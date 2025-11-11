Meta renforce sa puissance IA, mais ses profits font un plongeon inquiétant

Tout allait bien chez de Meta. Les publicités cartonnent, les utilisateurs défilent, les revenus explosent. Puis, au milieu de la fête, un invité imprévu est arrivé : les résultats trimestriels.

Pour tout vous dire, ce n’est pas très prometteur. Voyez-vous, le PDG a beau vanter un chiffre d’affaires record, la chute de ses bénéfices est tout aussi spectaculaire. Les investisseurs ont tiré la sonnette d’alarme.

Pourquoi les bénéfices de Meta fondent-ils alors que ses pubs explosent ?

Meta a signé un troisième trimestre spectaculaire côté publicité : 50,1 milliards de dollars de recettes, soit une progression de 26 % sur un an. Le chiffre d’affaires global a grimpé à 51,24 milliards, porté par une hausse de 14 % des impressions publicitaires et de 10 % du prix moyen des annonces. Pas mal, pour une entreprise qu’on disait essoufflée.

Instagram caracole désormais au-dessus des 3 milliards d’utilisateurs actifs, pendant que les outils publicitaires automatisés de Meta génèrent plus de 60 milliards de dollars de revenus annuels. Même Reels, le rival maison de TikTok, rapporte plus de 50 milliards par an.

Mark Zuckerberg se félicite aussi d’un engagement accru : +5 % de temps passé sur Facebook et +10 % sur Threads, grâce à un contenu recommandé plus pertinent. Tout semble au vert… sauf le moral des investisseurs. Car derrière ce succès, les coûts explosent. Et pas qu’un peu.

Le problème n’est pas les revenus, mais ce qu’ils coûtent à générer. L’infrastructure d’IA qui alimente ces algorithmes est devenue un gouffre financier. Et cette fois, les dépenses sont telles que même la Bourse commence à grimacer.

L’IA, une bombe à retardement financière ?

Meta a dû absorber une charge fiscale exceptionnelle de 15,9 milliards de dollars, conséquence d’un ajustement d’actif d’impôt différé provoqué par la réforme « One Big Beautiful Bill » de Trump. Résultat : les bénéfices plongent.

Mais l’éléphant dans la pièce, c’est bien l’infrastructure d’IA. L’entreprise a massivement recruté des spécialistes du calcul et des ingénieurs IA, portant son effectif à plus de 78 000 employés, soit une hausse de 8 % en un an. De nouveaux centres de données voient le jour, et les capacités cloud explosent pour alimenter la prochaine génération d’algorithmes.

Susan Li, directrice financière, a prévenu que les dépenses grimperont encore plus vite en 2026. Une annonce qui fait déjà trembler certains actionnaires. Le calcul est simple : plus Meta muscle ses serveurs, plus les marges s’étiolent.

Zuckerberg, lui, ne s’en émeut pas. Selon lui, ces investissements sont vitaux. « Chaque semaine, on nous demande d’ajouter des API ou des ressources de calcul », explique-t-il. Pour lui, mieux vaut surdimensionner un peu que rater le virage technologique. Une logique que la Bourse n’applaudit pas encore, cela va sans dire.

Qu’est-ce que les spécialistes du marketing doivent lire entre les lignes ?

Ces dépenses massives ne concernent pas seulement la technique. Elles redéfinissent la manière dont les campagnes publicitaires sont créées, diffusées et optimisées. Meta accélère l’automatisation de ses outils, notamment avec Advantage+, une plateforme qui gère toute la stratégie publicitaire, du ciblage au reporting. Ceux qui préfèrent encore bricoler leurs campagnes à la main risquent vite d’être dépassés.

L’autre point sensible, c’est le prix. Si les coûts d’infrastructure continuent de grimper, il n’est pas impossible que Meta revoie sa tarification. Les annonceurs pourraient voir leurs CPM et CPC augmenter, voire apparaître de nouvelles formules « premium » réservées aux plus gros budgets. Autrement dit, mieux vaut ajuster son plan média dès maintenant.

Enfin, la véritable nouveauté est stratégique. En développant sa propre infrastructure IA, Meta se prépare à proposer des services externes. Les marques pourraient bientôt accéder directement à ses outils d’analyse, de génération ou de personnalisation de contenu. Une manière de transformer ces investissements colossaux en nouvelles sources de revenus.

