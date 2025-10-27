Meta Ray-Ban : les lunettes IA ont été jailbreak pour filmer en mode espion

Elles devaient filmer en toute transparence, mais un bricoleur vient de leur apprendre la discrétion absolue. Les Ray-Ban de Meta, censées respecter la vie privée grâce à une LED d’enregistrement visible, ont déjà été détournées pour filmer incognito.

Les Ray-Ban Meta n’auront pas mis longtemps à se faire hacker. À peine sorties, ces lunettes IA font déjà parler d’elles pour de mauvaises raisons. Un bricoleur américain a réussi à désactiver la LED qui signale la capture vidéo. Les lunettes sont devenues capables d’enregistrer en secret, sans le moindre témoin lumineux.

Les Ray-Ban Meta deviennent un outil d’espionnage miniature

Les nouvelles Ray-Ban signées Meta promettaient d’être des mini-caméras sociales, avec une LED pour dire « attention, c’est enregistré ». Ainsi, un bricoleur américain, Bong Kim, a montré qu’on peut contourner ce garde-fou.

Pour une cinquantaine de dollars, il vend une méthode, et pour soixante dollars, on peut acheter la modification prête à l’emploi. Le tour, c’est de désactiver la LED du Meta Ray-Ban qui révèle l’enregistrement. Mais masquer la LED veut dire filmer en toute discrétion.

Kim explique donc que les gens se comportent différemment face à une lumière clignotante. Sans témoin visible, une discussion publique peut être captée sans consentement, et la paire devient un vrai outil d’espionnage.

Meta affirme que l’enregistrement doit être bloqué si la LED du Ray-Ban est masquée. Mais, le jailbreak prouve le contraire. La méthode a été testée et vérifiée par 404 Media, et le processus complet est montré sur la chaîne YouTube du bidouilleur.

Les tutoriels abondent sur la plateforme vidéo et le matériel requis n’est pas hors de portée pour un amateur équipé. Certains listings de Ray-Ban Meta modifiés ont été même retirés d’eBay. Toutefois, il en reste encore, et des paires altérées se vendent autour de sept cents dollars. C’est cher, mais attractif pour des acheteurs sans scrupules.

Couplé à la reconnaissance faciale déjà envisageable sur des lunettes IA, ce bricolage augmente nettement le risque. Moi, je pense que les fabricants doivent renforcer les protections matérielles et légales, et les utilisateurs doivent rester vigilants. Si vous portez ou croisez une paire connectée, souvenez-vous qu’une LED éteinte ne garantit pas l’absence d’œil numérique.

