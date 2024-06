« N***e ton métavers, Mark » : cette journaliste sème la terreur dans la Silicon Valley

Dès 1990, la fameuse journaliste Swisher gouverne sur la Silicon Valley. Cette icône du journalisme connaît tous les secrets du lieu, notamment dans le domaine de la technologie. Cette star de la tech-journalisme a même sorti un livre nommé « Burn Book ». Le livre illustre tout ce qu'elle pense de tous les géants de la technologie.

Qui ne connaît pas Kara Swisher dans la Silicon Valey ? C'est une journaliste à la fois redoutée et appréciée. Née en 1962, elle couvre depuis plus de 25 ans la technologie. Née la même année qu'Internet, elle fait ses débuts au Washington Post en 1990 et travaillé sur la technologie Internet. Après, elle avait un intérêt particulier pour les geeks de la Silicon Valley au lieu de s'intéresser à la politique. Sa citation qui date du début des années 1990 « tout ce qui peut être numérisé le sera » a fait décoller sa carrière.

Cette journaliste exceptionnelle a été séduite par la succession de « domination totale suivie d'une effondrement total » de différentes technologies, dont l'utilisation des CD-ROM à Myspace. Kara a été également captivée par les sociétés qui n'ont jamais existé. Mais aussi celles, qui du jour au lendemain ont fait exposer le financement des investisseurs et se sont renversées. Parmi les plus notables, on peut citer Webvan, Kozmo ou encore Boo.com.

Une journaliste hors du commun

Kara Swisher est considérée comme une journaliste avec « un talent unique pour se montrer à la fois affable et hostile envers ses sujets d'interview ». Tout le monde a peur d'elle, en même temps, tout le monde la respecte. Vous ne souhaitez pas qu'elle connaisse un de vos lourds secrets dans la tech, comme les PDG de la Silicon Valley. Un jour, une directrice des opérations de Facebook a même révélé que ces PDG ont une petite note qui stipule : « J'espère que Kara ne verra jamais ça ».

Swisher est devenue correspondante du Wall Street Journal sur la côte ouest. Elle est connue pour « être dure envers les gens puissants ». D'ailleurs, elle s'est embrouillée avec Elon Musk, une des rares personnes qu'elle a défendue et appréciait durant sa carrière. Elle a même dit qu'il était l'une de ces plus grandes déceptions durant ses 25 ans de carrière dans la technologie, quand Musk a acheté X (ancien Twitter).

Elle était assez unique lors de son début dans le journalisme d'investigation pour son intérêt particulier pour la technologie. Mais également pour le fait qu'elle soit lesbienne. D'où son nom « Sherlock Homo ». Cette journaliste s'est fait un nom aux États-Unis grâce à son personnage dans Les Simpsons, où elle s'est exprimée.

À qui mentent les grands entrepreneurs technologiques ?

Le nouveau livre de Kara sorti le 27 février (Simon and Schuster) dénonce les pratiques de géants de la technologie. Elle n'hésite pas à brûler ce qu'elle a autrefois aimé. Le titre du livre, Burn Book, fait d'ailleurs référence à la pratique des adolescentes américaines, racontées dans le célèbre film « Lolita malgré moi » de Mark waters, sorti en 2004. Dans le film, les adolescentes avaient un livre dans lequel elles écrivaient ce qu'elles pensaient réellement de leurs camarades ou encore de leurs professeurs. Le sous-titre aborde le « tech love story ». Cependant, la déception perce dès le début de la narration : « Finalement, il s'agissait juste de capitalisme. »

Kara Swisher talks about Elon Musk: “The electric vehicle stuff, the space stuff is really interesting and really important. And then there's this part of him that has now taken over his brain almost completely. I think he's just turned, turned bad.” https://t.co/PeBMjRFohY pic.twitter.com/RXkziD7W8f — debbie millman (@debbiemillman) November 4, 2023

Bien plus qu'un simple livre, Burn Book est à la fois un livre de mémoire, un récit sur les booms et les récessions d'Internet. Cet ouvrage s'appuie sur des années de notes et d'articles. Swisher a gardé les discussions avec les futurs géants de la technologie en 1990. Elle « avait déjà le sentiment que ces garçons s'efforceront de se réinventer et d'effacer leur ancien moi ».

D'ailleurs, elle a constaté que les PDG de la tech ont l'habitude de mentir lors des interviews, mais à vrai dire elle trouve qu'ils « se mentent à eux-mêmes ». Elle pense que c'est la raison pour laquelle ils se considèrent comme des victimes. « Je n'ai jamais vu un groupe de personnes plus puissantes et plus riches qui se considéraient aussi intensément comme une victime. »

Qui sont réellement ces titans de la technologie ?

