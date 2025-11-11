Meta Quest 3 : 10x moins cher que l’Apple Vision Pro, il explose les ventes sur AliExpress

Le casque VR/AR haut de gamme de Meta s’effondre à seulement 390 € au lieu de 699 €. En ajoutant la remise PayPal de 33 €, vous pouvez même le décrocher à 357 € tout compris. Une offre inédite pour profiter de la meilleure expérience de réalité mixte sans dépenser une fortune.

Les casques de réalité mixte comme l’Apple Vision Pro dépassent les 4 000 €, un tarif qui les rend inaccessibles au grand public. Bonne nouvelle : le Meta Quest 3, lancé à 699 €, tombe à 390 € grâce au code S11FR70 pour le Singles Day sur AliExpress. Et si vous réglez via PayPal, c’est encore 33 € de moins. En clair, pour 10 fois moins cher qu’un Vision Pro, vous accédez à la meilleure expérience VR/AR sans fil du moment.

Une immersion totale entre réalité et virtuel

Le Meta Quest 3 propose une expérience de réalité mixte ultra fluide. Son écran 4K+ (2 064 × 2 208 px par œil) offre une image d’une netteté exemplaire, tandis que le son spatial vous plonge littéralement dans vos univers virtuels.

Grâce à son processeur Snapdragon XR2 Gen 2, les performances graphiques sont deux fois supérieures à celles du Quest 2, avec une fluidité sans faille même dans les jeux exigeants. Et avec 512 Go de stockage, vous avez de la place pour installer des dizaines de jeux, applications et expériences immersives sans contrainte.

Plus qu’un casque de jeu : un outil polyvalent

Le Meta Quest 3 n’est pas réservé aux gamers : il permet aussi de regarder des films sur écran géant virtuel, de faire du sport en VR ou encore de jouer à des jeux de stratégie sur votre table basse grâce à la réalité mixte.

Son poids plume de 515 g et ses manettes Touch Plus offrent un confort optimal et une précision bluffante. Vous pouvez même naviguer à mains nues dans les menus, façon science-fiction. Et grâce à son capteur de profondeur, le casque cartographie votre environnement en 3D pour éviter tout risque de collision — idéal pour jouer en toute sécurité.

Une réduction exceptionnelle : le Meta Quest 3 à 390 € seulement

De 699 € à 390 € avec le code S11FR70, puis 357 € si vous payez via PayPal : l’économie dépasse 340 € (près de –40 %). Une telle remise sur un casque aussi récent et performant est rarissime. Même le Pico 4 Ultra ne s’approche pas d’un tel rapport qualité/prix.

Un achat sûr et sans risque

Meta est une référence du secteur VR/AR, et AliExpress assure la vente avec livraison rapide depuis la France, TVA incluse et garantie constructeur de deux ans. Vous disposez aussi d’un délai de retour de 15 jours si le produit ne vous convient pas.

Qu’est-ce qui vous empêche de succomber ?

Le Meta Quest 3 512 Go est parfait pour les gamers, les fans de cinéma immersif ou ceux qui veulent découvrir la réalité mixte sans se ruiner. À ce prix jamais vu, il s’impose comme le meilleur casque VR/AR à acheter en 2025. Mais attention : les stocks sont limités et l’offre prend fin le 19 novembre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.