Microsoft veut créer une IA superintelligente… mais sans détruire l’humanité

Le géant de Redmond n’a pas l’intention de laisser l’IA lui filer entre les doigts. Sous la houlette de Mustafa Suleyman, Microsoft veut bâtir une IA superintelligente mais sous contrôle humain.

Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI et cofondateur de DeepMind, vient d’annoncer la création d’une équipe dédiée à une IA superintelligente. Ainsi, ils veulent concevoir un modèle qui comprend et agit à très haut niveau, mais avec mot d’ordre la responsabilité.

Une IA superintelligente au service de l’humanité

Mustafa Suleyman, le patron de Microsoft AI (et ex-cofondateur de DeepMind), vient de publier un long article de blog où il détaille la vision du groupe de créer une IA superintelligente sans risquer l’apocalypse pour les humains. D’après lui, cette IA ne sera ni incontrôlable, ni autonome, mais « soigneusement calibrée, contextualisée et encadrée ». Ce sera donc une IA qui comprendra le monde, mais toujours sous supervision humaine.

Microsoft veut alors construire une IA qui place l’humain « au sommet de la chaîne alimentaire ». C’est la formule exacte utilisée par Suleyman. Contrairement à la course effrénée vers l’IA générale (AGI) que mènent certains concurrents, Microsoft dit vouloir rejeter cette mentalité de compétition.

Mais la réalité est un peu plus nuancée puisque le groupe dispose désormais d’un accord spécial avec OpenAI. C’est ce qui lui permet de développer sa propre IA générale, en solo ou avec d’autres partenaires. Et surtout, Microsoft peut utiliser la propriété intellectuelle d’OpenAI pour concevoir ses propres modèles superintelligentes. Ce qui laisse entrevoir une grande rivalité technologique dans les mois à venir.

What kind of AI does the world really want?



At @MicrosoftAI, we’re working towards Humanist Superintelligence (HSI): incredibly advanced AI capabilities that always work for, in service of, people and humanity.



And to do this we have formed the MAI Superintelligence Team. pic.twitter.com/cwregOiyY9 — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 6, 2025

Par ailleurs, Suleyman décrit trois grands domaines où cette IA superintelligente pourrait changer. D’abord, le quotidien, avec des compagnons IA capables d’aider chacun à apprendre, créer, gagner en productivité et même se sentir soutenu dans ses tâches.

Ensuite, la santé, où l’IA de Microsoft pourrait assister les professionnels, améliorer les diagnostics et rendre les soins plus accessibles à tous. Enfin, la recherche, un terrain idéal pour accélérer les découvertes scientifiques. Notamment dans le domaine des énergies propres et des technologies durables.

Et Suleyman résume la philosophie de Microsoft AI « Les humains comptent plus que l’IA. Notre mission, c’est une IA superintelligente qui reste du côté de l’humanité ». Microsoft veut donc bâtir une IA puissante, mais sûre, éthique et contrôlable.

