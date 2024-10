Miro transforme l’innovation collaborative avec sa plateforme IA

Miro, leader de la collaboration visuelle, dévoile son espace de travail pour l’innovation, une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Conçue pour faciliter le processus créatif des équipes, elle propose des fonctionnalités avancées. Tel est le cas du prototypage piloté par IA et des intégrations avec des outils populaires. Grâce à une transition fluide entre les étapes de conception et d’exécution, Miro réinvente la manière dont les équipes innovent et livrent des projets.

Une plateforme axée sur l’innovation

Le lancement de l’espace de travail pour l’innovation représente une avancée majeure pour Miro depuis 2012. Cet outil permet aux équipes de gérer efficacement l’ensemble du processus, de l’idée à la livraison. Contrairement aux autres applications de productivité qui se concentrent sur des tâches spécifiques, Miro adopte une approche globale. Elle intègre des fonctionnalités IA dans les workflows.

Andrey Khusid, co-fondateur et PDG de Miro, souligne : « L’espace de travail pour l’innovation est la première plateforme conçue spécifiquement pour aider les équipes à naviguer rapidement entre les phases du processus, tout en embrassant la créativité comme une composante essentielle de l’innovation. » Avec des fonctionnalités comme le prototypage IA et l’intégration avec des applications comme Microsoft Copilot, Miro vise à accélérer la transformation des idées en projets concrets.

Une approche centrée sur le canevas

L’espace de travail pour l’innovation repose sur le canevas. Il offre un environnement flexible et inclusif pour le travail en équipe. Que ce soit pour la phase de brainstorming, la documentation, ou encore le suivi des tâches, Miro permet une transition fluide entre les formats non structurés et structurés. Ce canevas se distingue par sa capacité à gérer une variété de formats média et rend la collaboration encore plus interactive.

Jeff Chow, CPTO chez Miro, précise : « Une approche axée sur le canevas relie les équipes et leur travail dans tous les formats, qu’il s’agisse de communication, de suivi des tâches, ou de réunions virtuelles. Miro permet de concrétiser le travail au lieu de simplement en faire le suivi. »

Au-delà de l’innovation, Miro met un point d’honneur à la sécurité. La plateforme intègre Miro Enterprise Guard, qui classe et protège automatiquement les informations sensibles. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de renforcer leurs pratiques de sécurité. Par ailleurs, la personnalisation est au cœur de l’expérience Miro avec plus de 150 intégrations disponibles. Cela peut aller de Microsoft 365 à Adobe Express. Il ne faut pas oublier les widgets modulaires adaptés aux besoins de chaque organisation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

