAI. Or, cet outil n’est toujours pas accessible au public, ce qui laisse la voie libre à Meta pour mettre Movie Gen dans l’arène.

Vos idées prennent vie à l’écran avec Movie Gen

Movie Gen, c’est un peu comme avoir un studio de cinéma dans votre poche. Il s’agit d’une toute nouvelle IA de Meta qui transforme un texte en de nouvelles vidéos. Selon le New York Times, Movie Gen génère aussi l’audio automatiquement, comme les effets sonores, les bruits de fond, les musiques… Et Meta pousse encore l’idée en personnalisant des clips à partir de simples photos. Par exemple, une image statique d’un homme devient une vidéo dans laquelle il se retrouve habillé élégamment en train de servir une table.

Maintenant, imaginez une vidéo d’un skateur. Movie Gen peut rendre cette scène en une version où il met une cape rouge. Dans une autre, une voiture qui traverse un désert devient un vaisseau spatial en argent. Et pourquoi ne pas créer un clip avec un robot vêtu d’une robe verte qui se gambade en antarctique ? Tout ça juste à partir des demandes textuelles. Par ailleurs, avec Movie Gen vous pouvez modifier des vidéos existantes. Changez le style, les transitions, plus encore, ajoutez des éléments inédits. Bref, c’est votre imagination qui est aux commandes et l’IA fait le reste !

I couldn’t be more excited to share our latest AI research breakthrough. We call it Meta Movie Gen and it’s a collection of state-of-the-art models that combine to deliver the most advanced video generation capability ever created.



Check it out: https://t.co/K4IxAVPO3y pic.twitter.com/HawreKeavy October 4, 2024

Une opportunité pour la technologie, oui, mais une menace pour les créateurs

Cela fait près de deux ans que les générateurs d’images et de vidéos par IA sont devenus populaires. Et c’est pourquoi les géants de la tech ne cessent de les perfectionner. En seulement six mois, Google, OpenAI et même des startups ont donc poussé la technologie encore plus loin.

OpenAI a présenté Sora en février, cependant il n’a toujours pas vu le jour. Qui plus est, cette semaine, un des co-leads du projet est parti pour Google. Par conséquent, cela pourrait une fois de plus ralentir les choses. Chris Cox, chef produit chez Meta, a également posté sur Threads que l’entreprise « n’est pas prête à sortir ce produit de sitôt ». Apparemment, Movie Gen est encore trop coûteux et lent à générer des vidéos.

🎥 Today we’re premiering Meta Movie Gen: the most advanced media foundation models to-date.



Developed by AI research teams at Meta, Movie Gen delivers state-of-the-art results across a range of capabilities. We’re excited for the potential of this line of research to usher in… pic.twitter.com/NDOnyKOOyq — AI at Meta (@AIatMeta) October 4, 2024

Nous nous inquiétons déjà sur les générateurs d’images IA à cause de la propriété et les usages dangereux. Les générateurs de vidéos viennent aussi amplifier ces craintes. Prenons le cas de Runway. Cette startup IA aurait formé son outil vidéo à partir de milliers de vidéos YouTube récupérées, ce qui, d’après Neal Mohan, PDG de YouTube, enfreint les conditions d’utilisation.

Meta, de son côté, affirme avoir élaboré Movie Gen avec « une combinaison d’ensembles de données sous licence et accessibles au public », sans préciser lesquels. Toutefois, entre la puissance de Movie Gen et Sora toujours dans les coulisses, qu’en est-il des cinéastes, photographes, artistes, écrivains et acteurs ? L’année dernière, les générateurs IA ont même été un des moteurs des grèves organisées par la SAG-AFTRA et la Writers Guild of America (WGA), à Hollywood.

Entre enthousiasme technologique et crainte pour les métiers créatifs, où vous situez-vous ? Croyez-vous que ces outils façonneront de manière positive le futur de la création vidéo, ou pensez-vous qu’ils poseront plus de problèmes qu’ils n’en résoudront ? Partagez vos opinions dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.