Kara réalise des portraits exceptionnels des géants de la technologie, permettant de mieux les connaître. L'endroit était « jonchée de narcissiques qui ne rencontraient jamais une idée dont ils n'essayons pas de s'attribuer le mérite ».

Elle pense que l'une des caractéristiques communes de ces titans est la maladresse sociale et le fait que la plupart ont « souvent tort, mais jamais de doute ». Elle affirme également que cette caractéristique est augmentée davantage lorsqu'ils ont de plus en plus de courtisans « dont la plupart sont payés pour leur obséquiosité ».

Swisher décrit Mark Zuckerberg comme « l'un des hommes les plus négligents et dangereux de l'histoire de la technologie » et désigne Facebook de « média anti-social ». Elle trouvait au début que Musk est « l'un des rares titans de la technologie à ne pas s'appuyer sur des arguments de discussion expérimentés, même si c'était peut-être celui qui aurait le plus dû ». Toutefois, elle confirme qu ‘ « avec le temps, son amusement inoffensif est devenu de moins en moins inoffensif et de moins en moins amusant ».

Bill Gates était célèbre pour ses « comportements commerciaux agressifs ». Cependant, elle trouve qu'il a « évolué ». C'est d'ailleurs l'une des rares personnes qu'elle respecte. J'ai « développé un respect à contrecœur pour ses efforts avant-gardistes sur le paludisme, la cécité infantile, le changement climatique et bien plus encore ».

Cette journaliste se montrait aussi sympathique, Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google. Toutefois, elle considère qu'ils en font trop parfois. Elle estime également que Jeff Bezos était moins maladroit, mais « plus manifestement avare ».

Méritocratie ou plutôt Miroirtocratie ?

Kara Swisher affirme que certains géants de la technologie travaillent dans des cabinets qui présentaient « une version adulte d'un jardin d'enfants ».

Swisher pense que la direction de l'industrie de la technologie manque de femmes et de personnes de couleur. Si la Sillicon Valley se considère comme une méritocratie, elle trouve plutôt qu'elle est juste une « miroirtocratie ». Pourquoi ? L'industrie regorge de personnes qui « adorent tout simplement leur propre reflet qu'ils ne voyaient de la valeur que dans ceux qui se ressemblaient ». Si les dirigeants ignorent l'impact des technologies sur les clients, c'est « qu'ils ne se sont jamais sentis en danger un seul jour de leur vie ».

Elle met en garde sur la version « Star Wars du futur technologique (qui oppose les forces du bien au côté obscur… [qui] mène un combat d'une manière inquiétante) semble l'emporter sur la version Star Trek (où une équipe travaille ensemble […] comme une publicité interstellaire de Benetton promouvant la tolérance et convainquant les méchants de ne pas être des méchants).»

Kara Swisher, vers un avenir encore plus brillant

Évoquant la responsabilité des médias sociaux dans l'attaque massive contre le Capitole, Kara dit « dans le nouveau paradigme, l'engagement équivaut à la colère ». « Même si cela n'a jamais été leur intention, les entreprises technologiques sont devenues des acteurs clés dans la destruction de notre courtoisie et dans le blocage de notre politique, de notre gouvernement, de notre tissu social et, surtout, de nos esprits, en semant l'isolement, l'indignation et les comportements addictifs », ajoute-t-elle.

Cette journaliste a décliné les offres de collaboration des grandes sociétés Internet. La principale raison était son souhait de rester une journaliste indépendante. De plus, elle était consciente qu'elle était « beaucoup trop irritante pour survivre jusqu'à ce que mes actions soient acquises ». Elle d'ailleurs affirmé, « au lieu d'avoir beaucoup d'argent dans lequel investir, je peux dire : f*** votre métaverse, Mark ».

En 2020, Kara s'est décrite comme une « Cassandra grincheuse » et s'est de plus en plus intéressée à la règle (ou à son manque) du secteur de la technologie. Elle a déménagé à Washington DC pour être plus proche de ses enfants plus âgés. En retour, elle a noué des relations avec des représentants du gouvernement. Aujourd'hui, elle est plus célèbre en tant qu'animatrice du podcast du New York Magazine intitulé On With Kara Swisher.

Je trouve que l'industrie de la technologie est toujours pleine de mystère. On ne pourra jamais savoir ce qui se cache derrière les pratiques des géants de la technologie. C'est donc une bonne chose de connaître les mises en garde de cette journaliste. Et vous, comment trouvez-vous la pratique de cette journaliste ? Vous partagez les mêmes avis qu'elle ? N'oubliez pas de nous en dire plus dans les commentaires.

